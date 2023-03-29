https://ukraina.ru/20230329/1044840069.html

НАТО и длительный конфликт на Украине. О чём говорили эксперты 29 марта

НАТО и длительный конфликт на Украине. О чём говорили эксперты 29 марта - 29.03.2023 Украина.ру

НАТО и длительный конфликт на Украине. О чём говорили эксперты 29 марта

Украина.ру, 29.03.2023

2023-03-29T18:08

2023-03-29T18:08

2023-03-29T18:08

эксклюзив

всу

нато

сергей марков

артёмовск (бахмут)

сша

великобритания

владимир зеленский

россия

украина

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Паника НАТОРанее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что западные страны должны готовиться к длительному конфликту на Украине, поскольку перспектив по его урегулированию пока не видно. Он также назвал текущие боевые действия "войной на истощение".Военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-экономических процессов Российского экономического университета имени Плеханова Александр Перенджиев считает, что Столтенберг говорит не только об истощении оружия, денег или боеприпасов. Речь идет об уничтожении людских ресурсов с их стороны.Уже истощаются украинские ресурсы, а НАТО вливает туда все больше своих "наемников", прежде всего, поляков. Но от этого их дела не улучшаются, отметил военный эксперт."НАТО может положить всех украинцев, но европейцы точно не пойдут воевать за Украину. Если речь пойдет о масштабном вмешательстве НАТО в конфликт, то даже не все действующие военнослужащие готовы будут принять в нем участие, не говоря уже о широких слоях европейского общества", – заявил Перенджиев.Пока еще есть украинцы, натовцы могут за их спинами чувствовать себя героями, передавая им танки, артиллерию и самолеты, добавляет эксперт. Они уже даже дошли до снарядов с обедненным ураном. Понятно, что это уже паника. И заявление генсека НАТО – это тоже паника.Возможное наступление ВСУСейчас ВСУ готовятся к наступлению по нескольким направлениям, уверен военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев.В качестве двух основных направлений следует рассматривать Луганское и Запорожское. Если сейчас киевский режим выиграет время и начнет атаку, нам придется переключиться с Артемовска на другие направления, поясняет Евсеев.Он напомнил заявление главы сухопутных войск Украины Александра Сырского, что если события будут развиваться так, как они развиваются сейчас, то Артемовск падет через одну-две недели. И то, что на Украине начались массовые отпуска для военных, тоже свидетельствует о подготовке наступления."К тому же, была переброска войск противника в сторону Славянска из Харьковской области.Но и для нас сейчас складывается благоприятная ситуация. Мы хорошо простреливаем эту территорию. Мы перемалываем там их боеспособные резервы, им очень тяжело сопротивляться, они не могут рассчитывать на поддержку артиллерии. Тем не менее, до начала их наступления нам надо Артемовск взять", – сообщил эксперт.Не менее важно для России, продолжил он, завершить оперативное окружение авдеевской группировки, поскольку потом может возникнуть пауза, как это было осенью, когда мы вынуждены были реагировать на удары противника.Сейчас инициатива на нашей стороне, но они могут ее перехватить в ходе нового наступления. Так что нам важно освободить Артемовск, выйти на рубежи господствующих высот и создать ситуацию для отражения наступления.США и БахмутПрезидент Украины Владимир Зеленский в интервью Associated Press заявил, что если Украина потерпит поражение в Бахмуте, то народ страны и мировое сообщество начнут подталкивать Киев к компромиссу с Москвой.Политолог, директор Института политических исследований, депутат Государственной Думы пятого созыва Сергей Марков считает, что Зеленский пытается в какой-то мере оправдать в глазах американской администрации интенсивные боевые действия и очень высокие потери живой силы и техники ВСУ в боях за Бахмут.При этом, отмечает Марков, Вашингтон не подталкивает Зеленского к чему-либо. Зеленский пытается делать вид, что он независимый президент независимой Украины. Но никакой независимой Украины не существует."Начиная с 2014 года оккупирована спецслужбами США и Британии, которые выступают в роли диктатора, а Зеленский – марионетка в руках этих спецслужб и выполняет их приказы. И решение, воевать за Бахмут или нет, принимает Пентагон, а не Зеленский.Зеленский может предложить или попросить, что он и сделал в отношении Бахмута, но окончательное решение принимают совсем другие люди", – заявил политолог.Что касается желания США пойти на заморозку конфликта после потери Бахмута и даже Славянска и Краматорска, то этого не будет. Вашингтон согласится на это только, если Россия установит контроль над двумя-тремя ключевыми русскими городами Украины, говорит Марков.Это – с юга на север: Одесса, Николаев, Херсон, Запорожье, Днепр, Харьков. Если Россия установит над этими городами контроль, тогда у США будет стимул к переговорным процессам."Пока США думают, что у них все хорошо. Убиты уже сотни тысяч украинских солдат, что является гарантией, по мнению Вашингтона, того, что на Украине никогда не будут любить Россию", – заявил эксперт.

https://ukraina.ru/20230329/1044766203.html

https://ukraina.ru/20230329/1044835698.html

https://ukraina.ru/20230329/1044828584.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

эксклюзив, всу, нато, сергей марков, артёмовск (бахмут), сша, великобритания, владимир зеленский, россия, украина, наступление, евсеев, столтенберг