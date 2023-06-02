"Были с ним свои дела": Ваенга во время концерта "передала привет" Порошенко

Лепс и 70 тысяч зрителей. В Донецке прошёл концерт, который уже стал легендарным

Донецку трудно припомнить, когда на его центральной площади собиралось такое количество горожан и гостей столицы Донбасса: 8 сентября 2020 года площадь Ленина, по некоторым подсчетам, приняла 70 тысяч человек, пришедших на концерт Григория Лепса. Концерт был приурочен к национальному празднику края – Дню освобождения Донбасса