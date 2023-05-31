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Перспективы дипломатического урегулирования конфликта на Украине выглядят туманными - Хомский

Перспективы дипломатического урегулирования конфликта на Украине выглядят туманными - Хомский - 31.05.2023 Украина.ру

Перспективы дипломатического урегулирования конфликта на Украине выглядят туманными - Хомский

Перспективы дипломатического урегулирования конфликта на Украине просматриваются слабо, а в нынешних условиях конфликт будет эскалироваться ценой больших человеческих затрат, заявил всемирно известный американский мыслитель Ноам Хомский. Об этом сообщило РИА Новости 31 мая

2023-05-31T08:14

2023-05-31T08:14

2023-05-31T08:14

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Хомский заявил, что спрогнозировать развитие ситуации сейчас составляет сложность, так как присутствует большое количество „непредсказуемых факторов“.При этом, отмечает эксперт, у России есть неограниченные возможности для эскалации в случае угрозы поражения. То же относится и к США, добавил он.По его мнению, небольшие шаги могут подготовить почву для более широкого урегулирования. „Дипломатия часто так и работает", - добавил он.Как поясняет Хомский, текущая позиция России заключается в том, что её „завоевания на Украине“ не подлежат обсуждению, а позиция США - что боевые действия должны продолжаться, чтобы ослабить Россию и обеспечить Украине более выгодные переговорные позиции.По его мнению, такой подход опирается на два предположения: что продолжение конфликта улучшит позиции Украины, и что Россия, начав терпеть неудачи, не пойдёт на эскалацию конфликта.Россия начала специальную военную операцию (СВО) на Украине 24 февраля 2022 года. Целью СВО названа „защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима“.По словам президента РФ Владимира Путина, планируется провести „демилитаризацию и денацификацию Украины“, предать суду всех военных преступников, ответственных за „кровавые преступления против мирных жителей“ Донбасса.Политолог Ростислав Ищенко заявил, что у значительной части общества отсутствует понимание целей, задач и методов дипломатии.По словам эксперта, задача МИД состоит не в том, чтобы "отругиваться на каждый не понравившийся чих“.На деле внешнеполитическое ведомство должно прилагать максимум усилий для сохранения переговорных площадок и для поиска компромиссных вариантов урегулирования противоречий.Свидетельством исчерпания дипломатических средств и перехода к использованию «последнего довода» является начало уничтожения внешнеполитическими ведомствами противостоящих государств переговорных площадок (распад международных организаций, разрыв дипломатических отношений).Подробнее об этом можно прочитать в статье „Начало дипломатического наступления России“ на нашем сайте.Сейчас на Украина.ру читают:От Бразилии до ЮАР. Результаты битвы за Артемовск в глобальном масштабеПравославный храм в Мариуполе ремонтируют за счет Фонда КадыроваБритания готовит ракетную атаку на Москву

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новости, ноам хомский, сша, россия, украина, дипломатия, конфликт, эскалация, позиция