https://ukraina.ru/20230605/1046908600.html

"Безжалостно вырезаем нацизм": Джигурда приехал поддержать российских военных на фронте

"Безжалостно вырезаем нацизм": Джигурда приехал поддержать российских военных на фронте - 05.06.2023 Украина.ру

"Безжалостно вырезаем нацизм": Джигурда приехал поддержать российских военных на фронте

Российский актёр Никита Джигурда приехал на фронт к российским военным на Угледарском направлении, сообщило на днях издание "Аргументы и факты"

2023-06-05T13:54

2023-06-05T13:54

2023-06-05T13:54

новости

вс рф

никита джигурда

поддержка

фронт

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Сам Джигурда также написал в своих соцсетях, что отправляется в Донбасс с гуманитарной миссией.Артист рассказал, что привез в Донбасс гуманитарную помощь для российских военных и собирается продолжить поддержку российских бойцов на передовой.Стоит отметить, что украинские СМИ как всегда выражают негодование, когда видят, как известные люди России открыто поддерживают спецоперацию и делают что-то хорошее для Вооружённых сил РФ.Неделей ранее российская балерина Анастасия Волочкова опубликовала фото Джигурды из Донецка в одежде, напоминающей военную форму, что вызвало волну хейта в украинских СМИ.

https://ukraina.ru/20230601/1046819922.html

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новости, вс рф, никита джигурда, поддержка, фронт