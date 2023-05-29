Лавров заявил о бессмысленности продления зерновой сделки без учета требований РФ - 29.05.2023 Украина.ру
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Лавров заявил о бессмысленности продления зерновой сделки без учета требований РФ
Лавров заявил о бессмысленности продления зерновой сделки без учета требований РФ - 29.05.2023 Украина.ру
Лавров заявил о бессмысленности продления зерновой сделки без учета требований РФ
Черноморская инициатива работать не будет, если с российским сельхозэкспортом все будет происходить так, как происходит сейчас, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, приводит его слова РИА Новости 29 мая
2023-05-29T15:58
2023-05-29T15:58
новости
сделка
зерно
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Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган во время переговоров с Владимиром Путиным предложил ему продлить зерновую сделку.Черноморская зерновая инициатива, подписанная представителями России, Украины, Турции и ООН 22 июля 2022 года, включает поставки зерна с Украины, продовольствия и удобрений из трех портов, включая Одессу, через Черное море.За судоходство отвечает Объединенный координационный центр в Стамбуле. Ранее Владимир Путин отметил, что Запад экспортирует украинское зерно европейские государства, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 марта 2023 года РФ продлила сделку на 60 дней до 18 мая, Киев настаивает на том, чтобы продлить сделку на 120 дней.Первый договор должен обеспечить коридор для вывоза украинского зерна из трех портов: Одессы, Черноморска и Южного.Во втором договоре говорится о снятии барьеров со стороны Запада по экспорту продовольствия и удобрений российского производства.Кроме того, рассматривается повторное подключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельскозтехники и восстановление аммиакопровода Тольятти-Одесса.Как отмечают в Москве, эта часть договора до сих пор не реализована.
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новости, сделка, зерно, мид рф
Новости, сделка, зерно, МИД РФ

Лавров заявил о бессмысленности продления зерновой сделки без учета требований РФ

15:58 29.05.2023
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкУборка зерновых в Донецкой и Луганской областях
Уборка зерновых в Донецкой и Луганской областях - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© РИА Новости . Сергей Аверин
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Черноморская инициатива работать не будет, если с российским сельхозэкспортом все будет происходить так, как происходит сейчас, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, приводит его слова РИА Новости 29 мая
Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган во время переговоров с Владимиром Путиным предложил ему продлить зерновую сделку.
"Если все останется, как есть, судя по всему, так оно и будет, то нужно будет исходить из того, что она больше (инициатива) не функционирует", - сказал глава МИД.
Черноморская зерновая инициатива, подписанная представителями России, Украины, Турции и ООН 22 июля 2022 года, включает поставки зерна с Украины, продовольствия и удобрений из трех портов, включая Одессу, через Черное море.
За судоходство отвечает Объединенный координационный центр в Стамбуле. Ранее Владимир Путин отметил, что Запад экспортирует украинское зерно европейские государства, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 марта 2023 года РФ продлила сделку на 60 дней до 18 мая, Киев настаивает на том, чтобы продлить сделку на 120 дней.
Первый договор должен обеспечить коридор для вывоза украинского зерна из трех портов: Одессы, Черноморска и Южного.
Во втором договоре говорится о снятии барьеров со стороны Запада по экспорту продовольствия и удобрений российского производства.
Кроме того, рассматривается повторное подключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельскозтехники и восстановление аммиакопровода Тольятти-Одесса.
Как отмечают в Москве, эта часть договора до сих пор не реализована.
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Украинское зерно для Польши оказалось токсичным. В прямом и переносном смыслеПольша полностью запретила импорт и транзит через свою территорию украинской сельхозпродукции. Переговоры правительственных делегаций двух стран 17 апреля окончились фиаско, но Киев надеется на Брюссель
 
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