"Безжалостно вырезаем нацизм": Джигурда приехал поддержать российских военных на фронте - 05.06.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230605/1046908600.html
"Безжалостно вырезаем нацизм": Джигурда приехал поддержать российских военных на фронте
"Безжалостно вырезаем нацизм": Джигурда приехал поддержать российских военных на фронте - 05.06.2023 Украина.ру
"Безжалостно вырезаем нацизм": Джигурда приехал поддержать российских военных на фронте
Российский актёр Никита Джигурда приехал на фронт к российским военным на Угледарском направлении, сообщило на днях издание "Аргументы и факты"
2023-06-05T13:54
2023-06-05T13:54
новости
вс рф
никита джигурда
поддержка
фронт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/1d/1046671625_0:378:2899:2009_1920x0_80_0_0_5097c24216f41be497691052678c8e57.jpg
Сам Джигурда также написал в своих соцсетях, что отправляется в Донбасс с гуманитарной миссией.Артист рассказал, что привез в Донбасс гуманитарную помощь для российских военных и собирается продолжить поддержку российских бойцов на передовой.Стоит отметить, что украинские СМИ как всегда выражают негодование, когда видят, как известные люди России открыто поддерживают спецоперацию и делают что-то хорошее для Вооружённых сил РФ.Неделей ранее российская балерина Анастасия Волочкова опубликовала фото Джигурды из Донецка в одежде, напоминающей военную форму, что вызвало волну хейта в украинских СМИ.
https://ukraina.ru/20230601/1046819922.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/1d/1046671625_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_8ef2cb985403e5e89d81324432c98896.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, вс рф, никита джигурда, поддержка, фронт
Новости, ВС РФ, Никита Джигурда, поддержка, фронт

"Безжалостно вырезаем нацизм": Джигурда приехал поддержать российских военных на фронте

13:54 05.06.2023
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Читать в
Российский актёр Никита Джигурда приехал на фронт к российским военным на Угледарском направлении, сообщило на днях издание "Аргументы и факты"
Сам Джигурда также написал в своих соцсетях, что отправляется в Донбасс с гуманитарной миссией.

"Нацизм безжалостно и жестко вырезаем", – сказал Джигурда в комментарии журналистам.

Артист рассказал, что привез в Донбасс гуманитарную помощь для российских военных и собирается продолжить поддержку российских бойцов на передовой.
Стоит отметить, что украинские СМИ как всегда выражают негодование, когда видят, как известные люди России открыто поддерживают спецоперацию и делают что-то хорошее для Вооружённых сил РФ.
Неделей ранее российская балерина Анастасия Волочкова опубликовала фото Джигурды из Донецка в одежде, напоминающей военную форму, что вызвало волну хейта в украинских СМИ.
Евгений Пригожин - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
1 июня, 17:37Астрология и политика
"Вагнер открывает второй фронт". Евгению Пригожину 62 года и он запускает новый проектКакое будущее у Евгения Пригожина? И почему ФБР обещает награду за его арест?
 
НовостиВС РФНикита Джигурдаподдержкафронт
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:40NBC News: Британия поставляет вооружения Украине только после одобрения США
16:34"Мы не учимся у своих врагов": военный ВС РФ о сильных сторонах ВСУ. Видео
16:13Пушилин рассказал об успехах ВС РФ на Угледарском направлении
16:12NYT: Запад может отказать в помощи Украине из-за нацистской символики в ВСУ
16:09Алексей Леонков: Зеленский хорошо помог Герасимову отразить танковую атаку ВСУ на Волноваху
16:07На Украине требуют отставки Кличко из-за проблем с бомбоубежищами в Киеве
15:47ПВО сбила воздушную цель на подлете к Белгороду – власти
15:34"Нащупав наши слабые места": Ходаковский сообщил о появлении на Донецком направлении "Леопардов" ВСУ
15:28МИД РФ: Москва рассмотрит план Индонезии по урегулированию украинского конфликта, но есть условие
15:26CNN: Украина подготовила сеть диверсантов с БПЛА для терактов внутри России
15:22Сергей Михеев: Россия проявила слабость на Украине, поэтому США готовят новую Антанту для войны с ней
14:48Владимир Козин: Россия должна быть готова первой нанести ядерный удар по вражеским государствам
14:45Эстония может прекратить военную поддержку Украины - СМИ
14:42Власти отказались: поляки "всем миром" собирают деньги на монумент в память о жертвах Волынской резни
14:13Диверсанты, пытавшиеся прорваться в Белгородскую область, уничтожены - Минобороны РФ
14:09Очередной налёт БПЛА на Крым и саморазоблачение украинских террористов
14:04Пятеро москвичей задержаны за помощь украинским "телефонным террористам"
13:55ВСУ разворачивают в Донбассе госпиталь на десять тысяч мест
13:54"Безжалостно вырезаем нацизм": Джигурда приехал поддержать российских военных на фронте
13:29ВСУ в ближайшее время усилят свои атаки на позиции Вооружённых сил России – СМИ
Лента новостейМолния