Перспективы дипломатического урегулирования конфликта на Украине выглядят туманными - Хомский
Перспективы дипломатического урегулирования конфликта на Украине просматриваются слабо, а в нынешних условиях конфликт будет эскалироваться ценой больших человеческих затрат, заявил всемирно известный американский мыслитель Ноам Хомский. Об этом сообщило РИА Новости 31 мая
Хомский заявил, что спрогнозировать развитие ситуации сейчас составляет сложность, так как присутствует большое количество „непредсказуемых факторов“.
"Все, что я могу, - это обрисовать варианты. Либо будет дипломатическое урегулирование, либо нет. Если нет, то есть две возможности. Либо война перейдет в патовую ситуацию, возможно, со взаимным уничтожением друг друга…, либо одна из сторон капитулирует." - заявил он.
При этом, отмечает эксперт, у России есть неограниченные возможности для эскалации в случае угрозы поражения. То же относится и к США, добавил он.
"Большинство в мире призывают к дипломатии. Прямо сейчас перспективы выглядят туманными, но это может измениться по мере того, как будет формироваться более ясное понимание доступных вариантов.“ - заявил Хомский.
По его мнению, небольшие шаги могут подготовить почву для более широкого урегулирования. „Дипломатия часто так и работает", - добавил он.
Как поясняет Хомский, текущая позиция России заключается в том, что её „завоевания на Украине“ не подлежат обсуждению, а позиция США - что боевые действия должны продолжаться, чтобы ослабить Россию и обеспечить Украине более выгодные переговорные позиции.
По его мнению, такой подход опирается на два предположения: что продолжение конфликта улучшит позиции Украины, и что Россия, начав терпеть неудачи, не пойдёт на эскалацию конфликта.
„Ни одно из этих предположений не подкреплено сколько-нибудь надежными доказательствами. Оба представляют собой чрезвычайно авантюрную игру судьбами украинцев", - сказал он.
"В таких условиях война, судя по всему, будет продолжаться и, вероятно, эскалироваться ценой больших человеческих затрат", - добавил Хомский.
Россия начала специальную военную операцию (СВО) на Украине 24 февраля 2022 года. Целью СВО названа „защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима“.
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