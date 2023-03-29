"Нельзя молчать": Матвиенко призвала бороться с сатанизмом на Украине - 29.03.2023 Украина.ру
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"Нельзя молчать": Матвиенко призвала бороться с сатанизмом на Украине
"Нельзя молчать": Матвиенко призвала бороться с сатанизмом на Украине - 29.03.2023 Украина.ру
"Нельзя молчать": Матвиенко призвала бороться с сатанизмом на Украине
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко 29 марта на пленарном заседании назвала безбожием и сатанизмом нарушение прав верующих на Украине
2023-03-29T11:45
2023-03-29T11:45
упц
украина
матвиенко
верующие
совет федерации
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"Тот беспредел, который творится на Украине, невозможно с этим мириться. И соответствующие международные организации должны проявить свою реакцию - нельзя молчать. Надо всему православному миру, что называется, бороться с этим безбожием, с этим сатанизмом, который творится на Украине", - сказала спикер Совфеда.Совет Федерации принял на заседании в среду заявление в связи с фактами нарушения прав верующих на Украине, верхняя палата призвала парламенты мира и международные парламентские организации потребовать от Киева прекращения дискриминации верующих и надругательства над религиозными святынями. В документе сенаторы "решительно осудили факты грубейшего нарушения прав верующих на Украине" и отметили, что они стали следствием "проводимой киевским режимом политики религиозной нетерпимости".Власти Украины в последнее время взяли курс на запрет УПЦ. Служба безопасности Украины проводит обыски в храмах и епархиях по всей стране, против священников УПЦ выдвигаются обвинения в госизмене, в отношении ряда иерархов церкви объявлены санкции, 13 священнослужителей указом президента Украины Владимира Зеленского лишены гражданства. Правительство внесло в парламент законопроект, подготовленный по поручению президента и направленный на запрет УПЦ, если власти придут к выводу, что она связана с Россией.
https://ukraina.ru/20230328/1044794222.html
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упц, украина, матвиенко, верующие, совет федерации
УПЦ, Украина, Матвиенко, верующие, Совет Федерации

"Нельзя молчать": Матвиенко призвала бороться с сатанизмом на Украине

11:45 29.03.2023
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗаседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко 29 марта на пленарном заседании назвала безбожием и сатанизмом нарушение прав верующих на Украине
"Тот беспредел, который творится на Украине, невозможно с этим мириться. И соответствующие международные организации должны проявить свою реакцию - нельзя молчать. Надо всему православному миру, что называется, бороться с этим безбожием, с этим сатанизмом, который творится на Украине", - сказала спикер Совфеда.
Совет Федерации принял на заседании в среду заявление в связи с фактами нарушения прав верующих на Украине, верхняя палата призвала парламенты мира и международные парламентские организации потребовать от Киева прекращения дискриминации верующих и надругательства над религиозными святынями.
В документе сенаторы "решительно осудили факты грубейшего нарушения прав верующих на Украине" и отметили, что они стали следствием "проводимой киевским режимом политики религиозной нетерпимости".

Власти Украины в последнее время взяли курс на запрет УПЦ. Служба безопасности Украины проводит обыски в храмах и епархиях по всей стране, против священников УПЦ выдвигаются обвинения в госизмене, в отношении ряда иерархов церкви объявлены санкции, 13 священнослужителей указом президента Украины Владимира Зеленского лишены гражданства.
Правительство внесло в парламент законопроект, подготовленный по поручению президента и направленный на запрет УПЦ, если власти придут к выводу, что она связана с Россией.
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Вчера, 13:03
Киевские власти хотят отобрать у канонической УПЦ храмы в Почаеве и ЧерниговеУкраинские власти намерены через суд обвинить монахов канонической Украинской православной церковки (УПЦ) в блокировке передачи государству одного из храмов Почаевской Свято-Успенской Лавры. Об этом 28 марта сообщил министр культуры Украины Александр Ткаченко, передает Еspreso.tv
 
УПЦУкраинаМатвиенковерующиеСовет Федерации
 
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