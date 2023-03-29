https://ukraina.ru/20230329/1044823180.html

"Нельзя молчать": Матвиенко призвала бороться с сатанизмом на Украине

"Нельзя молчать": Матвиенко призвала бороться с сатанизмом на Украине - 29.03.2023 Украина.ру

"Нельзя молчать": Матвиенко призвала бороться с сатанизмом на Украине

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко 29 марта на пленарном заседании назвала безбожием и сатанизмом нарушение прав верующих на Украине

2023-03-29T11:45

2023-03-29T11:45

2023-03-29T11:45

упц

украина

матвиенко

верующие

совет федерации

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102368/27/1023682783_0:158:3079:1890_1920x0_80_0_0_a1672959f7aca4d71429f38ca0a31d4d.jpg

"Тот беспредел, который творится на Украине, невозможно с этим мириться. И соответствующие международные организации должны проявить свою реакцию - нельзя молчать. Надо всему православному миру, что называется, бороться с этим безбожием, с этим сатанизмом, который творится на Украине", - сказала спикер Совфеда.Совет Федерации принял на заседании в среду заявление в связи с фактами нарушения прав верующих на Украине, верхняя палата призвала парламенты мира и международные парламентские организации потребовать от Киева прекращения дискриминации верующих и надругательства над религиозными святынями. В документе сенаторы "решительно осудили факты грубейшего нарушения прав верующих на Украине" и отметили, что они стали следствием "проводимой киевским режимом политики религиозной нетерпимости".Власти Украины в последнее время взяли курс на запрет УПЦ. Служба безопасности Украины проводит обыски в храмах и епархиях по всей стране, против священников УПЦ выдвигаются обвинения в госизмене, в отношении ряда иерархов церкви объявлены санкции, 13 священнослужителей указом президента Украины Владимира Зеленского лишены гражданства. Правительство внесло в парламент законопроект, подготовленный по поручению президента и направленный на запрет УПЦ, если власти придут к выводу, что она связана с Россией.

https://ukraina.ru/20230328/1044794222.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

упц, украина, матвиенко, верующие, совет федерации