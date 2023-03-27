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Волгоградцев спросят, хотят ли они снова жить в Сталинграде

Волгоградцев спросят, хотят ли они снова жить в Сталинграде - 27.03.2023 Украина.ру

Волгоградцев спросят, хотят ли они снова жить в Сталинграде

В понедельник, 27 марта, инициативные группы запустили опрос жителей Волгограда о переименовании города в Сталинград. По результатам этой работы будет принято решение о проведении соответствующего референдума

2023-03-27T12:12

2023-03-27T12:12

2023-03-27T12:12

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Ранее с инициативой вернуть городу историческое название выступили волгоградские ветераны. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров отреагировал на запрос, заявив, что власти изучат данный вопрос.Председатель Волгоградского городского совета ветеранов Александр Струков отметил, что инициативные группы уже изучают мнение населения в Дзержинском районе города, а завтра, 28 марта, соответствующий опрос проведут еще в трех районах.В начале февраля Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты собственного исследования на тему переименования Волгограда в Сталинград.Оказалось, что 67% жителей города скорее не поддерживают эту инициативу. В качестве причин такого ответа были названы финансовые затраты на переименование и нежелание "жить прошлым".При этом каждый четвертый житель города вступил за возвращение Сталинграда, мотивировав это необходимостью хранить память о своей истории и подвиге народа в Великой Отечественной войне".Волгоград – город, расположенный на юго-востоке европейской части России. По данным на 2021 год, в нем проживает 1 028 036 человек. До 1925 года он носил имя Царицын, а в 1961 году стал Волгоградом.

https://ukraina.ru/20230323/1044681167.html

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новости, волгоград, сталинград, переименование