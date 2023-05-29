Военный эксперт о том, как отряды теробороны Белгорода уничтожат "подготовленных головорезов" ВСУ - 29.05.2023 Украина.ру
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Военный эксперт о том, как отряды теробороны Белгорода уничтожат "подготовленных головорезов" ВСУ
Военный эксперт о том, как отряды теробороны Белгорода уничтожат "подготовленных головорезов" ВСУ - 29.05.2023 Украина.ру
Военный эксперт о том, как отряды теробороны Белгорода уничтожат "подготовленных головорезов" ВСУ
В идеале диверсантов нужно громить сразу, чтобы выжившие не делились опытом с теми, кто пойдет в очередной рейд. Это сложное мероприятие и тяжелое испытание, но мы должны это пройти. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
2023-05-29T06:00
2023-05-29T06:00
новости
тероборона
терроризм
граница
диверсии
диверсанты
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Если просто создать самостоятельные отряды теробороны, то ничего хорошего из этого не выйдет, поскольку они будут противодействовать опытным и подготовленным украинским боевикам, рассказал эксперт.Отряды теробороны должны стать дополнением к небольшим отрядам, которые будут созданы на базе подразделений Минобороны, ФСБ, Росгвардии и МВД, добавил он.Так что нам предстоит провести серьезную работу. И самое главное - сберечь жизни не только мирных людей, но и их защитников. Поэтому нельзя перегнуть палку, когда мы создадим отряды дружинников "с резиновыми дубинками и берданками", а против них будут действовать подготовленные головорезы, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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новости, тероборона, терроризм, граница, диверсии, диверсанты
Новости, тероборона, терроризм, граница, диверсии, диверсанты

Военный эксперт о том, как отряды теробороны Белгорода уничтожат "подготовленных головорезов" ВСУ

06:00 29.05.2023
 
© AP / Libkos
- РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© AP / Libkos
Читать в
В идеале диверсантов нужно громить сразу, чтобы выжившие не делились опытом с теми, кто пойдет в очередной рейд. Это сложное мероприятие и тяжелое испытание, но мы должны это пройти. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
Если просто создать самостоятельные отряды теробороны, то ничего хорошего из этого не выйдет, поскольку они будут противодействовать опытным и подготовленным украинским боевикам, рассказал эксперт.
Отряды теробороны должны стать дополнением к небольшим отрядам, которые будут созданы на базе подразделений Минобороны, ФСБ, Росгвардии и МВД, добавил он.
"Желательно, чтобы в этих отрядах командиры были из этих же подразделений. Потому что неопытное подразделение, желающее любой ценой защитить своих родных и близких, заплатят за это несоизмеримо высокую цену", - подчеркнул Леонков.
Так что нам предстоит провести серьезную работу. И самое главное - сберечь жизни не только мирных людей, но и их защитников. Поэтому нельзя перегнуть палку, когда мы создадим отряды дружинников "с резиновыми дубинками и берданками", а против них будут действовать подготовленные головорезы, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
 
Новоститероборонатерроризмграницадиверсиидиверсанты
 
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