https://ukraina.ru/20230601/1046787358.html

"Не было и нет": прорыв ВСУ в Белгородскую область получил опровержение

"Не было и нет": прорыв ВСУ в Белгородскую область получил опровержение - 01.06.2023 Украина.ру

"Не было и нет": прорыв ВСУ в Белгородскую область получил опровержение

Восемь человек пострадали в Шебекинском округе в результате обстрела со стороны украинских войск с территории, подконтрольной Киеву, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале 1 июня

2023-06-01T09:41

2023-06-01T09:41

2023-06-01T09:41

новости

белгородская область

всу

обстрелы

вячеслав гладков

украина

прорыв

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/11/1040938385_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_dad04941f581167dc17df2d62938d15b.jpg.webp

Ранее глава региона сообщил, что ВСУ нанесли удар по пункту временного размещения граждан из приграничных с Украиной населённых пунктов, в результате которого погиб один мирный житель.Остаётся угроза жизням мирных жителей в Шебекино и близлежащих населённых пунктов, поэтому между прилётами проводится эвакуация людей, чтобы без риска вывести население, отметил он.На днях также эвакуируют 800 детей в Пензу, Калугу и Ярославль, добавил губернатор.Ранее в интервью изданию Украина.ру главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский сказал, что благодаря слаженным действиям российской армии удалось уничтожить украинских диверсантов, которые ранее вторглись в Белгородскую область.Подробнее об этом можно прочитать в интервью эксперта на нашем сайте.

https://ukraina.ru/20230601/1046786774.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, белгородская область, всу, обстрелы, вячеслав гладков, украина, прорыв