https://ukraina.ru/20230329/1044835698.html

Владимир Евсеев: Если Россия обескровит ВСУ к началу лета, она победит весь Запад

Владимир Евсеев: Если Россия обескровит ВСУ к началу лета, она победит весь Запад - 29.03.2023 Украина.ру

Владимир Евсеев: Если Россия обескровит ВСУ к началу лета, она победит весь Запад

Несмотря на тяжелое положение в Артемовске, ВСУ могут перейти в наступление силами трех механизированных и 14 штурмовых бригад. Россия должна их уничтожить. И разница в том, что если ВСУ действуют предсказуемо, то ответ России может быть достаточно серьезным

2023-03-29T17:06

2023-03-29T17:06

2023-03-29T18:12

интервью

россия

сша

владимир зеленский

артемовск

всу

танк

польша

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Мы о нем не говорим и правильно делаем, считает военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если российские войска выбьют ВСУ из Артемовска, то Москва может начать заручаться международной поддержкой «сделки, которая может потребовать от Украины неприемлемые компромиссы». Зеленский отметил, что в этом случае украинское общество начнет уставать и подтолкнет его к переговорам с Москвой.— Владимир Валерьевич, как оценивать эти заявления с военной точки зрения?— Зеленский занимается дезинформацией. ВСУ сейчас готовятся к наступлению по нескольким направлениям. В качестве двух основных направлений следует рассматривать Луганское и Запорожское. Если сейчас киевский режим выиграет время и начнет атаку, нам придется переключиться с Артемовска на другие направления.Хочу напомнить заявление главы сухопутных войск Украины Александра Сырского, что если события будут развиваться так, как они развиваются сейчас, то Артемовск падет через одну-две недели. И то, что на Украине начались массовые отпуска для военных, тоже свидетельствует о подготовке наступления. К тому же была переброска войск противника в сторону Славянска из Харьковской области.Но и для нас сейчас складывается благоприятная ситуация. Мы хорошо простреливаем эту территорию. Мы перемалываем там их боеспособные резервы, им очень тяжело сопротивляться, они не могут рассчитывать на поддержку артиллерии. Тем не менее до начала их наступления нам надо Артемовск взять.Не менее важно для России завершить оперативное окружение авдеевской группировки, поскольку потом может возникнуть пауза, как это было осенью, когда мы вынуждены были реагировать на удары противника. Сейчас инициатива на нашей стороне, но они могут ее перехватить в ходе нового наступления.Так что нам важно освободить Артемовск, выйти на рубежи господствующих высот и создать ситуацию для отражения наступления.— Расскажите, пожалуйста, подробнее, как будет выглядеть это наступление.— Помимо двух основных направлений, о которых я говорил вначале, вспомогательный удар может быть нанесен на Донецком направлении.Напомню, ВСУ в Артемовске уже пытались контратаковать со стороны Часов Яра, но эти атаки были отбиты. Если у противника будет чуть больше сил в Славянске, они попробуют это повторить, чтобы ослабить наши попытки глубокого окружения северской группировки. То же самое возможно в Авдеевке.Но Донбасс как раз отличается от Запорожского и Харьковского направления тем, что здесь зона сплошной городской застройки. Нам здесь легче будет закрепиться. Мы должны занять как можно больше территории и стать в жесткую оборону.На Харьковском направлении есть реки (Жеребец и Оскол), которые мы можем использовать как водные преграды. И наступление ВСУ до появления листвы облегчит нашей авиации их уничтожение. На Запорожском направлении обстановка сложнее, поэтому мы не стали там менять линию обороны, потому что нам будет трудно выстоять в случае массированного удара.— Какими преимуществами по-прежнему обладает противник?— Сил у них не так много. Мы можем говорить о трех механизированных бригадах (около 300 танков) и о неких 14 штурмовых бригадах (я пока не очень понимаю, что это такое). Эти силы были бы существенны в августе-сентябре, но сейчас этого все равно недостаточно, потому что у России на фронте есть 350-тысячная армия. Кроме того, у нас полное превосходство в пилотируемой авиации и серьезные возможности в бронетехнике. Украине нужен хоть какой-то успех. Если в августе-сентябре противник все же добился изменения линии фронта, то теперь ему будет достаточно просто проявить активность, чтобы им дальше давали оружие.— Вражеская пропаганда сейчас стала более трезво оценивать ситуацию на фронте. Она признала, что ВСУ не удалось добиться разгрома ВС РФ под Херсоном и Харьковом. Более того, украинские эксперты говорят, что Запад не требует от них наступления любой ценой. На кого сейчас работает время?— Это искажение информации. На Западе высказываются четко: «Мы вас подготовили за шесть недель, поэтому давайте сразу в бой». «Мы вам дали оружие — наступайте». Украинская пропаганда может сколько угодно говорить, что от них ничего не требуют. Но западным элитам нужны успехи для обоснования своей позиции. Это Зеленский за счет подконтрольных ему СМИ может выдать украинскому обществу любую лживую информацию. С Западом такой вариант не проходит.Более того, в западных СМИ сейчас все больше поднимаются следующие темы: огромные потери ВСУ, слишком большие траты на Украину, гибель наемников и коррупция. В той же Америке внутриполитическая борьба будет только обостряться.Можно говорить что угодно, но Соледар они уже потеряли. Артемовск с Авдеевкой они тоже потеряют. Повторюсь, Западу нужны успехи, чтобы как-то объяснить большие затраты при отсутствии результатов и показать красивую картинку для американских налогоплательщиков, потому что европейские СМИ и так контролируются США.Непосредственно администрации Байдена тоже нужны какие-то успехи, особенно на фоне визита Си Цзиньпина и неудач в экономической политике.Лично я в большие успехи ВСУ не верю. Но нам надо быть предельно внимательными и готовыми, в частности, к отражению массовой атаки беспилотников. Они могут запустить рой из тысячи БПЛА, даже если они будут тактическими и малой дальности.Еще у противника появились бомбы малого диаметра наземного базирования, одну из которых мы перехватили. Это тоже представляет проблему. Проблему также представляет неподавленная система ПВО. Наверное, нам сейчас нет смысла активно работать по энергетике, но по их ПЗРК работать надо. Как и по бронетехнике. Мы должны их максимально обескровить. Эта задача должна быть выполнена к маю по июнь.Повторюсь, мы должны выбить их три механизированные бригады и эти штурмовые бригады. Разница между нами в том, что если ВСУ действуют предсказуемо, то ответ России может быть достаточно серьезным. Мы о нем не говорим и правильно делаем.— Мы уже неоднократно обсуждали, что если для ВСУ будет совсем все плохо, то Запад может пойти на расширение этого конфликта. Сейчас пора? Или еще нет?— Есть разные версии.Версия первая. Например, в случае краха ВСУ американцы могут рассмотреть китайский мирный план, который европейцы частично поддерживают.Версия вторая — массированный ввод польских войск. Но против этого сценария действует размещение с 1 июля российского ТЯО в Белоруссии. Понятно, что оно направлено не против Германии. Оно направлено против польского желания захватить западную Украину. Если Варшава пойдет на массированный ввод войск, в соответствии с российской ядерной доктриной мы можем его использовать. Я уже не говорю про 2,5 тысячи убитых польских военнослужащих под видом наемников.Все очень неоднозначно. Некоторые наши эксперты любят фантазировать, что Украина вторгнется на территорию Белгородской области. Но в реальности мы видим, что Киев может сделать, а что нет. Мне кажется, что апрель станет последним шансом для ВСУ перейти в масштабное наступление. Но если оно будет вестись сразу по всем направлениям, я не очень верю в его эффективность. Бросать все силы в одну сторону они тоже боятся, потому что их могут разбить.Их планы отбить Крым, Артемовск и Луганск не обеспечены ресурсами. Там сейчас ситуация. Сегодняшние ВС РФ — это не армия сентября в районе Харькова. Это совершенно другая армия.ВСУ стали заложниками собственных иллюзий. Они слишком верят в танки «Леопард» и «Челленджер». Но в каком количестве их поставляют? Это же немного. А в какой модификации? «Леопард-2» — это как наш Т-72, но только с большей лобовой броней. Они повторяют ошибки Гитлера, который в 1944 году тоже пытался найти чудо-оружие. Его нет в принципе. Мы даже эти бомбы наземного базирования сбиваем.А если западный танк получит повреждение? Где они его будут ремонтировать? Они потащат его в Европу? А если мы «Ланцетом» уничтожим его двигатель? Советская техника у них заканчивается, а западную технику у них ремонтировать в принципе негде. Поставки самолетов советского образца тоже ограничены.Я думаю, что эти иллюзии развеются в мае-июне. Тогда будет понятно, что Украина реально может, а что нет.

https://ukraina.ru/20220411/1033732565.html

https://ukraina.ru/20230329/1044766203.html

https://ukraina.ru/20230328/1044774212.html

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2023

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, россия, сша, владимир зеленский, артемовск, всу, танк, польша