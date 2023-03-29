Украинский казус: Песков заявил, что достичь целей СВО с помощью дипломатии невозможно - 29.03.2023 Украина.ру
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Украинский казус: Песков заявил, что достичь целей СВО с помощью дипломатии невозможно
Украинский казус: Песков заявил, что достичь целей СВО с помощью дипломатии невозможно - 29.03.2023 Украина.ру
Украинский казус: Песков заявил, что достичь целей СВО с помощью дипломатии невозможно
Достижение целей специальной военной операции (СВО) с помощью политико-дипломатических мер в случае с Украиной невозможно. Такое заявление в беседе с журналистами в среду, 29 марта сделал заявил пресс-секретарь президента Росси Дмитрий Песков
2023-03-29T13:40
2023-03-29T13:41
новости
песков
сво
спецоперация
дипломатия
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Песков резюмировал, что для России главное - обеспечение безопасности граждан, в том числе в новых регионах страны.Москва многократно подчеркивала, что готова к переговорам, однако украинская сторона так и не смогла определиться со своей позицией по этому вопросу.Так, конце сентября, после проведения референдумов о присоединении новых территорий к России, Зеленский заявил, что Украина не будет вести переговоры с Россией, пока ее возглавляет Владимир Путин. Украинский лидер даже подписал указ, запрещающий переговоры с Москвой.В начале ноября украинский президент объявил, что переговоры все же могут состояться, но на условиях Киева: "восстановление территориальной целостности Украины, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, нанесенных войной, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится".Позже Зеленский сделал новое заявление, сказав, что получал сигналы от лидеров неких государств, которые убеждали его, что Путин хочет прямых переговоров. На что Зеленский ответил, что выступает исключительно за публичные переговоры без "закулисья".
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новости, песков, сво, спецоперация, дипломатия, цели
Новости, Песков, СВО, Спецоперация, дипломатия, цели

Украинский казус: Песков заявил, что достичь целей СВО с помощью дипломатии невозможно

13:40 29.03.2023 (обновлено: 13:41 29.03.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с премьер-министром Израиля Б. Нетаньяху
Президент РФ В. Путин встретился с премьер-министром Израиля Б. Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости . Алексей Дружинин
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Достижение целей специальной военной операции (СВО) с помощью политико-дипломатических мер в случае с Украиной невозможно. Такое заявление в беседе с журналистами в среду, 29 марта сделал заявил пресс-секретарь президента Росси Дмитрий Песков
"Мы неоднократно говорили, что цели РФ, они могут достигаться различными путями - это политико-дипломатическими или, если политико-дипломатическими в настоящий момент невозможны, а в случае с Украиной они невозможны, к нашему сожалению, военными, то есть, посредством проведения специальной военной операции", - сказал он.
Песков резюмировал, что для России главное - обеспечение безопасности граждан, в том числе в новых регионах страны.
- РИА Новости, 1920, 27.03.2023
27 марта, 10:29
Вице-президент Болгарии призвала усадить Россию и Украину за стол переговоров во избежание эскалацииРоссия и Украина должны сесть за стол переговоров, иначе дальнейшие события могут привести к "серьезной войне". Такое заявление 26 марта сделала вице-президент Болгарии Илияна Йотова. Ее слова процитировало "Радио Болгария"
Москва многократно подчеркивала, что готова к переговорам, однако украинская сторона так и не смогла определиться со своей позицией по этому вопросу.
Так, конце сентября, после проведения референдумов о присоединении новых территорий к России, Зеленский заявил, что Украина не будет вести переговоры с Россией, пока ее возглавляет Владимир Путин. Украинский лидер даже подписал указ, запрещающий переговоры с Москвой.
В начале ноября украинский президент объявил, что переговоры все же могут состояться, но на условиях Киева: "восстановление территориальной целостности Украины, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, нанесенных войной, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится".
Позже Зеленский сделал новое заявление, сказав, что получал сигналы от лидеров неких государств, которые убеждали его, что Путин хочет прямых переговоров. На что Зеленский ответил, что выступает исключительно за публичные переговоры без "закулисья".
Бойцы СОБР Ахмат на освобожденном комбинате имени Ильича в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
13:26
Контрнаступление Киева станет последним для него - командир "Ахмата" АлаудиновЕсли киевский режим решится на контрнаступление, оно окажется для Украины как государства последним. Такое заявление в эфире "Соловьев Live" 29 марта сделал помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов
 
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