https://ukraina.ru/20230529/1046603458.html
Военный эксперт о том, как отряды теробороны Белгорода уничтожат "подготовленных головорезов" ВСУ
Военный эксперт о том, как отряды теробороны Белгорода уничтожат "подготовленных головорезов" ВСУ - 29.05.2023 Украина.ру
Военный эксперт о том, как отряды теробороны Белгорода уничтожат "подготовленных головорезов" ВСУ
В идеале диверсантов нужно громить сразу, чтобы выжившие не делились опытом с теми, кто пойдет в очередной рейд. Это сложное мероприятие и тяжелое испытание, но мы должны это пройти. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
2023-05-29T06:00
2023-05-29T06:00
2023-05-29T06:00
новости
тероборона
терроризм
граница
диверсии
диверсанты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/0b/1042538973_0:168:2000:1293_1920x0_80_0_0_8203b91854ff99deed5af0c2cccf7411.jpg
Если просто создать самостоятельные отряды теробороны, то ничего хорошего из этого не выйдет, поскольку они будут противодействовать опытным и подготовленным украинским боевикам, рассказал эксперт.Отряды теробороны должны стать дополнением к небольшим отрядам, которые будут созданы на базе подразделений Минобороны, ФСБ, Росгвардии и МВД, добавил он.Так что нам предстоит провести серьезную работу. И самое главное - сберечь жизни не только мирных людей, но и их защитников. Поэтому нельзя перегнуть палку, когда мы создадим отряды дружинников "с резиновыми дубинками и берданками", а против них будут действовать подготовленные головорезы, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/0b/1042538973_142:0:1866:1293_1920x0_80_0_0_25f7cc1df3eb47ca55ec8fd355f4d2dd.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, тероборона, терроризм, граница, диверсии, диверсанты
Новости, тероборона, терроризм, граница, диверсии, диверсанты
Военный эксперт о том, как отряды теробороны Белгорода уничтожат "подготовленных головорезов" ВСУ
В идеале диверсантов нужно громить сразу, чтобы выжившие не делились опытом с теми, кто пойдет в очередной рейд. Это сложное мероприятие и тяжелое испытание, но мы должны это пройти. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
Если просто создать самостоятельные отряды теробороны, то ничего хорошего из этого не выйдет, поскольку они будут противодействовать опытным и подготовленным украинским боевикам, рассказал эксперт.
Отряды теробороны должны стать дополнением к небольшим отрядам, которые будут созданы на базе подразделений Минобороны, ФСБ, Росгвардии и МВД, добавил он.
"Желательно, чтобы в этих отрядах командиры были из этих же подразделений. Потому что неопытное подразделение, желающее любой ценой защитить своих родных и близких, заплатят за это несоизмеримо высокую цену", - подчеркнул Леонков.
Так что нам предстоит провести серьезную работу. И самое главное - сберечь жизни не только мирных людей, но и их защитников. Поэтому нельзя перегнуть палку, когда мы создадим отряды дружинников "с резиновыми дубинками и берданками", а против них будут действовать подготовленные головорезы, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь