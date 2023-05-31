Западные державы не сомневаются, что Киев стоит за атаками на Россию - СМИ - 31.05.2023 Украина.ру
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Западные державы не сомневаются, что Киев стоит за атаками на Россию - СМИ
Западные державы не сомневаются, что Киев стоит за атаками на Россию - СМИ - 31.05.2023 Украина.ру
Западные державы не сомневаются, что Киев стоит за атаками на Россию - СМИ
Политические деятели Запада уверены, что Украина стоит за атаками на территории России, пишет 31 мая Financial Times в статье, посвященной недавнему нападению ДРГ на Белгородскую область
2023-05-31T14:10
2023-05-31T14:10
новости
белгородская область
вс рф
всу
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Ранее диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области, российскими военными и силовиками были приняты все меры для ее ликвидации.По информации губернатора области Вячеслава Гладкова, в результате террористической вылазки ранения получили 12 человек, а в ходе эвакуации умерла пожилая женщина.Он уточнил, что ВСУ за сутки обстреляли 20 населенных пунктов региона, повреждены 29 частных жилых домов и 3 машины, 14 населенных пунктов остались без электроэнергии. В интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков сказал, что после атаки украинской ДРГ на Белгородскую область такие попытки будут продолжаться.В частности, ВСУ могут применить небольшие группы на отдельных участках линии соприкосновения в попытках прорвать линию обороны российских войск, отметил он.Подробнее об этом можно прочитать в интервью Леонкова на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20230529/1046603458.html
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новости, белгородская область, вс рф, всу
Новости, Белгородская область, ВС РФ, ВСУ

Западные державы не сомневаются, что Киев стоит за атаками на Россию - СМИ

14:10 31.05.2023
 
© Алексей Никольский / Перейти в фотобанкБеспилотники попали в жилые дома в Москве
Беспилотники попали в жилые дома в Москве
© Алексей Никольский
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Политические деятели Запада уверены, что Украина стоит за атаками на территории России, пишет 31 мая Financial Times в статье, посвященной недавнему нападению ДРГ на Белгородскую область
Ранее диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области, российскими военными и силовиками были приняты все меры для ее ликвидации.
"Несмотря на публичные отрицания со стороны украинских чиновников по поводу атак на российскую территорию, западные чиновники убеждены, что Киев стоит за рядом операций на территории своего врага", — говорится в публикации.
По информации губернатора области Вячеслава Гладкова, в результате террористической вылазки ранения получили 12 человек, а в ходе эвакуации умерла пожилая женщина.
Он уточнил, что ВСУ за сутки обстреляли 20 населенных пунктов региона, повреждены 29 частных жилых домов и 3 машины, 14 населенных пунктов остались без электроэнергии.
В интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков сказал, что после атаки украинской ДРГ на Белгородскую область такие попытки будут продолжаться.
В частности, ВСУ могут применить небольшие группы на отдельных участках линии соприкосновения в попытках прорвать линию обороны российских войск, отметил он.
Подробнее об этом можно прочитать в интервью Леонкова на сайте Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 29.05.2023
29 мая, 06:00
Военный эксперт о том, как отряды теробороны Белгорода уничтожат "подготовленных головорезов" ВСУВ идеале диверсантов нужно громить сразу, чтобы выжившие не делились опытом с теми, кто пойдет в очередной рейд. Это сложное мероприятие и тяжелое испытание, но мы должны это пройти. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
 
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