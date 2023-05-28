https://ukraina.ru/20230528/1046643056.html

Охота на русских в США, деньги на убийство россиян, ночь в Киеве. Главное на Украине на утро 28 мая

Охота на русских в США, деньги на убийство россиян, ночь в Киеве. Главное на Украине на утро 28 мая - 28.05.2023 Украина.ру

Охота на русских в США, деньги на убийство россиян, ночь в Киеве. Главное на Украине на утро 28 мая

Украинцы организовывают преследование и травлю русских и сочувствующих России в США. Американские сенаторы поддерживают убийства россиян. Из-за работы ПВО в Киеве возникли пожары

2023-05-28T09:42

2023-05-28T09:42

2023-05-28T18:50

хроники

эксклюзив

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В США представители украинской диаспоры пытались затравить русскую американку, которая написала на воротах своего дома "Бахмут наш. Спасибо. V.Z.". После словесной ругани ночью на дом женщины был совершён налёт: её автомобиль и ворота гаража исписали синей и жёлтой краской, колёса авто прокололи.Позже появилось видео, как дом женщины закидывают яйцами.Распространил видео сержант армии США Александр Святов."Тут рашистская погань получила немного признания от неравнодушных американцев. Это только начало, пригрозил он", - заявил Святов.Он также указал адрес другого дома для налёта."303 27th Ave N, Saint Petersburg, Florida. Тут очередная рашистская гнида, сидя в США, любит ****рашку. Абсолютно конченные выб**дки. Парни и девушки, кто там из Флориды — пожалуйста, разберитесь с этой мразью", - написал он.Свою запись он сопроводил фотографией дома, на котором был размещён флаг России, а один из цветочных горшков около которого был сделан в форме свиньи.Между тем, Святов — действующий военнослужащий армии США."Был выбор: делать это (ехать на Украину незадолго до начала СВО. — Ред.) или делать кое-что другое. Я сделал выбор <...> Возможно, вернусь ещё и до победы [Украины]. Возможно, не в США, возможно, в другое место. Это не то, что зависит от меня. Есть некоторые нюансы и есть места, где можно делать больше полезных [для Украины и для её военных] вещей, чем сейчас", — рассказывал он 22 апреля в интервью Сергею Иванову.Также в интервью Святов заявил, что официально он остаётся военнослужащим США и сейчас и у него "что-то вроде отпуска". Его бригада дислоцируется в штате Джорджия.При этом нынешние его действия, в том числе и призыв к атаке на человека и на его собственность за его убеждения, а также распространение личной информации — очевидно нарушают федеральные законы США.США активно участвуют в боевых действиях на стороне Украины: они снабжают последнюю оружием и военными специалистами, некоторые из которых воюют под видом добровольцев. Кроме того, как ещё в августе 2022 года заявлял в интервью Telegraph представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий, украинские военные согласовывают удары из HIMARS с американцами. Между тем, из этой американской РСЗО неоднократно поражались объекты гражданской инфраструктуры и погибали мирные жители. Последний такой случай произошёл 26 мая, когда из HIMARS ударили по НИИ в Донецке, в результате чего погибла 37-летняя женщина.При этом в самих США тех американцев, которые если не выступают в поддержку России, то хотя бы осуждают Украину и поддержку CША последней в конфликте, травят.Так, как сообщил американский журналист Джексон Хинкл, телеведущего Такера Карслона уволили из компании Fox News из-за Владимира Зеленского."Я получил подтверждение от надёжного источника, что увольнение Такера Карлсона произошло из-за его бесстрашных репортажей о безумии всего, что касается Украины и Зеленского", — заявил он.В качестве ещё одного подтверждения своих слов он сослался на статью британского издания Independent, в которой говорится, что владелец Fox News Руперт Мёрдок был встревожен позицией Карлсона по Украине и общался с её президентом перед увольнением телеведущего.Тем временем американские политики призывают убивать россиян. Так, утром 28 мая широкое распространение получило видео визита на Украину сенатора Линдси Грэма."И россияне (Грэм употребил слово russians, которое также может переводиться и как "русские" - Ред.) умирают. Это лучшие деньги, которые мы когда-либо тратили", - заявил он во время встречи с президентом Украины Зеленским и улыбнулся.При этом на видео, предоставленном СМИ пресс-службой Офиса президента Украины, есть склейка.Позже, общаясь с журналистами в Киеве, Грэм коснулся вопроса предоставления Украине американских истребителей F-16."F-16 будет иметь значение. Это не волшебное оружие, но в сочетании с другим оружием, он будет решающим. Итак, моё послание администрации Байдена: "Я благодарен за то, что вы сделали, но вам нужно сделать больше". И я убеждён, что будет двухпартийная поддержка предоставлению ещё большего количества оружия, что сыграет роль в решающей битве во время [украинского]контрнаступления", - заявил Грэм на пресс-конференции, которую он дал на Михайловской площади в Киеве.Таким образом, США продолжат накачивать Украину оружием.Неспокойная ночьОбломки сбитых ПВО беспилотников взывали ряд пожаров и разрушений в Киеве, погиб один человек, сообщил в своём телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко."Взрывы в Соломенском районе. Службы направляются на место. В Святошинском районе работает ПВО. В Печерском районе пожар на крыше 9-этажного дома в результате падения обломков БПЛА. Все службы направляются на место", - сообщил Кличко в своём телеграм-канале..Позже Киевская городская военная администрация сообщила, что в Голосеевском районе произошло падение обломков на территорию АЗС, пострадили три человека, один человек погиб.Спустя некоторое время Кличко заявил о новой волне БПЛА, идущих на Киев."Группы БПЛА движутся на Киев со стороны Вышгородского района (Иванкова) и с юга области. Часть дронов уже пересекла админграницу области. На Вышгородщине уже работает ПВО", - сообщил Кличко.Позже он ещё раз предупредил о новой волне дронов. А после — подвёл итоги ночи."В Печерском районе произошёл пожар на крыше девяти этажного дома. В Соломенском - обломком дрона поврежден 3-й этаж 7 этажного здания. Также спасатели ликвидируют пожар на предприятии в Голосеевском районе", - рассказал Кличко.Мэр Киева уточнил, что в Голосеевском районе столицы, в результате падения обломков БПЛА, горит крыша здания трехэтажного складского помещения.После 4 часов утра в Киеве снова прозвучали громкие взрывы. В 04:05 КГВА сообщила, что в столице Украины снова работает ПВО."Над Оболонский районом только что силы ПВО сбили вражескую цель", - написал спустя некоторое время в телеграм-канале Кличко.Позже мэр Киева рассказал, что, по уточнённой информации, в Голосеевском районе локализуют пожар на площади 700 кв м. Разрушение строительных конструкций в результате вражеской атаки произошло на общей площади 1000 кв. м.Также, как сообщила Киевская городская военная администрация, в Дарницком районе в результате падения обломков дрона в одном из магазинов выбиты стекла и повреждены двери.В 05:19 Кличко сообщил, что пожар в Голосеевском районе локализовали.

https://ukraina.ru/20230527/1046635487.html

https://ukraina.ru/20230527/1046632203.html

https://ukraina.ru/20230527/1046628726.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив