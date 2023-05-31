https://ukraina.ru/20230531/1046758247.html

Западные державы не сомневаются, что Киев стоит за атаками на Россию - СМИ

Западные державы не сомневаются, что Киев стоит за атаками на Россию - СМИ - 31.05.2023 Украина.ру

Западные державы не сомневаются, что Киев стоит за атаками на Россию - СМИ

Политические деятели Запада уверены, что Украина стоит за атаками на территории России, пишет 31 мая Financial Times в статье, посвященной недавнему нападению ДРГ на Белгородскую область

2023-05-31T14:10

2023-05-31T14:10

2023-05-31T14:10

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Ранее диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области, российскими военными и силовиками были приняты все меры для ее ликвидации.По информации губернатора области Вячеслава Гладкова, в результате террористической вылазки ранения получили 12 человек, а в ходе эвакуации умерла пожилая женщина.Он уточнил, что ВСУ за сутки обстреляли 20 населенных пунктов региона, повреждены 29 частных жилых домов и 3 машины, 14 населенных пунктов остались без электроэнергии. В интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков сказал, что после атаки украинской ДРГ на Белгородскую область такие попытки будут продолжаться.В частности, ВСУ могут применить небольшие группы на отдельных участках линии соприкосновения в попытках прорвать линию обороны российских войск, отметил он.Подробнее об этом можно прочитать в интервью Леонкова на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20230529/1046603458.html

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новости, белгородская область, вс рф, всу