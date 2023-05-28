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Польский историк заявил, что Германия считает Польшу виновной в Холокосте
Польский историк заявил, что Германия считает Польшу виновной в Холокосте - 28.05.2023 Украина.ру
Польский историк заявил, что Германия считает Польшу виновной в Холокосте
Немцы выставляют поляков нацистами и приписывают им вину за создание концлагерей, где совершались массовые убийства евреев, сообщило РИА Новости 28 мая со ссылкой на слова польского историка Войцеха Полака изданию wPolityce
2023-05-28T10:06
2023-05-28T10:06
2023-05-28T10:10
новости
киевский режим
польша
германия
холокост
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Ранее председатель партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что Берлин хочет уничтожить старый мир вместе с Польшей и создать новое общество, исходя из своих взглядов, поэтому мешает стране развиваться на основании национальных интересов.СМИ сообщали, что Варшава планирует начать бороться с инакомыслием среди местного населения и иностранных граждан, проживающих в стране, что похоже на подготовку к войне, как это было на Украине, когда Киев планировал начать полномасштабное наступление на республики Донбасса.Также известно, что в Германском историческом институте в столице Польши прошла лекция о причастности поляков к геноциду евреев перед и во время Второй мировой войны.Германия стремится продвигать, по его мнению, ложную информацию о причастности поляков к массовым убийствам евреев, добавил Полак.Ранее в интервью изданию "Украина.ру" директор Института политических исследований Сергей Марков сказал, что Берлин поддерживает градус ненависти и по отношению к Москве.А Польша, в свою очередь, готовится к геноциду русских людей и детей, когда демонстрируют дискриминацию в отношении граждан РФ, считает он.Русофобия в ЕС порождает раскол в Европе, так как Россия – это Восточная Европа, и полную поддержку террористов, поскольку киевский режим – террористический, отметил Марков.В ходе этого также разрушаются и демократические институты Запада в целом, и для этого нашли нового врага в лице русских, которыми до этого были евреи, подчеркнул он.Россия не допустит геноцида собственного народа и готова использовать для этого все имеющиеся средства, в заключение сказал Марков.Подробнее об этом можно прочитать в интервью Сергея Маркова на нашем сайте.Сейчас на Украине.ру читают:Залужного будут добивать – он никому уже не нуженАлексей Леонков: Россия отразит атаки ВСУ на Донецк и Лисичанск, а потом бахнет по аэродромам НАТОАлександр Полищук о том, в чем не прав Пригожин и что будут делать ВСУ после Бахмута/Артемовска
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новости, киевский режим, польша, германия, холокост
Польский историк заявил, что Германия считает Польшу виновной в Холокосте
10:06 28.05.2023 (обновлено: 10:10 28.05.2023)
Немцы выставляют поляков нацистами и приписывают им вину за создание концлагерей, где совершались массовые убийства евреев, сообщило РИА Новости 28 мая со ссылкой на слова польского историка Войцеха Полака изданию wPolityce
Ранее председатель партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что Берлин хочет уничтожить старый мир вместе с Польшей и создать новое общество, исходя из своих взглядов, поэтому мешает стране развиваться на основании национальных интересов.
СМИ сообщали, что Варшава планирует начать бороться с инакомыслием среди местного населения и иностранных граждан, проживающих в стране, что похоже на подготовку к войне, как это было на Украине, когда Киев планировал начать полномасштабное наступление на республики Донбасса.
Также известно, что в Германском историческом институте в столице Польши прошла лекция о причастности поляков к геноциду евреев перед и во время Второй мировой войны.
"Заявляя, что преступления против евреев совершали нацисты, и что концентрационные лагеря располагались в основном на территории Польши, складывается впечатление, что этими нацистами были поляки. Возможно, часто не прямо, но виновниками Холокоста или людьми, создававшими концлагеря, выставляются поляки", – приводит слова польского историка РИА Новости.
Германия стремится продвигать, по его мнению, ложную информацию о причастности поляков к массовым убийствам евреев, добавил Полак.
Ранее в интервью изданию "Украина.ру" директор Института политических исследований Сергей Марков сказал, что Берлин поддерживает градус ненависти и по отношению к Москве.
А Польша, в свою очередь, готовится к геноциду русских людей и детей, когда демонстрируют дискриминацию в отношении граждан РФ, считает он.
Русофобия в ЕС порождает раскол в Европе, так как Россия – это Восточная Европа, и полную поддержку террористов, поскольку киевский режим – террористический, отметил Марков.
В ходе этого также разрушаются и демократические институты Запада в целом, и для этого нашли нового врага в лице русских, которыми до этого были евреи, подчеркнул он.
Россия не допустит геноцида собственного народа и готова использовать для этого все имеющиеся средства, в заключение сказал Марков.
Подробнее об этом можно прочитать
в интервью Сергея Маркова на нашем сайте.
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