Косачёв: Запад сделал "анти-Россию" из Украины по лекалам Польши и Прибалтики - 01.06.2023 Украина.ру
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Косачёв: Запад сделал "анти-Россию" из Украины по лекалам Польши и Прибалтики
Косачёв: Запад сделал "анти-Россию" из Украины по лекалам Польши и Прибалтики - 01.06.2023 Украина.ру
Косачёв: Запад сделал "анти-Россию" из Украины по лекалам Польши и Прибалтики
Запад продолжил выстраивать "анти-Россию" на Украине после Польши и Прибалтики, заявил заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачёв
2023-06-01T14:37
2023-06-01T14:37
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Его слова прозвучали 1 июня на форсайт-форуме издания Украина.ру "Какая Украина нам нужна?"После этого начался кризис и крах государственности Украины, подчеркнул он.Но Украина разрушила себя изнутри и уже, по его мнению, необратимо, добавил Косачёв.
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новости, украина, запад, форум
Новости, Украина, Запад, форум

Косачёв: Запад сделал "анти-Россию" из Украины по лекалам Польши и Прибалтики

14:37 01.06.2023
 
© скриншот видео Украина.Ру
© скриншот видео Украина.Ру
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Запад продолжил выстраивать "анти-Россию" на Украине после Польши и Прибалтики, заявил заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачёв
Его слова прозвучали 1 июня на форсайт-форуме издания Украина.ру "Какая Украина нам нужна?"
"Под давлением Запада Украина впала в иллюзию, что на полиэтничной территории можно создать моноэтничное государство. Для этого надо было по опыту Польши и трёх балтийских стран сделать из Украины анти-Россию", – сказал Косачёв.
После этого начался кризис и крах государственности Украины, подчеркнул он.
Но Украина разрушила себя изнутри и уже, по его мнению, необратимо, добавил Косачёв.
12:30
Формула подчинения от Зеленского. Зачем Украина собирает "саммит мира"31 мая издание The Wall Street Journal сообщило, что Украина и ее западные союзники планируют некий "саммит мира". Пройти он должен без России, хотя касается ее напрямую
 
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