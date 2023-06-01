НАТО не пойдут на открытый конфликт с Россией - Пушилин - 01.06.2023 Украина.ру
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НАТО не пойдут на открытый конфликт с Россией - Пушилин
НАТО не пойдут на открытый конфликт с Россией - Пушилин - 01.06.2023 Украина.ру
НАТО не пойдут на открытый конфликт с Россией - Пушилин
НАТО не собирается открыто вступать в конфликт с Россией и вводить свои войска на Украину, считает врио главы ДНР Денис Пушилин
2023-06-01T12:52
2023-06-01T12:52
новости
украина
сша
россия
конфликт
денис пушилин
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Его слова прозвучали 1 июня на форсайт-форуме издания Украина.ру "Какая Украина нам нужна?"У альянса и так получается воевать с Россией чужими руками, отметил Пушилин.После освобождения Украины, по его мнению, будет пауза, но ничего ещё не закончится, так как в Польше сейчас выращивают русофобию, и США могут использовать эту страну в качестве следующего расходного материала, считает Пушилин.
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новости, украина, сша, россия, конфликт, денис пушилин
Новости, Украина, США, Россия, конфликт, Денис Пушилин

НАТО не пойдут на открытый конфликт с Россией - Пушилин

12:52 01.06.2023
 
© скриншот видео Украина.Ру
© скриншот видео Украина.Ру
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НАТО не собирается открыто вступать в конфликт с Россией и вводить свои войска на Украину, считает врио главы ДНР Денис Пушилин
Его слова прозвучали 1 июня на форсайт-форуме издания Украина.ру "Какая Украина нам нужна?"
У альянса и так получается воевать с Россией чужими руками, отметил Пушилин.
"В Украину вкладывают деньги и не собираются открыто защищать её. Сейчас чужими руками всё нормально получается, а если бы хотели прямого столкновения, то причём тут Украина?", – сказал врио главы ДНР.
После освобождения Украины, по его мнению, будет пауза, но ничего ещё не закончится, так как в Польше сейчас выращивают русофобию, и США могут использовать эту страну в качестве следующего расходного материала, считает Пушилин.
Флаги МША и Украины
26 мая, 07:07
Используют, но не верят. Почему США сомневаются в победе УкраиныСамым неприятным для украинского неонацистского режима президента Владимира Зеленского в последние дня является откровенное неверие в его победу в войне с Россией, которое высказывают не где-нибудь на берегах Москвы-реки или Волги, а в США, где есть свой Потомак
 
НовостиУкраинаСШАРоссияконфликтДенис Пушилин
 
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