https://ukraina.ru/20230328/1044783451.html
Пушилин рассказал о потерях ВСУ на угледарском направлении
Пушилин рассказал о потерях ВСУ на угледарском направлении - 28.03.2023 Украина.ру
Пушилин рассказал о потерях ВСУ на угледарском направлении
Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли около 30 военных и несколько единиц техники при попытке прощупать оборону и пойти в разведку боем на угледарском направлении. Об этом 28 марта сообщил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала "Соловьев Live"
2023-03-28T09:47
2023-03-28T09:47
2023-03-28T09:47
денис пушилин
угледар
новости
всу
военные
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"Попытки противника прощупать, пойти в разведку боем на наши подразделения накануне не увенчались успехом. Противник потерял порядка 30 боевиков, потерял несколько единиц техники", - сказал он.Пушилин заверил, что угледарское направление остается важным. По его словам, ситуация там полностью под контролем российских сил.
https://ukraina.ru/20230128/1043053147.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
денис пушилин, угледар, новости, всу, военные
Денис Пушилин, Угледар, Новости, ВСУ, военные
Пушилин рассказал о потерях ВСУ на угледарском направлении
Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли около 30 военных и несколько единиц техники при попытке прощупать оборону и пойти в разведку боем на угледарском направлении. Об этом 28 марта сообщил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала "Соловьев Live"