"Не было и нет": прорыв ВСУ в Белгородскую область получил опровержение - 01.06.2023 Украина.ру
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"Не было и нет": прорыв ВСУ в Белгородскую область получил опровержение
"Не было и нет": прорыв ВСУ в Белгородскую область получил опровержение - 01.06.2023 Украина.ру
"Не было и нет": прорыв ВСУ в Белгородскую область получил опровержение
Восемь человек пострадали в Шебекинском округе в результате обстрела со стороны украинских войск с территории, подконтрольной Киеву, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале 1 июня
2023-06-01T09:41
2023-06-01T09:41
новости
белгородская область
всу
обстрелы
вячеслав гладков
украина
прорыв
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Ранее глава региона сообщил, что ВСУ нанесли удар по пункту временного размещения граждан из приграничных с Украиной населённых пунктов, в результате которого погиб один мирный житель.Остаётся угроза жизням мирных жителей в Шебекино и близлежащих населённых пунктов, поэтому между прилётами проводится эвакуация людей, чтобы без риска вывести население, отметил он.На днях также эвакуируют 800 детей в Пензу, Калугу и Ярославль, добавил губернатор.Ранее в интервью изданию Украина.ру главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский сказал, что благодаря слаженным действиям российской армии удалось уничтожить украинских диверсантов, которые ранее вторглись в Белгородскую область.Подробнее об этом можно прочитать в интервью эксперта на нашем сайте.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, белгородская область, всу, обстрелы, вячеслав гладков, украина, прорыв
Новости, Белгородская область, ВСУ, обстрелы, Вячеслав Гладков, Украина, прорыв

"Не было и нет": прорыв ВСУ в Белгородскую область получил опровержение

09:41 01.06.2023
 
© Пресс-служба губернатора Белгородской области / Перейти в фотобанкВСУ обстреляли город Шебекино в Белгородской области
ВСУ обстреляли город Шебекино в Белгородской области
© Пресс-служба губернатора Белгородской области
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Восемь человек пострадали в Шебекинском округе в результате обстрела со стороны украинских войск с территории, подконтрольной Киеву, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале 1 июня
Ранее глава региона сообщил, что ВСУ нанесли удар по пункту временного размещения граждан из приграничных с Украиной населённых пунктов, в результате которого погиб один мирный житель.
"В Шебекинском округе непрекращающийся обстрел со стороны Вооруженных сил Украины. Восемь человек раненых. Противника на территории Белгородской области не было и нет. Вооруженные силы, пограничники, Федеральная служба безопасности, Росгвардия на месте", – заявил Гладков.
Остаётся угроза жизням мирных жителей в Шебекино и близлежащих населённых пунктов, поэтому между прилётами проводится эвакуация людей, чтобы без риска вывести население, отметил он.
На днях также эвакуируют 800 детей в Пензу, Калугу и Ярославль, добавил губернатор.
Ранее в интервью изданию Украина.ру главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский сказал, что благодаря слаженным действиям российской армии удалось уничтожить украинских диверсантов, которые ранее вторглись в Белгородскую область.
Подробнее об этом можно прочитать в интервью эксперта на нашем сайте.
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