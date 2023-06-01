https://ukraina.ru/20230601/1046807748.html

Косачёв: Запад сделал "анти-Россию" из Украины по лекалам Польши и Прибалтики

Косачёв: Запад сделал "анти-Россию" из Украины по лекалам Польши и Прибалтики - 01.06.2023 Украина.ру

Косачёв: Запад сделал "анти-Россию" из Украины по лекалам Польши и Прибалтики

Запад продолжил выстраивать "анти-Россию" на Украине после Польши и Прибалтики, заявил заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачёв

2023-06-01T14:37

2023-06-01T14:37

2023-06-01T14:37

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Его слова прозвучали 1 июня на форсайт-форуме издания Украина.ру "Какая Украина нам нужна?"После этого начался кризис и крах государственности Украины, подчеркнул он.Но Украина разрушила себя изнутри и уже, по его мнению, необратимо, добавил Косачёв.

https://ukraina.ru/20230601/1046796115.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, запад, форум