НАТО не пойдут на открытый конфликт с Россией - Пушилин
© скриншот видео Украина.Ру
© скриншот видео Украина.Ру
НАТО не собирается открыто вступать в конфликт с Россией и вводить свои войска на Украину, считает врио главы ДНР Денис Пушилин
Его слова прозвучали 1 июня на форсайт-форуме издания Украина.ру "Какая Украина нам нужна?"
У альянса и так получается воевать с Россией чужими руками, отметил Пушилин.
"В Украину вкладывают деньги и не собираются открыто защищать её. Сейчас чужими руками всё нормально получается, а если бы хотели прямого столкновения, то причём тут Украина?", – сказал врио главы ДНР.
После освобождения Украины, по его мнению, будет пауза, но ничего ещё не закончится, так как в Польше сейчас выращивают русофобию, и США могут использовать эту страну в качестве следующего расходного материала, считает Пушилин.
26 мая, 07:07Используют, но не верят. Почему США сомневаются в победе УкраиныСамым неприятным для украинского неонацистского режима президента Владимира Зеленского в последние дня является откровенное неверие в его победу в войне с Россией, которое высказывают не где-нибудь на берегах Москвы-реки или Волги, а в США, где есть свой Потомак