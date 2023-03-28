https://ukraina.ru/20230328/1044783451.html

Пушилин рассказал о потерях ВСУ на угледарском направлении

Пушилин рассказал о потерях ВСУ на угледарском направлении - 28.03.2023 Украина.ру

Пушилин рассказал о потерях ВСУ на угледарском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли около 30 военных и несколько единиц техники при попытке прощупать оборону и пойти в разведку боем на угледарском направлении. Об этом 28 марта сообщил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала "Соловьев Live"

2023-03-28T09:47

2023-03-28T09:47

2023-03-28T09:47

денис пушилин

угледар

новости

всу

военные

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"Попытки противника прощупать, пойти в разведку боем на наши подразделения накануне не увенчались успехом. Противник потерял порядка 30 боевиков, потерял несколько единиц техники", - сказал он.Пушилин заверил, что угледарское направление остается важным. По его словам, ситуация там полностью под контролем российских сил.

https://ukraina.ru/20230128/1043053147.html

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денис пушилин, угледар, новости, всу, военные