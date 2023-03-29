https://ukraina.ru/20230329/1044826364.html

Украинский казус: Песков заявил, что достичь целей СВО с помощью дипломатии невозможно

Украинский казус: Песков заявил, что достичь целей СВО с помощью дипломатии невозможно - 29.03.2023 Украина.ру

Украинский казус: Песков заявил, что достичь целей СВО с помощью дипломатии невозможно

Достижение целей специальной военной операции (СВО) с помощью политико-дипломатических мер в случае с Украиной невозможно. Такое заявление в беседе с журналистами в среду, 29 марта сделал заявил пресс-секретарь президента Росси Дмитрий Песков

2023-03-29T13:40

2023-03-29T13:40

2023-03-29T13:41

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Песков резюмировал, что для России главное - обеспечение безопасности граждан, в том числе в новых регионах страны.Москва многократно подчеркивала, что готова к переговорам, однако украинская сторона так и не смогла определиться со своей позицией по этому вопросу.Так, конце сентября, после проведения референдумов о присоединении новых территорий к России, Зеленский заявил, что Украина не будет вести переговоры с Россией, пока ее возглавляет Владимир Путин. Украинский лидер даже подписал указ, запрещающий переговоры с Москвой.В начале ноября украинский президент объявил, что переговоры все же могут состояться, но на условиях Киева: "восстановление территориальной целостности Украины, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, нанесенных войной, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится".Позже Зеленский сделал новое заявление, сказав, что получал сигналы от лидеров неких государств, которые убеждали его, что Путин хочет прямых переговоров. На что Зеленский ответил, что выступает исключительно за публичные переговоры без "закулисья".

https://ukraina.ru/20230327/1044746764.html

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новости, песков, сво, спецоперация, дипломатия, цели