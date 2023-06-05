https://ukraina.ru/20230605/1046896202.html
Киевский режим провел ревизию бомбоубежищ Киева, обнародован результат
Киевский режим провел ревизию бомбоубежищ Киева, обнародован результат - 05.06.2023 Украина.ру
Киевский режим провел ревизию бомбоубежищ Киева, обнародован результат
В Киеве сложилась критическая ситуация с бомбоубежищами, написал в своем Телеграм-канале министр по стратегическим отраслям промышленности Украины Александр Камышин
2023-06-05T11:48
2023-06-05T11:48
2023-06-05T11:56
новости
киев
бомбоубежища
скандал
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По итогам проверки 1849 бомбоубежищ, 242 из них оказались закрытыми, а 596 не готовыми к использованию.1 июня в офисе генпрокурора Украины возбудили уголовное дело из-за закрытого бомбоубежища в Киеве, приведшего к гибели 3 человек.Бомбоубежища стали новым поводом для конфликта между Владимиром Зеленским и мэром Киева Виталием Кличко. Президент критически высказался о работе градоначальника и даже пообещал ему нокаут.Кличко парировал, что руководители районов, отвечающие за укрытия, – назначенцы Банковой: "Из 10 глав районов 9 у нас представители от "Слуги Народа". Мэр столицы не может не только уволить главу района, а даже вынести ему выговор".К слову, по данным Кличко, ситуация с бомбоубежищами в городе совсем иная: 90% из проверенных 1600 укрытий имеют беспрепятственный доступ, а 1005 помещений — в удовлетворительном состоянии.
https://ukraina.ru/20230605/1046895131.html
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Украина.ру
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новости, киев, бомбоубежища, скандал
Киевский режим провел ревизию бомбоубежищ Киева, обнародован результат
11:48 05.06.2023 (обновлено: 11:56 05.06.2023)
В Киеве сложилась критическая ситуация с бомбоубежищами, написал в своем Телеграм-канале министр по стратегическим отраслям промышленности Украины Александр Камышин
"Подвели итоги второго дня работы комиссии по ревизии укрытий Киева. На данный момент проверена уже треть укрытий города. Ситуация остается критической: половина проверенных укрытий не готова", — написал он.
По итогам проверки 1849 бомбоубежищ, 242 из них оказались закрытыми, а 596 не готовыми к использованию.
1 июня в офисе генпрокурора Украины возбудили уголовное дело из-за закрытого бомбоубежища в Киеве, приведшего к гибели 3 человек.
Бомбоубежища стали новым поводом для конфликта между Владимиром Зеленским и мэром Киева Виталием Кличко. Президент критически высказался о работе градоначальника и даже пообещал ему нокаут.
Кличко парировал, что руководители районов, отвечающие за укрытия, – назначенцы Банковой: "Из 10 глав районов 9 у нас представители от "Слуги Народа". Мэр столицы не может не только уволить главу района, а даже вынести ему выговор".
К слову, по данным Кличко, ситуация с бомбоубежищами в городе совсем иная: 90% из проверенных 1600 укрытий имеют беспрепятственный доступ, а 1005 помещений — в удовлетворительном состоянии.