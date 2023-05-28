https://ukraina.ru/20230528/1046644649.html

Польский историк заявил, что Германия считает Польшу виновной в Холокосте

Польский историк заявил, что Германия считает Польшу виновной в Холокосте - 28.05.2023 Украина.ру

Польский историк заявил, что Германия считает Польшу виновной в Холокосте

Немцы выставляют поляков нацистами и приписывают им вину за создание концлагерей, где совершались массовые убийства евреев, сообщило РИА Новости 28 мая со ссылкой на слова польского историка Войцеха Полака изданию wPolityce

2023-05-28T10:06

2023-05-28T10:06

2023-05-28T10:10

новости

киевский режим

польша

германия

холокост

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Ранее председатель партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что Берлин хочет уничтожить старый мир вместе с Польшей и создать новое общество, исходя из своих взглядов, поэтому мешает стране развиваться на основании национальных интересов.СМИ сообщали, что Варшава планирует начать бороться с инакомыслием среди местного населения и иностранных граждан, проживающих в стране, что похоже на подготовку к войне, как это было на Украине, когда Киев планировал начать полномасштабное наступление на республики Донбасса.Также известно, что в Германском историческом институте в столице Польши прошла лекция о причастности поляков к геноциду евреев перед и во время Второй мировой войны.Германия стремится продвигать, по его мнению, ложную информацию о причастности поляков к массовым убийствам евреев, добавил Полак.Ранее в интервью изданию "Украина.ру" директор Института политических исследований Сергей Марков сказал, что Берлин поддерживает градус ненависти и по отношению к Москве.А Польша, в свою очередь, готовится к геноциду русских людей и детей, когда демонстрируют дискриминацию в отношении граждан РФ, считает он.Русофобия в ЕС порождает раскол в Европе, так как Россия – это Восточная Европа, и полную поддержку террористов, поскольку киевский режим – террористический, отметил Марков.В ходе этого также разрушаются и демократические институты Запада в целом, и для этого нашли нового врага в лице русских, которыми до этого были евреи, подчеркнул он.Россия не допустит геноцида собственного народа и готова использовать для этого все имеющиеся средства, в заключение сказал Марков.Подробнее об этом можно прочитать в интервью Сергея Маркова на нашем сайте.Сейчас на Украине.ру читают:Залужного будут добивать – он никому уже не нуженАлексей Леонков: Россия отразит атаки ВСУ на Донецк и Лисичанск, а потом бахнет по аэродромам НАТОАлександр Полищук о том, в чем не прав Пригожин и что будут делать ВСУ после Бахмута/Артемовска

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новости, киевский режим, польша, германия, холокост