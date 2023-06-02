"Были с ним свои дела": Ваенга во время концерта "передала привет" Порошенко
10:10 02.06.2023 (обновлено: 10:27 02.06.2023)
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкXXXI Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске 2022". Закрытие
Исполнительница Елена Ваенга на одном из своих выступлений резко высказалась о Петре Порошенко, соответствующее видео на днях появилось в сети
Концерт Ваенги проходил в Белгороде в ДК "Энергомаш". Предваряя очередную композицию, певица решила рассказать её историю.
По её словам, песня посвящена трем мужчинам, которых она недолюбливает. Среди них оказался и бывший президент Украины Петр Порошенко.
"Честно скажу, не потому что сейчас такое время, я это еще десять лет назад знала... Я прямо разозлилась на Порошенко, прямо сильно. Были у меня свои дела с ним. Он разозлил меня прямо в конец. <...> Я третий куплет прям ему написала. Нет, пусть живет, здравствует до 100 лет, но чтоб у него попа слиплась от его конфет долбаных!" – сказала певица.
Зал в ответ отреагировал на её слова аплодисментами.
С началом СВО на Украине артистка заняла патриотическую позицию.
Ранее Ваенга стала жертвой нападения боксерши во время ее гастролей на Украине, когда она была на 3-м месяце беременности. Причиной, уверена артистка, послужила ее любовь к России и уважение к президенту Владимиру Путину.
9 сентября 2020, 18:10Лепс и 70 тысяч зрителей. В Донецке прошёл концерт, который уже стал легендарнымДонецку трудно припомнить, когда на его центральной площади собиралось такое количество горожан и гостей столицы Донбасса: 8 сентября 2020 года площадь Ленина, по некоторым подсчетам, приняла 70 тысяч человек, пришедших на концерт Григория Лепса. Концерт был приурочен к национальному празднику края – Дню освобождения Донбасса