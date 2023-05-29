https://ukraina.ru/20230529/1046603458.html

Военный эксперт о том, как отряды теробороны Белгорода уничтожат "подготовленных головорезов" ВСУ

Военный эксперт о том, как отряды теробороны Белгорода уничтожат "подготовленных головорезов" ВСУ - 29.05.2023 Украина.ру

Военный эксперт о том, как отряды теробороны Белгорода уничтожат "подготовленных головорезов" ВСУ

В идеале диверсантов нужно громить сразу, чтобы выжившие не делились опытом с теми, кто пойдет в очередной рейд. Это сложное мероприятие и тяжелое испытание, но мы должны это пройти. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков

2023-05-29T06:00

2023-05-29T06:00

2023-05-29T06:00

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Если просто создать самостоятельные отряды теробороны, то ничего хорошего из этого не выйдет, поскольку они будут противодействовать опытным и подготовленным украинским боевикам, рассказал эксперт.Отряды теробороны должны стать дополнением к небольшим отрядам, которые будут созданы на базе подразделений Минобороны, ФСБ, Росгвардии и МВД, добавил он.Так что нам предстоит провести серьезную работу. И самое главное - сберечь жизни не только мирных людей, но и их защитников. Поэтому нельзя перегнуть палку, когда мы создадим отряды дружинников "с резиновыми дубинками и берданками", а против них будут действовать подготовленные головорезы, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, тероборона, терроризм, граница, диверсии, диверсанты