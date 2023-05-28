Охота на русских в США, деньги на убийство россиян, ночь в Киеве. Главное на Украине на утро 28 мая - 28.05.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230528/1046643056.html
Охота на русских в США, деньги на убийство россиян, ночь в Киеве. Главное на Украине на утро 28 мая
Охота на русских в США, деньги на убийство россиян, ночь в Киеве. Главное на Украине на утро 28 мая - 28.05.2023 Украина.ру
Охота на русских в США, деньги на убийство россиян, ночь в Киеве. Главное на Украине на утро 28 мая
Украинцы организовывают преследование и травлю русских и сочувствующих России в США. Американские сенаторы поддерживают убийства россиян. Из-за работы ПВО в Киеве возникли пожары
2023-05-28T09:42
2023-05-28T18:50
хроники
эксклюзив
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/1c/1046642865_291:0:1187:504_1920x0_80_0_0_d66b496edefaf33e7bcd34abcdae6c1d.jpg
В США представители украинской диаспоры пытались затравить русскую американку, которая написала на воротах своего дома "Бахмут наш. Спасибо. V.Z.". После словесной ругани ночью на дом женщины был совершён налёт: её автомобиль и ворота гаража исписали синей и жёлтой краской, колёса авто прокололи.Позже появилось видео, как дом женщины закидывают яйцами.Распространил видео сержант армии США Александр Святов."Тут рашистская погань получила немного признания от неравнодушных американцев. Это только начало, пригрозил он", - заявил Святов.Он также указал адрес другого дома для налёта."303 27th Ave N, Saint Petersburg, Florida. Тут очередная рашистская гнида, сидя в США, любит ****рашку. Абсолютно конченные выб**дки. Парни и девушки, кто там из Флориды — пожалуйста, разберитесь с этой мразью", - написал он.Свою запись он сопроводил фотографией дома, на котором был размещён флаг России, а один из цветочных горшков около которого был сделан в форме свиньи.Между тем, Святов — действующий военнослужащий армии США."Был выбор: делать это (ехать на Украину незадолго до начала СВО. — Ред.) или делать кое-что другое. Я сделал выбор &lt;...&gt; Возможно, вернусь ещё и до победы [Украины]. Возможно, не в США, возможно, в другое место. Это не то, что зависит от меня. Есть некоторые нюансы и есть места, где можно делать больше полезных [для Украины и для её военных] вещей, чем сейчас", — рассказывал он 22 апреля в интервью Сергею Иванову.Также в интервью Святов заявил, что официально он остаётся военнослужащим США и сейчас и у него "что-то вроде отпуска". Его бригада дислоцируется в штате Джорджия.При этом нынешние его действия, в том числе и призыв к атаке на человека и на его собственность за его убеждения, а также распространение личной информации — очевидно нарушают федеральные законы США.США активно участвуют в боевых действиях на стороне Украины: они снабжают последнюю оружием и военными специалистами, некоторые из которых воюют под видом добровольцев. Кроме того, как ещё в августе 2022 года заявлял в интервью Telegraph представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий, украинские военные согласовывают удары из HIMARS с американцами. Между тем, из этой американской РСЗО неоднократно поражались объекты гражданской инфраструктуры и погибали мирные жители. Последний такой случай произошёл 26 мая, когда из HIMARS ударили по НИИ в Донецке, в результате чего погибла 37-летняя женщина.При этом в самих США тех американцев, которые если не выступают в поддержку России, то хотя бы осуждают Украину и поддержку CША последней в конфликте, травят.Так, как сообщил американский журналист Джексон Хинкл, телеведущего Такера Карслона уволили из компании Fox News из-за Владимира Зеленского."Я получил подтверждение от надёжного источника, что увольнение Такера Карлсона произошло из-за его бесстрашных репортажей о безумии всего, что касается Украины и Зеленского", — заявил он.В качестве ещё одного подтверждения своих слов он сослался на статью британского издания Independent, в которой говорится, что владелец Fox News Руперт Мёрдок был встревожен позицией Карлсона по Украине и общался с её президентом перед увольнением телеведущего.Тем временем американские политики призывают убивать россиян. Так, утром 28 мая широкое распространение получило видео визита на Украину сенатора Линдси Грэма."И россияне (Грэм употребил слово russians, которое также может переводиться и как "русские" - Ред.) умирают. Это лучшие деньги, которые мы когда-либо тратили", - заявил он во время встречи с президентом Украины Зеленским и улыбнулся.При этом на видео, предоставленном СМИ пресс-службой Офиса президента Украины, есть склейка.Позже, общаясь с журналистами в Киеве, Грэм коснулся вопроса предоставления Украине американских истребителей F-16."F-16 будет иметь значение. Это не волшебное оружие, но в сочетании с другим оружием, он будет решающим. Итак, моё послание администрации Байдена: "Я благодарен за то, что вы сделали, но вам нужно сделать больше". И я убеждён, что будет двухпартийная поддержка предоставлению ещё большего количества оружия, что сыграет роль в решающей битве во время [украинского]контрнаступления", - заявил Грэм на пресс-конференции, которую он дал на Михайловской площади в Киеве.Таким образом, США продолжат накачивать Украину оружием.Неспокойная ночьОбломки сбитых ПВО беспилотников взывали ряд пожаров и разрушений в Киеве, погиб один человек, сообщил в своём телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко."Взрывы в Соломенском районе. Службы направляются на место. В Святошинском районе работает ПВО. В Печерском районе пожар на крыше 9-этажного дома в результате падения обломков БПЛА. Все службы направляются на место", - сообщил Кличко в своём телеграм-канале..Позже Киевская городская военная администрация сообщила, что в Голосеевском районе произошло падение обломков на территорию АЗС, пострадили три человека, один человек погиб.Спустя некоторое время Кличко заявил о новой волне БПЛА, идущих на Киев."Группы БПЛА движутся на Киев со стороны Вышгородского района (Иванкова) и с юга области. Часть дронов уже пересекла админграницу области. На Вышгородщине уже работает ПВО", - сообщил Кличко.Позже он ещё раз предупредил о новой волне дронов. А после — подвёл итоги ночи."В Печерском районе произошёл пожар на крыше девяти этажного дома. В Соломенском - обломком дрона поврежден 3-й этаж 7 этажного здания. Также спасатели ликвидируют пожар на предприятии в Голосеевском районе", - рассказал Кличко.Мэр Киева уточнил, что в Голосеевском районе столицы, в результате падения обломков БПЛА, горит крыша здания трехэтажного складского помещения.После 4 часов утра в Киеве снова прозвучали громкие взрывы. В 04:05 КГВА сообщила, что в столице Украины снова работает ПВО."Над Оболонский районом только что силы ПВО сбили вражескую цель", - написал спустя некоторое время в телеграм-канале Кличко.Позже мэр Киева рассказал, что, по уточнённой информации, в Голосеевском районе локализуют пожар на площади 700 кв м. Разрушение строительных конструкций в результате вражеской атаки произошло на общей площади 1000 кв. м.Также, как сообщила Киевская городская военная администрация, в Дарницком районе в результате падения обломков дрона в одном из магазинов выбиты стекла и повреждены двери.В 05:19 Кличко сообщил, что пожар в Голосеевском районе локализовали.
https://ukraina.ru/20230527/1046635487.html
https://ukraina.ru/20230527/1046632203.html
https://ukraina.ru/20230527/1046628726.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Егор Леев
Егор Леев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/1c/1046642865_462:0:1134:504_1920x0_80_0_0_2d8f94e20057a5427035e8337dd5287b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
хроники, эксклюзив
Хроники, Эксклюзив

Охота на русских в США, деньги на убийство россиян, ночь в Киеве. Главное на Украине на утро 28 мая

09:42 28.05.2023 (обновлено: 18:50 28.05.2023)
 
© Фото : Александр Святов / Telegramдом и машина русской американки, атакованные украинцами
дом и машина русской американки, атакованные украинцами - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
© Фото : Александр Святов / Telegram
Читать в
Егор Леев
автор Украина.ру
Все материалы
Украинцы организовывают преследование и травлю русских и сочувствующих России в США. Американские сенаторы поддерживают убийства россиян. Из-за работы ПВО в Киеве возникли пожары
В США представители украинской диаспоры пытались затравить русскую американку, которая написала на воротах своего дома "Бахмут наш. Спасибо. V.Z.". После словесной ругани ночью на дом женщины был совершён налёт: её автомобиль и ворота гаража исписали синей и жёлтой краской, колёса авто прокололи.
Позже появилось видео, как дом женщины закидывают яйцами.
Распространил видео сержант армии США Александр Святов.
"Тут рашистская погань получила немного признания от неравнодушных американцев. Это только начало, пригрозил он", - заявил Святов.
Он также указал адрес другого дома для налёта.
"303 27th Ave N, Saint Petersburg, Florida. Тут очередная рашистская гнида, сидя в США, любит ****рашку. Абсолютно конченные выб**дки. Парни и девушки, кто там из Флориды — пожалуйста, разберитесь с этой мразью", - написал он.
Свою запись он сопроводил фотографией дома, на котором был размещён флаг России, а один из цветочных горшков около которого был сделан в форме свиньи.
Между тем, Святов — действующий военнослужащий армии США.
"Был выбор: делать это (ехать на Украину незадолго до начала СВО. — Ред.) или делать кое-что другое. Я сделал выбор <...> Возможно, вернусь ещё и до победы [Украины]. Возможно, не в США, возможно, в другое место. Это не то, что зависит от меня. Есть некоторые нюансы и есть места, где можно делать больше полезных [для Украины и для её военных] вещей, чем сейчас", — рассказывал он 22 апреля в интервью Сергею Иванову.
Также в интервью Святов заявил, что официально он остаётся военнослужащим США и сейчас и у него "что-то вроде отпуска". Его бригада дислоцируется в штате Джорджия.
При этом нынешние его действия, в том числе и призыв к атаке на человека и на его собственность за его убеждения, а также распространение личной информации — очевидно нарушают федеральные законы США.
Международные военные учения Summer Shield XIV в Латвии
27 мая, 18:06
Химическое оружие, обучение на "Абрамсах". Итоги 27 мая на УкраинеУкраина может готовить провокацию с применением химического оружия перед наступлением ВСУ. Украинские военные начали обучение на американских танках Abrams
США активно участвуют в боевых действиях на стороне Украины: они снабжают последнюю оружием и военными специалистами, некоторые из которых воюют под видом добровольцев. Кроме того, как ещё в августе 2022 года заявлял в интервью Telegraph представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий, украинские военные согласовывают удары из HIMARS с американцами. Между тем, из этой американской РСЗО неоднократно поражались объекты гражданской инфраструктуры и погибали мирные жители. Последний такой случай произошёл 26 мая, когда из HIMARS ударили по НИИ в Донецке, в результате чего погибла 37-летняя женщина.
При этом в самих США тех американцев, которые если не выступают в поддержку России, то хотя бы осуждают Украину и поддержку CША последней в конфликте, травят.
Так, как сообщил американский журналист Джексон Хинкл, телеведущего Такера Карслона уволили из компании Fox News из-за Владимира Зеленского.
"Я получил подтверждение от надёжного источника, что увольнение Такера Карлсона произошло из-за его бесстрашных репортажей о безумии всего, что касается Украины и Зеленского", — заявил он.
В качестве ещё одного подтверждения своих слов он сослался на статью британского издания Independent, в которой говорится, что владелец Fox News Руперт Мёрдок был встревожен позицией Карлсона по Украине и общался с её президентом перед увольнением телеведущего.
Тем временем американские политики призывают убивать россиян. Так, утром 28 мая широкое распространение получило видео визита на Украину сенатора Линдси Грэма.
"И россияне (Грэм употребил слово russians, которое также может переводиться и как "русские" - Ред.) умирают. Это лучшие деньги, которые мы когда-либо тратили", - заявил он во время встречи с президентом Украины Зеленским и улыбнулся.
При этом на видео, предоставленном СМИ пресс-службой Офиса президента Украины, есть склейка.
Позже, общаясь с журналистами в Киеве, Грэм коснулся вопроса предоставления Украине американских истребителей F-16.
"F-16 будет иметь значение. Это не волшебное оружие, но в сочетании с другим оружием, он будет решающим. Итак, моё послание администрации Байдена: "Я благодарен за то, что вы сделали, но вам нужно сделать больше". И я убеждён, что будет двухпартийная поддержка предоставлению ещё большего количества оружия, что сыграет роль в решающей битве во время [украинского]контрнаступления", - заявил Грэм на пресс-конференции, которую он дал на Михайловской площади в Киеве.
Таким образом, США продолжат накачивать Украину оружием.
Юрий Луценко - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
27 мая, 12:00
Правда от Луценко, обстрелы. Главное на Украине на 12:00 27 маяБывший генпрокурор Украины Юрий Луценко признал контроль России над Артёмовском. Вооружённые силы Украины продолжают ожесточённо обстреливать регионы России
Неспокойная ночь
Обломки сбитых ПВО беспилотников взывали ряд пожаров и разрушений в Киеве, погиб один человек, сообщил в своём телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко.
"Взрывы в Соломенском районе. Службы направляются на место. В Святошинском районе работает ПВО. В Печерском районе пожар на крыше 9-этажного дома в результате падения обломков БПЛА. Все службы направляются на место", - сообщил Кличко в своём телеграм-канале..
Позже Киевская городская военная администрация сообщила, что в Голосеевском районе произошло падение обломков на территорию АЗС, пострадили три человека, один человек погиб.
Спустя некоторое время Кличко заявил о новой волне БПЛА, идущих на Киев.
"Группы БПЛА движутся на Киев со стороны Вышгородского района (Иванкова) и с юга области. Часть дронов уже пересекла админграницу области. На Вышгородщине уже работает ПВО", - сообщил Кличко.
Позже он ещё раз предупредил о новой волне дронов. А после — подвёл итоги ночи.
"В Печерском районе произошёл пожар на крыше девяти этажного дома. В Соломенском - обломком дрона поврежден 3-й этаж 7 этажного здания. Также спасатели ликвидируют пожар на предприятии в Голосеевском районе", - рассказал Кличко.
Мэр Киева уточнил, что в Голосеевском районе столицы, в результате падения обломков БПЛА, горит крыша здания трехэтажного складского помещения.
27 мая, 09:48
Угроза ЗАЭС, намёк Залужного, признание Малюка. Главное на Украине на утро 27 маяВ Запорожской области встревожились заявлением Главного управления разведки Минобороны Украины по поводу ЗАЭС. Главком ВСУ Валерий Залужный намекнул на начало наступления ВСУ. Глава СБУ Василий Малюк признался в причастности Украины к теракту на Крымском мосту
После 4 часов утра в Киеве снова прозвучали громкие взрывы. В 04:05 КГВА сообщила, что в столице Украины снова работает ПВО.
"Над Оболонский районом только что силы ПВО сбили вражескую цель", - написал спустя некоторое время в телеграм-канале Кличко.
Позже мэр Киева рассказал, что, по уточнённой информации, в Голосеевском районе локализуют пожар на площади 700 кв м. Разрушение строительных конструкций в результате вражеской атаки произошло на общей площади 1000 кв. м.
Также, как сообщила Киевская городская военная администрация, в Дарницком районе в результате падения обломков дрона в одном из магазинов выбиты стекла и повреждены двери.
В 05:19 Кличко сообщил, что пожар в Голосеевском районе локализовали.
 
ХроникиЭксклюзив
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:30Поляки и американцы и вторжение на Белгородщину. Итоги 28 мая на Украине
18:00Черниговский евразиец Пётр Савицкий
17:59Эрдоган заявил, что для турецкого народа настало время защищать свою волю до последнего момента
17:39В Турции завершился второй тур президентских выборов – СМИ
17:02Американский полковник сказал, что будет после провала контрнаступления ВСУ
16:55Армен Гаспарян об особенностях освещения спецоперации и странностях в действиях премьера Армении Пашиняна
16:39И в парках погулять, и в море поплескаться: чем новые регионы России удивят туристов этим летом
16:34США выступают главным спонсором и инициатором прокси-войны против России – Пискарев
16:07"Старый дурак": Медведев прокомментировал слова американского сенатора об убийстве русских
15:31"Зеленский – выпендрёжник": читатели британской газеты прокомментировали промо-ролик контрнаступления ВСУ
15:09ВС России пресекли действия вражеских ДРГ в Харьковской области – Минобороны РФ
14:40ВС России уничтожили пункт дислокации наёмников в Харьковской области – Минобороны России
14:23Запад ведёт войну против РФ по всем фронтам – Песков
14:12Россия должна делать то, что соответствует её национальным интересам и быть жёсткой – Песков
13:48Министр обороны Сербии заявил, что Косово хочет проводить дальнейший террор энтических сербов
13:14Американский профессор объяснил, почему Киев откладывает своё контрнаступление
13:01Тероборона Самбора и воры, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 28 мая
12:44Украина хочет ввести санкции против Ирана на 50 лет – СМИ
12:24"Сатанизм": В Госдуме прокомментировали слова американского сенатора об убийствах русских
11:59Экс-советник Кучмы предрёк конфликт между Зеленским и Залужным
Лента новостейМолния