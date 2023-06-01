Косачёв: Запад сделал "анти-Россию" из Украины по лекалам Польши и Прибалтики
© скриншот видео Украина.Ру
© скриншот видео Украина.Ру
Запад продолжил выстраивать "анти-Россию" на Украине после Польши и Прибалтики, заявил заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачёв
Его слова прозвучали 1 июня на форсайт-форуме издания Украина.ру "Какая Украина нам нужна?"
"Под давлением Запада Украина впала в иллюзию, что на полиэтничной территории можно создать моноэтничное государство. Для этого надо было по опыту Польши и трёх балтийских стран сделать из Украины анти-Россию", – сказал Косачёв.
После этого начался кризис и крах государственности Украины, подчеркнул он.
Но Украина разрушила себя изнутри и уже, по его мнению, необратимо, добавил Косачёв.