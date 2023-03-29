https://ukraina.ru/20230329/1044813423.html

Российские военные в зоне спецоперации получили сотни новейших танков

Российские военные в зоне спецоперации получили сотни новейших танков - 29.03.2023 Украина.ру

Российские военные в зоне спецоперации получили сотни новейших танков

Вооруженные силы России получили для применения в зоне специальной военной операции несколько сотен новейших танков, в основном Т-90М "Прорыв". О этом 29 марта сообщает РИА Новости

2023-03-29T07:29

2023-03-29T07:29

2023-03-29T07:41

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"К настоящему моменту российской оборонной промышленностью в зону СВО поставлено несколько сотен новых, недавно выпущенных с конвейера танков. Это преимущественно танки Т-90М "Прорыв", а также глубоко модернизированные машины Т-72Б3М", — рассказал информированный источник.Он добавил, что эти танки "по своим тактико-техническим характеристикам, включая вооружение, систему управления огнем, защиту, подвижность и ситуационную осведомленность как минимум находятся на уровне самых современных иностранных машин".Собеседник добавил, что Т-90М и Т-72Б3М в войсках дооснащаются дополнительной динамической защитой, что позволяет российским танкам эффективно противостоять противотанковым средствам поражения (в частности, кумулятивным боеприпасам и бронебойно-подкалиберным снарядам) практически со всех ракурсов.Танк Т-90М "Прорыв" — это глубокая модернизация Т-90А с повышенной защитой, улучшенными боевыми и эксплуатационными характеристиками. Машина оснащена новым боевым башенным модулем со 125-миллиметровым орудием — пусковой установкой управляемых ракет и высокоавтоматизированной цифровой системой управления огнем с различными прицелами.Т-72Б3М — глубокая модернизация Т-72Б. Машина оснащается новой версией 125-миллиметровой пушки — пусковой установки, новой динамической защитой "Реликт", новым двигателем мощностью 1130 лошадиных сил. На танк установлена новейшая система управления огнем и прицелы. По боевым характеристикам Т-72Б3М приближается к танкам "Прорыв".

https://ukraina.ru/20230322/1044623299.html

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танки, новости, военные, сво, машина