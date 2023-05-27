https://ukraina.ru/20230527/1046626012.html

Топить танкеры не получится. Почему не работают санкции против нефти и алмазов

Топить танкеры не получится. Почему не работают санкции против нефти и алмазов - 27.05.2023 Украина.ру

Топить танкеры не получится. Почему не работают санкции против нефти и алмазов

Центр исследований энергетики и чистого воздуха (CREA)– независимый аналитический центр, который мониторит ситуацию на рынке энергоресурсов, опубликовал доклад о результатах санкционной политики против Москвы.

2023-05-27T07:24

2023-05-27T07:24

2023-05-27T07:24

эксклюзив

россия

нефть

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Его результаты прозвучали для Вашингтона неутешительно. Как установили западные эксперты, российские доходы от экспорта нефтепродуктов и нефти восстановились, и пробивают ценовой потолок, который был установлен зимой по инициативе США.Еще в декабре прошлого года страны Большой семерки, государства-члены Евросоюзаи Австралия ввели ограничение цены на российскую нефть, зафиксировав его на отметке 60 долларов за баррель.Кроме того, на Западе запретили импортировать российскую сырую нефть, которую перевозят морским путем. А в феврале инициаторы эмбарго установилия ценовые ограничения для российских нефтепродуктов – 100 долларов за баррель дизельного топлива и 45 долларов за баррель топливного мазута.Такая стратегия была призвана снизить российские нефтяные доходы, и одновременно не допустить повышения мировых цен на энергоносители, которые являются главным драйвером инфляции для западных экономик.Как заявили на прошлой неделе в Министерстве финансов США, обе эти цели были достигнуты – и такие же утверждения прозвучали на недавнем саммите в Хиросиме. Однако изложенные в докладе факты указывают на то, что они являются пропагандистским блефом, направленным на то, чтобы скрыть провальные последствия западных санкционных ограничений."Результаты проведенного анализа показывают, что за последние несколько недель Москва сумела вернуть себе прибыль от экспорта ископаемого топлива. И это несмотря на запрет на импорт со стороны Евросоюза и ограничение цен на нефть, которое страны Большой Семерки ввели в конце прошлого года.Доклад был обнародован спустя менее недели после того, как на закрытии саммита Большой Семерки в Хиросиме лидеры группы заявили, что ограничение цен на российскую нефть и нефтепродукты работает, доходы России сократились, а падение цен на нефть и газ идет на пользу странам по всему миру.Аналитики в области энергетики в центре CREA предположили, что неспособность так называемой "коалиции ценового потолка" пересмотреть уровень цен и обеспечить соблюдение введенных ограничений привела к тому, что эти меры утратили силу и эффективность", – рассказывает CNBC, влиятельный канал бизнес-новостей, который вещает на аудиторию 386 миллионов американских домохозяйств и комментирует ситуацию в реалистичном ключе.Авторы доклада указывают на основные факторы, выхолостившие изначально запланированный эффект ценового потолка на нефть и нефтепродукты РФ.Во-первых, Россия резко нарастила поставки сырой нефти – в апреле она экспортировала ее на 10% больше по сравнению с мартом прошлого года. А, во-вторых, она активно обходит ценовой потолок, продавая свои ресурсы через посреднические компании из стран Азии и других регионов мира.Как утверждают на Западе, в этой торговле задействован огромный теневой флот нефтеналивных танкеров, а попытки пресечь ее пока что так и не увенчались успехом — и российская нефть все равно торгуется выше искусственно установленного потолка."Россия впервые смогла экспортировать свой основной сорт сырой нефти по ценам, которые систематически превышали предельный уровень цен, установленный Соединенными Штатами, Евросоюзом и союзниками.Если пробелы в обеспечении соблюдения ограничений не будут устранены в срочном порядке, механизм ценового потолка может быть окончательно сломан. Это, в свою очередь, приведет к увеличению ожидаемых налоговых поступлений в бюджет России", – считает аналитик Лаури Мюлливирта."Если коалиция ценового потолка не примет меры для снижения ценового предела и устранения пробелов в обеспечении его соблюдения, изменения в структуре налогообложения приблизят цены на российскую сырую нефть к международным эталонным показателям.А это приведет к дальнейшему восстановлению доходов Москвы от продажи нефти и полному провалу политики ценовых ограничений", – соглашается с его мнением эксперт Исаак Леви.Но похоже все возможные меры уже предприняты – и не дали необходимого для Запада результата. США оказывали систематическое давление на развивающиеся страны, однако они только увеличили покупку российской нефти, которую везут теперь даже в порты отдаленной Чили.Как полагают международные нефтяные брокеры, американцы наверняка решили бы проблему теневого флота в духе теракта на подводных нефтепроводах, атакуя нефтяные танкеры в океане.Но попытки захвата танкеров с венесуэльской нефтью, которые предпринимал ранее Вашингтон, привели к скачку мировых цен на углеводороды. И если американский флот позволит себе сейчас что-то подобное, цена за баррель нефти поднимется на невиданную ранее высоту.По этой же причине не сработают очередные санкции Запада, который пытается ограничить экспорт российских алмазов. По мнению специалистов, их просто будут продавать в Европу и США через посредников в Индии – практически так же, как это происходит сейчас с российской сырой нефтью."Большинство российских алмазов отправляется за границу для переработки. В основном в центры огранки в Индии, и именно поэтому очень трудно узнать их настоящее происхождение.Российская нефть, как и российские алмазы, хорошо себя чувствует в условиях санкций. Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель утверждает, что в Евросоюз поступают российские нефтепродукты из Индии. Факты очевидны: экспорт нефтепродуктов из Индии в Евросоюз вырос с 1,1 миллиона баррелей в январе 2022 года до 7,4 миллиона баррелей в апреле 2023 года. А импорт нефти из России в Индию увеличился с 1,7 миллиона баррелей в январе 2022 года до 63,3 миллиона баррелей в апреле 2023 года", –пишет об этом саудовское изданиеAsharq Al-Aswat.США по-прежнему обладают политическим и экономическим могуществом, но они больше не в состоянии диктовать свои условия всему остальному миру – за исключению своих сателлитов.Большинство стран мира отказываются признавать порядок, основанный на американских правилах, предпочитая действовать в своих собственных интересах.И это самый очевидный результат, который показали всем не сработавшие ценовые ограничения на нефтяном рынке.

https://ukraina.ru/20230517/1046277518.html

https://ukraina.ru/20230516/1046253671.html

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Александр Сокуренко

Александр Сокуренко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Сокуренко

эксклюзив, россия, нефть