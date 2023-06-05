"Безжалостно вырезаем нацизм": Джигурда приехал поддержать российских военных на фронте
Российский актёр Никита Джигурда приехал на фронт к российским военным на Угледарском направлении, сообщило на днях издание "Аргументы и факты"
Сам Джигурда также написал в своих соцсетях, что отправляется в Донбасс с гуманитарной миссией.
"Нацизм безжалостно и жестко вырезаем", – сказал Джигурда в комментарии журналистам.
Артист рассказал, что привез в Донбасс гуманитарную помощь для российских военных и собирается продолжить поддержку российских бойцов на передовой.
Стоит отметить, что украинские СМИ как всегда выражают негодование, когда видят, как известные люди России открыто поддерживают спецоперацию и делают что-то хорошее для Вооружённых сил РФ.
Неделей ранее российская балерина Анастасия Волочкова опубликовала фото Джигурды из Донецка в одежде, напоминающей военную форму, что вызвало волну хейта в украинских СМИ.