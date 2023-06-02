"Были с ним свои дела": Ваенга во время концерта "передала привет" Порошенко - 02.06.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230602/1046818843.html
"Были с ним свои дела": Ваенга во время концерта "передала привет" Порошенко
"Были с ним свои дела": Ваенга во время концерта "передала привет" Порошенко - 02.06.2023 Украина.ру
"Были с ним свои дела": Ваенга во время концерта "передала привет" Порошенко
Исполнительница Елена Ваенга на одном из своих выступлений резко высказалась о Петре Порошенко, соответствующее видео на днях появилось в сети
2023-06-02T10:10
2023-06-02T10:27
новости
елена ваенга
концерт
белгород
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/1a/1042992663_0:0:2288:1288_1920x0_80_0_0_823a4eb48078084497f3e7dd6036d523.jpg
Концерт Ваенги проходил в Белгороде в ДК "Энергомаш". Предваряя очередную композицию, певица решила рассказать её историю.По её словам, песня посвящена трем мужчинам, которых она недолюбливает. Среди них оказался и бывший президент Украины Петр Порошенко.Зал в ответ отреагировал на её слова аплодисментами.С началом СВО на Украине артистка заняла патриотическую позицию.Ранее Ваенга стала жертвой нападения боксерши во время ее гастролей на Украине, когда она была на 3-м месяце беременности. Причиной, уверена артистка, послужила ее любовь к России и уважение к президенту Владимиру Путину.
https://ukraina.ru/20200909/1028852040.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/1a/1042992663_0:0:2144:1607_1920x0_80_0_0_041dac048dfab154ac94301da73d117d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, елена ваенга, концерт, белгород
Новости, Елена Ваенга, концерт, Белгород

"Были с ним свои дела": Ваенга во время концерта "передала привет" Порошенко

10:10 02.06.2023 (обновлено: 10:27 02.06.2023)
 
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкXXXI Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске 2022". Закрытие
XXXI Международный фестиваль искусств Славянский базар в Витебске 2022. Закрытие - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать в
Исполнительница Елена Ваенга на одном из своих выступлений резко высказалась о Петре Порошенко, соответствующее видео на днях появилось в сети
Концерт Ваенги проходил в Белгороде в ДК "Энергомаш". Предваряя очередную композицию, певица решила рассказать её историю.
По её словам, песня посвящена трем мужчинам, которых она недолюбливает. Среди них оказался и бывший президент Украины Петр Порошенко.
"Честно скажу, не потому что сейчас такое время, я это еще десять лет назад знала... Я прямо разозлилась на Порошенко, прямо сильно. Были у меня свои дела с ним. Он разозлил меня прямо в конец. <...> Я третий куплет прям ему написала. Нет, пусть живет, здравствует до 100 лет, но чтоб у него попа слиплась от его конфет долбаных!" – сказала певица.
Зал в ответ отреагировал на её слова аплодисментами.
С началом СВО на Украине артистка заняла патриотическую позицию.
Ранее Ваенга стала жертвой нападения боксерши во время ее гастролей на Украине, когда она была на 3-м месяце беременности. Причиной, уверена артистка, послужила ее любовь к России и уважение к президенту Владимиру Путину.
9 сентября 2020, 18:10
Лепс и 70 тысяч зрителей. В Донецке прошёл концерт, который уже стал легендарнымДонецку трудно припомнить, когда на его центральной площади собиралось такое количество горожан и гостей столицы Донбасса: 8 сентября 2020 года площадь Ленина, по некоторым подсчетам, приняла 70 тысяч человек, пришедших на концерт Григория Лепса. Концерт был приурочен к национальному празднику края – Дню освобождения Донбасса
 
НовостиЕлена ВаенгаконцертБелгород
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:50Украинские пограничники пригрозили белорусским коллегам, приглашавшим их на борщ, "ведьмой"
11:47Швейцария отклонил поправки по реэкспорту вооружений на Украину
11:32Асафов о том, оставит ли Запад тлеющую закладку на Украине, кто будет в НАТО и что выторгует Эрдоган
11:07Европейский суд приговорил Украину к признанию однополых браков
10:55Орбан призвал не допустить украинского контрнаступления
10:25Армения отвергла союзничество с РФ в украинском конфликте
10:10"Были с ним свои дела": Ваенга во время концерта "передала привет" Порошенко
09:41Атака на Курск и Смоленщину, заявление Шольца. Главное на Украине на утро 2 июня
09:08Двух россиян осудили по делу о продаже военных технологий - СМИ
08:51СМИ: США придумали, как легально покупать тротил у Японии, чтобы делать снаряды для ВСУ
08:34После падения на сцене ударился головой о вертолет: стало известно о новом конфузе Байдена
08:24Обстрелы Белгородской области продолжаются - губернатор
08:05Наследие Майкла Джексона: в сети обратили внимание на странную деталь в падении Байдена
08:00Битва под Батогом: незабытое преступление Хмельницкого
07:39Прилеты в Брянской области, беспилотники - в Курской: итоги ночи
07:24Сенат США принял законопроект о повышении потолка госдолга
07:11Новый губернатор, потопление десантного корабля и начало пляжного сезона. Что происходит в Одессе
06:57Момент истины. Пересборка Украины станет возможна только после победы СВО
06:44Подпитывать иллюзии и подавать сигналы. Зеленский, Санду и европейцы в замке Мими
06:33"Это война не с Украиной, а с Западом". Какая Украина нам нужна
Лента новостейМолния