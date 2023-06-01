https://ukraina.ru/20230601/1046798115.html

НАТО не пойдут на открытый конфликт с Россией - Пушилин

НАТО не пойдут на открытый конфликт с Россией - Пушилин - 01.06.2023 Украина.ру

НАТО не пойдут на открытый конфликт с Россией - Пушилин

НАТО не собирается открыто вступать в конфликт с Россией и вводить свои войска на Украину, считает врио главы ДНР Денис Пушилин

2023-06-01T12:52

2023-06-01T12:52

2023-06-01T12:52

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украина

сша

россия

конфликт

денис пушилин

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Его слова прозвучали 1 июня на форсайт-форуме издания Украина.ру "Какая Украина нам нужна?"У альянса и так получается воевать с Россией чужими руками, отметил Пушилин.После освобождения Украины, по его мнению, будет пауза, но ничего ещё не закончится, так как в Польше сейчас выращивают русофобию, и США могут использовать эту страну в качестве следующего расходного материала, считает Пушилин.

https://ukraina.ru/20230526/1046589916.html

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2023

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новости, украина, сша, россия, конфликт, денис пушилин