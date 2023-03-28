Пушилин рассказал о потерях ВСУ на угледарском направлении - 28.03.2023 Украина.ру
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Пушилин рассказал о потерях ВСУ на угледарском направлении
Пушилин рассказал о потерях ВСУ на угледарском направлении - 28.03.2023 Украина.ру
Пушилин рассказал о потерях ВСУ на угледарском направлении
Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли около 30 военных и несколько единиц техники при попытке прощупать оборону и пойти в разведку боем на угледарском направлении. Об этом 28 марта сообщил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала "Соловьев Live"
2023-03-28T09:47
2023-03-28T09:47
денис пушилин
угледар
новости
всу
военные
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"Попытки противника прощупать, пойти в разведку боем на наши подразделения накануне не увенчались успехом. Противник потерял порядка 30 боевиков, потерял несколько единиц техники", - сказал он.Пушилин заверил, что угледарское направление остается важным. По его словам, ситуация там полностью под контролем российских сил.
https://ukraina.ru/20230128/1043053147.html
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денис пушилин, угледар, новости, всу, военные
Денис Пушилин, Угледар, Новости, ВСУ, военные

Пушилин рассказал о потерях ВСУ на угледарском направлении

09:47 28.03.2023
 
© vk.com / Денис ПушилинДенис Пушилин
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© vk.com / Денис Пушилин
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли около 30 военных и несколько единиц техники при попытке прощупать оборону и пойти в разведку боем на угледарском направлении. Об этом 28 марта сообщил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала "Соловьев Live"
"Попытки противника прощупать, пойти в разведку боем на наши подразделения накануне не увенчались успехом. Противник потерял порядка 30 боевиков, потерял несколько единиц техники", - сказал он.

Пушилин заверил, что угледарское направление остается важным.
По его словам, ситуация там полностью под контролем российских сил.
Работа танков Т-72Б в южном секторе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
28 января, 09:28
В ДНР рассказали о продвижении российских войск на Угледарском направленииВС РФ удалось закрепиться на востоке и юго-востоке Угледара (ДНР), заявил 28 января в эфире "Россия 1" советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин
 
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