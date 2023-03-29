"Нельзя молчать": Матвиенко призвала бороться с сатанизмом на Украине
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко 29 марта на пленарном заседании назвала безбожием и сатанизмом нарушение прав верующих на Украине
"Тот беспредел, который творится на Украине, невозможно с этим мириться. И соответствующие международные организации должны проявить свою реакцию - нельзя молчать. Надо всему православному миру, что называется, бороться с этим безбожием, с этим сатанизмом, который творится на Украине", - сказала спикер Совфеда.
Совет Федерации принял на заседании в среду заявление в связи с фактами нарушения прав верующих на Украине, верхняя палата призвала парламенты мира и международные парламентские организации потребовать от Киева прекращения дискриминации верующих и надругательства над религиозными святынями.
В документе сенаторы "решительно осудили факты грубейшего нарушения прав верующих на Украине" и отметили, что они стали следствием "проводимой киевским режимом политики религиозной нетерпимости".
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Власти Украины в последнее время взяли курс на запрет УПЦ. Служба безопасности Украины проводит обыски в храмах и епархиях по всей стране, против священников УПЦ выдвигаются обвинения в госизмене, в отношении ряда иерархов церкви объявлены санкции, 13 священнослужителей указом президента Украины Владимира Зеленского лишены гражданства.
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