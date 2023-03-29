НАТО и длительный конфликт на Украине. О чём говорили эксперты 29 марта - 29.03.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230329/1044840069.html
НАТО и длительный конфликт на Украине. О чём говорили эксперты 29 марта
НАТО и длительный конфликт на Украине. О чём говорили эксперты 29 марта - 29.03.2023 Украина.ру
НАТО и длительный конфликт на Украине. О чём говорили эксперты 29 марта
Украина.ру, 29.03.2023
2023-03-29T18:08
2023-03-29T18:08
эксклюзив
всу
нато
сергей марков
артёмовск (бахмут)
сша
великобритания
владимир зеленский
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/1e/1043100525_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_71c722a55923370399e171848e4d2a3b.jpg
Паника НАТОРанее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что западные страны должны готовиться к длительному конфликту на Украине, поскольку перспектив по его урегулированию пока не видно. Он также назвал текущие боевые действия "войной на истощение".Военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-экономических процессов Российского экономического университета имени Плеханова Александр Перенджиев считает, что Столтенберг говорит не только об истощении оружия, денег или боеприпасов. Речь идет об уничтожении людских ресурсов с их стороны.Уже истощаются украинские ресурсы, а НАТО вливает туда все больше своих "наемников", прежде всего, поляков. Но от этого их дела не улучшаются, отметил военный эксперт."НАТО может положить всех украинцев, но европейцы точно не пойдут воевать за Украину. Если речь пойдет о масштабном вмешательстве НАТО в конфликт, то даже не все действующие военнослужащие готовы будут принять в нем участие, не говоря уже о широких слоях европейского общества", – заявил Перенджиев.Пока еще есть украинцы, натовцы могут за их спинами чувствовать себя героями, передавая им танки, артиллерию и самолеты, добавляет эксперт. Они уже даже дошли до снарядов с обедненным ураном. Понятно, что это уже паника. И заявление генсека НАТО – это тоже паника.Возможное наступление ВСУСейчас ВСУ готовятся к наступлению по нескольким направлениям, уверен военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев.В качестве двух основных направлений следует рассматривать Луганское и Запорожское. Если сейчас киевский режим выиграет время и начнет атаку, нам придется переключиться с Артемовска на другие направления, поясняет Евсеев.Он напомнил заявление главы сухопутных войск Украины Александра Сырского, что если события будут развиваться так, как они развиваются сейчас, то Артемовск падет через одну-две недели. И то, что на Украине начались массовые отпуска для военных, тоже свидетельствует о подготовке наступления."К тому же, была переброска войск противника в сторону Славянска из Харьковской области.Но и для нас сейчас складывается благоприятная ситуация. Мы хорошо простреливаем эту территорию. Мы перемалываем там их боеспособные резервы, им очень тяжело сопротивляться, они не могут рассчитывать на поддержку артиллерии. Тем не менее, до начала их наступления нам надо Артемовск взять", – сообщил эксперт.Не менее важно для России, продолжил он, завершить оперативное окружение авдеевской группировки, поскольку потом может возникнуть пауза, как это было осенью, когда мы вынуждены были реагировать на удары противника.Сейчас инициатива на нашей стороне, но они могут ее перехватить в ходе нового наступления. Так что нам важно освободить Артемовск, выйти на рубежи господствующих высот и создать ситуацию для отражения наступления.США и БахмутПрезидент Украины Владимир Зеленский в интервью Associated Press заявил, что если Украина потерпит поражение в Бахмуте, то народ страны и мировое сообщество начнут подталкивать Киев к компромиссу с Москвой.Политолог, директор Института политических исследований, депутат Государственной Думы пятого созыва Сергей Марков считает, что Зеленский пытается в какой-то мере оправдать в глазах американской администрации интенсивные боевые действия и очень высокие потери живой силы и техники ВСУ в боях за Бахмут.При этом, отмечает Марков, Вашингтон не подталкивает Зеленского к чему-либо. Зеленский пытается делать вид, что он независимый президент независимой Украины. Но никакой независимой Украины не существует."Начиная с 2014 года оккупирована спецслужбами США и Британии, которые выступают в роли диктатора, а Зеленский – марионетка в руках этих спецслужб и выполняет их приказы. И решение, воевать за Бахмут или нет, принимает Пентагон, а не Зеленский.Зеленский может предложить или попросить, что он и сделал в отношении Бахмута, но окончательное решение принимают совсем другие люди", – заявил политолог.Что касается желания США пойти на заморозку конфликта после потери Бахмута и даже Славянска и Краматорска, то этого не будет. Вашингтон согласится на это только, если Россия установит контроль над двумя-тремя ключевыми русскими городами Украины, говорит Марков.Это – с юга на север: Одесса, Николаев, Херсон, Запорожье, Днепр, Харьков. Если Россия установит над этими городами контроль, тогда у США будет стимул к переговорным процессам."Пока США думают, что у них все хорошо. Убиты уже сотни тысяч украинских солдат, что является гарантией, по мнению Вашингтона, того, что на Украине никогда не будут любить Россию", – заявил эксперт.
https://ukraina.ru/20230329/1044766203.html
https://ukraina.ru/20230329/1044835698.html
https://ukraina.ru/20230329/1044828584.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Сергей Зуев
Сергей Зуев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/1e/1043100525_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_e026b054f9f40b700852e305cd189ba4.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, всу, нато, сергей марков, артёмовск (бахмут), сша, великобритания, владимир зеленский, россия, украина, наступление, евсеев, столтенберг
Эксклюзив, ВСУ, НАТО, Сергей Марков, Артёмовск (Бахмут), США, Великобритания, Владимир Зеленский, Россия, Украина, наступление, Евсеев, Столтенберг

НАТО и длительный конфликт на Украине. О чём говорили эксперты 29 марта

18:08 29.03.2023
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкМеждународные военные учения "Summer Shield XIV" в Латвии
Международные военные учения Summer Shield XIV в Латвии
© Sputnik
Перейти в фотобанк
Читать в
Сергей Зуев
автор Украина.ру
Все материалы
Паника НАТО
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что западные страны должны готовиться к длительному конфликту на Украине, поскольку перспектив по его урегулированию пока не видно. Он также назвал текущие боевые действия "войной на истощение".
Военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-экономических процессов Российского экономического университета имени Плеханова Александр Перенджиев считает, что Столтенберг говорит не только об истощении оружия, денег или боеприпасов. Речь идет об уничтожении людских ресурсов с их стороны.
Уже истощаются украинские ресурсы, а НАТО вливает туда все больше своих "наемников", прежде всего, поляков. Но от этого их дела не улучшаются, отметил военный эксперт.
"НАТО может положить всех украинцев, но европейцы точно не пойдут воевать за Украину. Если речь пойдет о масштабном вмешательстве НАТО в конфликт, то даже не все действующие военнослужащие готовы будут принять в нем участие, не говоря уже о широких слоях европейского общества", – заявил Перенджиев.
Пока еще есть украинцы, натовцы могут за их спинами чувствовать себя героями, передавая им танки, артиллерию и самолеты, добавляет эксперт. Они уже даже дошли до снарядов с обедненным ураном. Понятно, что это уже паника. И заявление генсека НАТО – это тоже паника.
Александр Перенджиев интервью
06:32
Александр Перенджиев о том, что было и что будет: РФ уничтожит ВСУ, когда НАТО вложит в нее все ресурсы
Возможное наступление ВСУ
Сейчас ВСУ готовятся к наступлению по нескольким направлениям, уверен военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев.
В качестве двух основных направлений следует рассматривать Луганское и Запорожское. Если сейчас киевский режим выиграет время и начнет атаку, нам придется переключиться с Артемовска на другие направления, поясняет Евсеев.
Он напомнил заявление главы сухопутных войск Украины Александра Сырского, что если события будут развиваться так, как они развиваются сейчас, то Артемовск падет через одну-две недели. И то, что на Украине начались массовые отпуска для военных, тоже свидетельствует о подготовке наступления.
"К тому же, была переброска войск противника в сторону Славянска из Харьковской области.
Но и для нас сейчас складывается благоприятная ситуация. Мы хорошо простреливаем эту территорию. Мы перемалываем там их боеспособные резервы, им очень тяжело сопротивляться, они не могут рассчитывать на поддержку артиллерии. Тем не менее, до начала их наступления нам надо Артемовск взять", – сообщил эксперт.
Не менее важно для России, продолжил он, завершить оперативное окружение авдеевской группировки, поскольку потом может возникнуть пауза, как это было осенью, когда мы вынуждены были реагировать на удары противника.
Сейчас инициатива на нашей стороне, но они могут ее перехватить в ходе нового наступления. Так что нам важно освободить Артемовск, выйти на рубежи господствующих высот и создать ситуацию для отражения наступления.
Владимир Евсеев интервью
17:06
Владимир Евсеев: Если Россия обескровит ВСУ к началу лета, она победит весь ЗападНесмотря на тяжелое положение в Артемовске, ВСУ могут перейти в наступление силами трех механизированных и 14 штурмовых бригад. Россия должна их уничтожить. И разница в том, что если ВСУ действуют предсказуемо, то ответ России может быть достаточно серьезным
США и Бахмут
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Associated Press заявил, что если Украина потерпит поражение в Бахмуте, то народ страны и мировое сообщество начнут подталкивать Киев к компромиссу с Москвой.
Политолог, директор Института политических исследований, депутат Государственной Думы пятого созыва Сергей Марков считает, что Зеленский пытается в какой-то мере оправдать в глазах американской администрации интенсивные боевые действия и очень высокие потери живой силы и техники ВСУ в боях за Бахмут.
При этом, отмечает Марков, Вашингтон не подталкивает Зеленского к чему-либо. Зеленский пытается делать вид, что он независимый президент независимой Украины. Но никакой независимой Украины не существует.
"Начиная с 2014 года оккупирована спецслужбами США и Британии, которые выступают в роли диктатора, а Зеленский – марионетка в руках этих спецслужб и выполняет их приказы. И решение, воевать за Бахмут или нет, принимает Пентагон, а не Зеленский.
Зеленский может предложить или попросить, что он и сделал в отношении Бахмута, но окончательное решение принимают совсем другие люди", – заявил политолог.
Что касается желания США пойти на заморозку конфликта после потери Бахмута и даже Славянска и Краматорска, то этого не будет. Вашингтон согласится на это только, если Россия установит контроль над двумя-тремя ключевыми русскими городами Украины, говорит Марков.
Это – с юга на север: Одесса, Николаев, Херсон, Запорожье, Днепр, Харьков. Если Россия установит над этими городами контроль, тогда у США будет стимул к переговорным процессам.
"Пока США думают, что у них все хорошо. Убиты уже сотни тысяч украинских солдат, что является гарантией, по мнению Вашингтона, того, что на Украине никогда не будут любить Россию", – заявил эксперт.
Сергей Марков интервью - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
15:19
Сергей Марков: Запад создает на Украине православный ИГИЛ*, который должен устраивать теракты в МосквеЗахват лавры в Киеве нужен, чтобы через пять лет молодые украинские ребята обвязывались поясами шахида и взрывали себя в московском метро, считает директор Института политических исследований, депутат Государственной Думы пятого созыва Сергей Марков
 
ЭксклюзивВСУНАТОСергей МарковАртёмовск (Бахмут)СШАВеликобританияВладимир ЗеленскийРоссияУкраинанаступлениеЕвсеевСтолтенберг
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:20Подозрительный объект, найденный рядом с подорванным "Северным потоком-2" подняли со дня Черного моря
18:08НАТО и длительный конфликт на Украине. О чём говорили эксперты 29 марта
18:07Последняя молитва, планы на наступление. Итоги 29 марта на Украине
17:58Ася: кошка, которая подсказала харьковчанину научное открытие
17:48Фермеры Болгарии протестуют против ввоза украинского зерна, а в Польше уже придумали, как решить проблему
17:35Помпео посетит Киев, развеян главный миф о ВСУ: что говорили об Украине в мире 29 марта
17:24"Оскорбление каждого из нас". Эксперты об изгнании монахов из Киево-Печерской лавры
17:12"Все зависит от погоды": Украинский министр Резников рассказал подробности о планах контрнаступления ВСУ
17:06Владимир Евсеев: Если Россия обескровит ВСУ к началу лета, она победит весь Запад
16:49Куда Украина бросит западную технику и где высадится десант ВСУ - Анпилогов. Видео
16:46Реджис Трембли: кто он
16:42Премьер-министр Сербии Брнабич заявила о солидарности с народом Украины: что это значит
16:10В Санкт-Петербурге вынесли первый приговор за распространение фейков о российской армии
15:57В Киев прибывают танки НАТО. Но Россия приготовила мощный ответ
15:54Трамп назвал условие, при котором быстро урегулирует конфликт на Украине
15:51"Прекратите беспредел!" Матвиенко призвала защитить украинское православие от сатанизма и безбожия
15:19Сергей Марков: Запад создает на Украине православный ИГИЛ*, который должен устраивать теракты в Москве
14:44"Заслуживает восхищения": Песков оценил решение мэра Воркуты служить в зоне СВО
14:38Ищенко о покупке своих же территорий, "маргиналах, квакающих на болоте" и ядерной войне. Видео
14:23INN Poland: в Польше стало дешевле снять гостиницу, чем "отдохнуть" в вытрезвителе
Лента новостейМолния