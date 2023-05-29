https://ukraina.ru/20230529/1046659865.html

Неспокойная ночь, Белоруссия прикрывает дороги. Главное на Украине на утро 29 мая

Неспокойная ночь, Белоруссия прикрывает дороги. Главное на Украине на утро 29 мая - 29.05.2023 Украина.ру

Неспокойная ночь, Белоруссия прикрывает дороги. Главное на Украине на утро 29 мая

На Украине в нескольких областях прогремели взрывы, работала ПВО. Белоруссия прикрывает дороги, связывающие её с Россией, в целях безопасности

2023-05-29T09:31

2023-05-29T09:31

2023-05-29T11:28

хроники

эксклюзив

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О взрывах в ряде областей сообщили украинские СМИ, а также местные власти.«В Хмельницкой области взрывы. В Полтавской области слышны взрывы... В Одесской области слышны взрывы», — сообщила «Телевизионная служба новостей» канала «1+1» в своём телеграм-канале.Также ранее сообщалось о взрывах в Кременчуге Полтавской области, Винницкой, Черкасской и Одесской областях. Воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины.Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о том, что в городе работали силы ПВО.«Спасибо нашим силам ПВО за филигранную работу! Ещё одна сложная ночь для столицы. Но благодаря профессионализму наших защитников <...> в Киеве не произошло поражений и разрушений инфраструктурных и других объектов, многоквартирных жилых домов. Нет пострадавших и погибших», — сообщил Кличко.При этом в Киеве возник скандал, т. к. людей, искавших убежища на станции метро «Минска», туда не впустили. Видео со стучащими в двери метро людьми опубликовали несколько украинских изданий.Как сообщила руководитель Объединённого пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, обломки сбитого украинской ПВО беспилотника вызвали пожар в порту Одессы.«Что касается конкретно ночной атаки, в нашем направлении были направлены дроны-камикадзе. Часть из них была уничтожена. Над Николаевщиной, Херсонщиной, Одесской областью работала ПВО. К сожалению, в результате воздушного боя есть обломки, пожар вспыхнул в портовой инфраструктуре. Пожар ликвидирован, последствия уточняются. Портовая инфраструктура именно Одессы пострадала в этот раз», — сообщила Гуменюк.Эту информацию подтвердил председатель общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.«По данным военных, есть попадание именно обломков после сбития дрона-камикадзе в некоторые объекты портовой инфраструктуры. Последствия этой ночной атаки еще уточняются», — заявил он в эфире телемарафона.Как сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий, из-за работы украинской ПВО сгорели хозяйственные постройки и трактор, стоявший рядом с ними.В свою очередь, глава полиции Киевской области Андрей Небытов заявил, что «практически все враждебные цели были уничтожены», и в то же время сообщил, что есть повреждения жилых домов и объектов инфраструктуры, что опять-таки позволяет предположить, что повреждения были получены в результате работы ПВО.Несмотря на то что подчас украинская противовоздушная оборона наносит гражданским объектам, в т. ч. и жилым домам, значительный ущерб, который можно было бы избежать — ВС РФ наносят удары исключительно по инфраструктуре — некоторые украинские эксперты призывают украинцев усилить ПВО стрелковыми расчётами на крышах жилых домов.«Честно говоря, до сих пор не пойму, почему власти не организовали стационарные огневые точки на высотках, чтобы сбивать "шахеды". Ведь это простая и дешевая задача, которая бы позволила в разы увеличить огневую мощь и экономить дорогостоящие ракеты ПВО. Ведь реально большинство во время атак не спит. Поставьте на крыши старые ДШК, "Максимы" и "Браунинги". Нарежьте сектора. Проведите инструктаж среди населения. Поставьте там средства пожаротушения, чтобы люди могли в случае необходимости и тушить пожары, когда обломки падают. Поставьте прожекторы. И вперёд», — заявил в ночь на 29 мая украинский политолог Юрий Романенко.И это притом, что ранее военные уже призывали украинцев не сбивать дроны из личного стрелкового оружия, т. к. это может навредить простым мирным жителям.Белоруссия прикрывает дорогиБелоруссия в целях обеспечения безопасности приняла меры по прикрытию дорог, связывающих её с Россией, сообщил госсекретарь Совета безопасности республики генерал-лейтенант Александр Вольфович в эфире телеканала ОНТ.Он заявил, что в Белоруссии усилили государственную границу, организовав тесное взаимодействие между КГБ, органами пограничной службы и МВД. Вторым эшелоном стоят подразделения Сил специальных операций, которые прикрывают основные направления, где могут пройти незаконные вооруженные формирования.«При этом мы обратили внимание и на восточную границу. Ни в коей мере не закрываясь от наших стратегических партнёров, Российской Федерации, и понимая, что как таковой границы с Россией у нас нет, мы предприняли ряд шагов по прикрытию в том числе различных дорог неосновного пользования», — отметил Вольфович.Он добавил, что цель этих действий — обеспечение безопасности людей как в Белоруссии, так и в России.По словам Вольфовича, население приграничных районов Белоруссии активно сообщает компетентным органам о появлении незнакомых людей и техники. Он указал, что люди относятся с пониманием к проводимым учениям по задержанию диверсионно-разведывательных групп.Вольфович напомнил, что в ближайшее время планируется подписание президентского указа о народном ополчении. В соответствии с ним мужское население, не отвлекаясь от своих основных обязанностей, будет при необходимости патрулировать населённые пункты, помогая подразделениям территориальной обороны и обеспечивая порядок. По словам Вольфовича, не только мужчины, но и женщины выражают желание вступить в ряды народного ополчения.Ранее губернаторы Курской и Белгородской областей России предложили выдать местному ополчению оружие.Так, в интервью РБК губернатор Курской области Роман Старовойт, комментируя такое предложение главы Белгородской области Вячеслава Гладкова, заявил, что члены подразделений территориальной обороны, созданных в приграничных регионах, должны иметь право на использование оружия для проведения учебных стрельб или участия в контртеррористических операциях.По его словам, в регионе ищут «законное основание» предоставить такую возможность.Старовойт заявил, что в регионе уже готовы места для хранения оружия.«Закреплённое за дружинником оружие должно находиться только там и выдаваться лишь для обслуживания, проведения учебных стрельб, а также в случае необходимости использования при проведении контртеррористической операции или при введении военного положения», — указал он.При этом губернатор также заявил, что все дружинники региона экипированы, неоднократно прошли курсы тактических приёмов и использования автоматического оружия, противотанковых управляемых ракет и гранатомётов. Еженедельно в области на полигонах Минобороны и Росгвардии проводятся стрельбы, дружинников также обучают инструктора ЧВК «Вагнер».«Таким образом, с нашей стороны обеспечены все условия для подготовки дружинников и создания мест хранения оружия и нужных боеприпасов. Необходимо принятие общего политического и законодательного решения о возможности вооружения наших бойцов», — подытожил Старовойт.Необходимость вооружения местного ополчения возникла после рейдов украинских военных на территорию Брянской и Белгородской областей. При этом, как утверждают местные жители, попавшие ненадолго в плен к украинским военным, среди диверсантов были польские и американские военные.

https://ukraina.ru/20230528/1046652207.html

https://ukraina.ru/20230528/1046647465.html

https://ukraina.ru/20230528/1046643056.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

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