https://ukraina.ru/20230327/1044736730.html

Кто и как живет в ЖК "Невский" в Мариуполе, который посетил Путин

Кто и как живет в ЖК "Невский" в Мариуполе, который посетил Путин - 27.03.2023 Украина.ру

Кто и как живет в ЖК "Невский" в Мариуполе, который посетил Путин

"ЖК "Невский" в Мариуполе ничем не отличается от хорошего московского квартала" — так отозвался о нем на днях Владимир Путин, посетивший главный город ДНР на Азовском море неделю назад. Украина.ру после визита президента отправилась туда, чтобы поговорить с его жильцами и осмотреть, как сам ЖК, так и тамошние квартиры

2023-03-27T13:36

2023-03-27T13:36

2023-03-27T15:39

мариуполь

владимир путин

днр

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эксклюзив

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Этот производящий впечатление чуть ли не элитного, естественно, по мариупольским меркам, комплекс расположен на Правом берегу города на улице Куприна и на улице Ленина. Он начал строится ударными темпами практически сразу же после освобождения Мариуполя, и первые здания в нем были готовы уже к концу лета. Когда в августе прошлого года я хотел туда попасть, то росгвардеец с автоматом меня не пустил.На этот раз охрана даже не остановила редакционную машину, и мы с коллегой спокойно въехали на территорию «Невского». Людей на улицах мало. Увидели какого-то работника прокуратуры в военной форме, который записывал какие-то показания у женщины перед подъездом. В чем там дело, не сказали.Еще год назад тут было чистое поле. Теперь на 115 га возведен целый микрорайон из 12 домов. В нем могут жить до 2,5 тысяч жителей. Территория ограждена высоким железным решетчатым забором. Дома в пять этажей. Лифтов нет. Однокомнатная квартира тут не меньше 40 метров. Есть двух- и трехкомнатные квартиры. Зелени пока мало. Между домами большие детские площадки. Рядом строится большая школа на 1000 учеников. К 1 сентября ее планируют открыть.Квартиры еще не все заселены. Никакой «элитности» тут нет: жилье может получить любой мариуполец, оставшийся без квартиры в результате военных действий.Разговорился с молодой парой. Не женаты пока, но живут вместе. Детей нет. Парня зовут Даниил, его подругу — Алиса. На вид им чуть за двадцать. Улыбчивые, открытые, бодрые, опрятно, по-молодежному одетые: толстовки, джинсы и кроссовки. В Мариуполе давно тепло — 16–17 градусов. Можно уже ходить по-весеннему — без верхней одежды.По ребятам совершенно не скажешь, что еще год назад они пережили ад войны, когда дончане и российские морпехи освобождали город от ВСУ. Обычная молодежь, точно такая же, как в Москве и Питере. Даниил среднего роста, голова обрита наголо, на толстовке написано по-английски — «Чемпион», Алиса — симпатичная длинноволосая девушка с ямочкой на подбородке, немного ниже своего парня.Охотно вступают в разговор. Говорят, что Путина во время посещения им «Невского» лично не видели. Когда же я поинтересовался, знают ли, около какого дома и подъезда он общался с обитателями ЖК (может, соседи сообщили), уверенно показали на строение в 300 метрах от нас («Вон там, на углу...»).Замечу, что следующие мои собеседники, которые тоже лично с Путиным не общались, но в курсе его визита, также уверенно указали, правда, совершенно на другой дом и подъезд, но уже в 50 метров от нас.Дома и подъезды в «Невском» совершенно одинаковы, так что по телевизионной картинке ничего точно определить на месте человеку, не присутствовавшему в тот вечер на встрече, совершенно невозможно. Так что можно констатировать: что посещение Путина уже обрастает топографическими апокрифами. Один показывает на один дом, второй — на другой.— Хорошие тут квартиры, ребята? — спрашиваю у Даниила и Алисы.— Хорошие. У нас двухкомнатная — по-моему, 52 кв. м. Нам достаточно. Из мебели — диван, стол, два стула и маленький диванчик, — перечисляют ребята. — Наша прежняя квартира на «Тысяча мелочей» в Октябрьском районе сгорела, а дом потом снесли.Информацию о потере жилья, как бы странно это ни звучало, молодые люди сообщают, как о чем-то будничном, без какого-либо трагизма, слез и надрыва.— Страшно было во время боевых действий?— Нет. Сидели в подвале, готовили на костре. Два месяца не было ни света, ни газа.— Город восстанавливается?— Да, более-менее восстанавливается. Но, думаю, еще долго он будет восстанавливаться.— Где работаете, Даниил?— Сейчас нигде не работаю. По профессии я высотник. Живем, как получается. Гуманитарка и шабашки. В общем, как придется...— Вот вы ж высотник. Так кругом же стройки...Тут в разговор вступает Алиса:— Так а там работают узбеки, таджики и так далее. Люди на стройках уже есть, поэтому тяжело там найти работу сейчас. А я работала шаурмистом. Там, где бы я сейчас по этой «специальности» могла бы работать, большинство народу уже набрали.Спрашиваю: «Вот вы не уехали ни в Россию, ни на Украину, правильный вы выбор сделали?»Даниил: «Даже еще не знаю...»Алиса уверенно: «Правильный! Мариуполь — мой родной город. Тут моя семья, родня и так далее. Я не хочу отсюда уезжать».— Верите в возрождение Мариуполя?Оба: «Да, верим».Подхожу у другому дому (напротив). Около подъезда общаются между собой трое жильцов — двое мужчин и женщина. Им всем где-то под пятьдесят или за пятьдесят. Рядом с ними стоит разложенный диван и тумба с мягким верхом для сидения. Вступаю в разговор. Во время него один из мужчин по имени Дима с подошедшим приятелем начинает заносить мебель в подъезд.Беседу продолжаю с Евгением и Натальей, частными предпринимателями. «До войны» у них была своя автомойка. Во время боевых действий — сгорела. Сейчас оба безработные. Прежняя квартира тоже сгорела. Восемь месяцев после освобождения Мариуполя жили в Ростове-на-Дону. Там же купили новую машину — серебристую иномарку. Если вместо утраченного жилья они получили новое, то автомойка ушла безвозвратно. Компенсировать им этот убыток государство не будет. Мол, автомойка была отдельным строением, а не находилось в многоквартирном или офисном здании.Детей у них нет. По вечерам смотрят российское телевидение. Кабельное телевидение — 30 российских каналов. У кого есть интернет, может смотреть 300 каналов.На встрече с Путиным не присутствовали — гуляли в это время по городу, но рады, что президент России посетил «Невский». Рады, по словам Евгения и Натальи, и обитатели ЖК.— У нас есть закрытый домовой чат в «Телеграм». Там люди высказываются. Довольны, что президент приехал. В первый раз увидели в глаза Путина. Конечно, довольны. Он, кстати, не ночью приехал с субботы на воскресенье, а в субботу в 7 часов вечера, — рассказывает Евгений.— Ну вы русские патриоты или нет?Наталья: «Конечно, русские патриоты. Если бы были не русские, мы бы тут не остались...»— А как вы в «Невском» получили квартиру? Сколько у вас комнат? Сколько метров?— У нас было 48 квадратов. Здесь мы получили 54,3. Даже чуть больше, чем у нас было. Две комнаты.— Мебель есть?— На те 100 тысяч, что нам выделило государство, мы купили двухместную кровать, холодильник и стиральную машину. На большее денег не хватило, — развела руками Наталья. — Остальное — друзья и родители помогли. Там возьмем немножко мебели, там возьмем. С этим, конечно же, проблемы.— Работаете?— Нет. У нас после прилета сгорело нежилое помещение. Там была автомойка. Мы ее сейчас восстанавливаем за свой счет. Компенсации у нас за это помещение не будет.— А за счет чего живете?— Сбережения и гуманитарка. Мы до переезда сюда жили на Левом берегу. Так туда Тульская область привозит периодически отличные пайки: там и питание, и моющие, и чистящие средства. В последний раз были две фуры тонн по 20. С пайков можно жить. Покупать только хлебушек и водичку. Каждый паек снимаем на видео. Последний тульский паек едим третью неделю. Там и крупы, кофе, мясные консервы, рыбные консервы, бакалея, шампунь, нитки, иголки, в этот раз огромная коробка пришла — в ней шикарная аптечка. В этот раз из Тулы хороший паек был. Спасибо, Тула! В общем, на паек можно жить.— А как вы в «Невский» попали? По блату?— Почему по блату? Нет. У нас полностью сгорела квартира. Мы подали документы... Тогда в каждом районе были пункты по приему документов. Выстояли очередь. Через месяц по нам вынесли решение, что нам нужна квартира. Еще через месяц нам сказали получать жилье. Дали право на выбор жилья: либо здесь, в «Невском», либо чуть дальше — в "Изумрудном". Почему выбрали здесь? Мы тут жили неподалеку. Тут, в ЖК, живут наши друзья. Ну и 5-й тут этаж, а мы жили раньше на пятом этаже.Прошу у Евгения и Натальи разрешения посмотреть их новую квартиру. Они охотно соглашаются. Наталья только предупреждает, что у нее не совсем прибрано.Заходим в подъезд, консьержки еще нет, поднимаемся пешком на 5 этаж. Из-за отсутствия уборщицы, увы, пол и ступени в грязи. Не в мусоре, а именно в грязи — обычная засохшая земля. Ее жильцы занесли на своей обуви, когда еще на улицах была слякоть. Правда, на площадках чисто. Жильцы убирают тут сами.Наталья открывает железную дверь. Проходим. Квартира просторная. Стены выкрашены в мягкий светло-бежевый цвет. На полу такой же бежевый ламинат. Прямо от двери идет коридор. Он упирается в туалет и в ванную комнату. Стены в них выложены керамическими панелями. Унитаз, рукомойник, ванную, сушилку установили строители. Это все бесплатно. С левой стороны коридора сначала идет просторная кухня — квадратов десять, а затем жилая комната. В кухне — электропечка и мойка, тоже уже были. Только холодильник покупной. В кухне выход на застекленный балкон. В квартире очень жарко — топить батареи еще не перестали.Жилая комната на стороне кухни будет гостиной, но пока там спальня. Посередине у стены стоит кровать. Евгений сказал, что за нее они с женой отдали 50 тысяч. Напротив будущей гостиной другая комната — это пока что-то вроде гардеробной. В ней лежат вещи, а на передвижной вешалке висят верхняя и деловая одежда на тремпелях (так в Донбассе называют «плечики»).Если окна гостиной выходят во двор (с пятого этажа он смотрится очень эффектно), то «гардеробная» — на проезжую часть. Перед вами сразу же предстают все ужасы войны — прежде всего, разрушенный ТЦ «Эпицентр». Правда, дороги отремонтированы. Та, что идет от окон, ведет по направлению к мариупольскому порту, а та, что проходит мимо дома — это трасса Ростов — Одесса.На горизонте вижу, как к морю летят вертолеты. Шучу: «Наверное, Путин снова прилетел»...Как могу прокомментировать все увиденное? По сравнению с прошлым годом Мариуполь начал восстанавливаться. Таких жилищных комплексов в нем раньше не было. Теперь есть. «Невский» стал уже визитной карточкой Мариуполя. Главное, чтобы на нем не останавливались, чтобы он не остался в истории Мариуполя обычной показухой — телекартинкой для российских граждан и иностранцев. Поэтому очень хочется увидеть в ближайшие год-два еще десяток-другой «Невских», в которых квартиры получат простые мариупольцы, оставшиеся без жилья в 2022 году. Этого требует элементарная человеческая справедливость.

https://ukraina.ru/20230322/1044636778.html

https://ukraina.ru/20230324/1044684471.html

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Александр Чаленко

Александр Чаленко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

мариуполь, владимир путин, днр, донбасс, эксклюзив