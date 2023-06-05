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ПВО сбила воздушную цель на подлете к Белгороду – власти

ПВО сбила воздушную цель на подлете к Белгороду – власти - 05.06.2023 Украина.ру

ПВО сбила воздушную цель на подлете к Белгороду – власти

Над Белгородом сработала система противовоздушной обороны (ПВО), воздушная цель была сбита на подлете к городу, сообщает 5 июня губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале

2023-06-05T15:47

2023-06-05T15:47

2023-06-05T15:48

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"По предварительной информации, пострадавших нет. Осколками повреждено 2 автомобиля: скорой помощи и легковой. Информация по повреждениям уточняется", - написал он.Издание RT также публикует кадры артиллерийских снарядов, прилетающих во дворы жителей пригорода Белгорода:Утром в понедельник Гладков сообщал о многократных обстрелах области за прошедшие сутки: два взрывных устройства были сброшены с беспилотников по населенному пункту Драгунское, село Нечаевка было обстреляно из артиллерии. Также под огонь ВСУ попали другие населенные пункты региона.Около села Разумное был ранен местный житель.

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новости, белгородская область, обстрелы, пво, губернатор