Украинский казус: Песков заявил, что достичь целей СВО с помощью дипломатии невозможно
13:40 29.03.2023 (обновлено: 13:41 29.03.2023)
© РИА Новости . Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с премьер-министром Израиля Б. Нетаньяху
Достижение целей специальной военной операции (СВО) с помощью политико-дипломатических мер в случае с Украиной невозможно. Такое заявление в беседе с журналистами в среду, 29 марта сделал заявил пресс-секретарь президента Росси Дмитрий Песков
"Мы неоднократно говорили, что цели РФ, они могут достигаться различными путями - это политико-дипломатическими или, если политико-дипломатическими в настоящий момент невозможны, а в случае с Украиной они невозможны, к нашему сожалению, военными, то есть, посредством проведения специальной военной операции", - сказал он.
Песков резюмировал, что для России главное - обеспечение безопасности граждан, в том числе в новых регионах страны.
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Москва многократно подчеркивала, что готова к переговорам, однако украинская сторона так и не смогла определиться со своей позицией по этому вопросу.
Так, конце сентября, после проведения референдумов о присоединении новых территорий к России, Зеленский заявил, что Украина не будет вести переговоры с Россией, пока ее возглавляет Владимир Путин. Украинский лидер даже подписал указ, запрещающий переговоры с Москвой.
В начале ноября украинский президент объявил, что переговоры все же могут состояться, но на условиях Киева: "восстановление территориальной целостности Украины, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, нанесенных войной, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится".
Позже Зеленский сделал новое заявление, сказав, что получал сигналы от лидеров неких государств, которые убеждали его, что Путин хочет прямых переговоров. На что Зеленский ответил, что выступает исключительно за публичные переговоры без "закулисья".
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