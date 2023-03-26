https://ukraina.ru/20230326/1044734708.html

Армен Гаспарян: Любой мирный договор для Украины — капитуляция

Армен Гаспарян: Любой мирный договор для Украины — капитуляция - 26.03.2023 Украина.ру

Армен Гаспарян: Любой мирный договор для Украины — капитуляция

Если будет применен хоть один заряд - значит, Россия расконсервирует другой вид вооружений. И это будет большой привет Польше, потому что тогда что-то произойдет во Львовской области - со всеми вытекающими последствиями, считает политолог, публицист и телерадиоведущий Армен Гаспарян.

2023-03-26T20:28

2023-03-26T20:28

2023-03-26T20:39

интервью

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Армен, на этой неделе завершился трехдневный визит китайского лидера Си Цзиньпина в Москву. На ваш взгляд, каковы итоги этого визита, и какие возможности этот визит открыл для нас в первую очередь?– Итог один – великая истерика в транспарентных СМИ от самого факта визита, после решения этой артели козлопасов МУС, до того, что они осознали, что есть страны, которые не собираются жить по традициям американской политики, соответственно, к ним подтянутся другие.Поэтому визит получил закономерный ответ гвардейских минометчиков из всех сопел – от официальных представителей Госдепа и Белого дома до каких-нибудь СМИ. Европейцы тоже усердствовали, категорически это все им не нравится - и я их прекрасно понимаю, есть, чему им не нравиться.Потому что, по большому счету - это возврат к тому, что было когда-то. Два блока, которые будут достаточно остро конкурировать. Единственное, что отличает эту эпоху от той, что у некоторых много чего находится на территории Китая.Но Китай они все равно будут давить, это же понятно, через санкции дополнительные, через Тайвань, здесь иллюзий никаких нет. Но и Китай тоже показал, что он в гробу это все видит.А что касается наших перспектив, то развитие торгово-экономического партнерства - это хорошая история. Тем более, оно и так сейчас на достаточно серьезном уровне, а будет еще лучше.Истерика нас, по сути дела, не шибко затронула, потому что мы и так о себе уже все знаем - что мы отвратительные, гадкие, подлые, мерзкие, гнусные, я не знаю, какие там еще эпитеты, но ничего по нашему поводу не прозвучало.Но есть один обиженка-брошенка, это потребитель колумбийского в Киеве, который пытался кому-нибудь позвонить, и всюду получал - "абонент для вас никогда не доступен". Ну, он поплакал. Пускай привыкает к этому статусу.– Пошел по пути Макрона, тот тоже любит названивать, любил, по крайней мере, сейчас не названивает.– Есть правило, оно есть в журналистике, есть в политике - ты идешь к людям, сделай, пожалуйста, так, чтобы то, что на тебе, сразу не вызывало лютого отторжения.Этот надел на себя часы за 80 тысяч евро, пошел говорить про достаточно сложную тему, про пенсионную реформу. Естественно, что ему, видимо, там помощница, наверное, или кто-то показал, что - "пошарь во лбу, посмотри сюдой", и он под столом снял часики. После этого сделал вид, что ничего вообще не было, и что вы ко мне пристали.Ну, слушайте – это очень наглядная иллюстрация того, о чем я вам годами говорю, что нет сейчас политики как таковой, есть менеджеры наемные и безмозглые, которые что-то исполняют в меру своего понимания, созерцания и т.д.Макрон опять сказал, что он собирается куда-то… он в Китай собирается теперь поехать. Ну, пускай едет.– Владимир Путин заявил, что многое из китайского мирного плана может быть взято за основу урегулирования конфликта. Когда Киев и Запад будут на это готовы? Понятно, что для Украины это план капитуляции. Тем не менее, выгодно ли нам отвести Китаю эту роль некого посредника?– Давайте не будем валять дурака. Любой договор для Украины - это капитуляция. Любой абсолютно! Неважно, кто будет посредником, Пекин, Стамбул, я не знаю, Буэнос Айрес – неважно, представители какого народа будут выступать посредниками.Это без разницы в принципе, потому что любой для них (для киевского режима — Ред.) договор, учитывая реалии, это в любом случае поражение и капитуляция, которую они, надо сказать, приближают тоже всеми силами, потому, что то, что они исполняют во время этой "фортеци Бахмут"…Есть такое понятие – "крестосев", то есть, когда ты просто телами землю удобряешь. Но, мне кажется, что это некое жертвоприношение, потому что этому нет никакого здравого объяснения ни с какой точки зрения.Если это все ради рейтинга – выкосить такое количество народу и что ты потом получишь?А что касается союзников – они в любой момент кинут и все. Они Афган кинули, они кинули иракских курдов, которым много чего пообещали, а потом они на голубом глазу, как сегодня Сербия – там вышел этот урод, посол США и сказал, ну я думаю, что сербы уже не таят на нас обиду"? Ну правда, подумаешь, расхреначили все, что только можно!– На днях мы вспоминали трагедию 24 марта 1999 года, когда начались натовские бомбардировки Югославии без одобрения Совбеза ООН. Сегодня история может повториться. На этой неделе заместитель министра обороны Великобритании заявила, что они вместе с поставками нового вооружения Украине готовы передать снаряды с обедненным ураном. Тогда же НАТО бомбило Югославию снарядами с обедненным ураном. Последствия были — правда, до сих пор никто не разобрался, откуда взялось 30 тысяч за год больных онкологией. Насколько это опасно и почему Великобритания вдруг решила повысить ставки? Это как-то связано с визитом Си Цзиньпина в Москву?– Конечно, это прямая взаимосвязь. Здесь невероятно простая история. Будет применен хоть один такой заряд - значит, Россия расконсервирует другой вид вооружений. Это большой привет Польше, потому что тогда что-то произойдет во Львовской области со всеми вытекающими последствиями.Позиция Великобритании была понятна в 1999 году, и она точно так же ясна сейчас. Ты же не Ливерпуль бомбишь, не правда ли, не Манчестер, не Бирмингем. Это где-то там - далеко, в центре Европы, на Балканах, какая тебе разница, какой снаряд ты используешь. Американцам еще проще – это вообще другой континент.То же самое и здесь. Ну, погибнет еще 50 тысяч украинцев помимо тех, кто погиб уже за год. Лондону-то чего? Задача очень простая – ослабить Россию любой ценой. Сколько там, сто тысяч умрет, миллион – в большой политике эта цифра значения вообще не имеет никакого. Тем более, в политике насквозь циничной, которую демонстрирует англо-саксонский мир.Потому что сегодня, по идее, в годовщину этих событий - либо надо молчать представителям западных демократий, либо какие-то слова умные находить.Что они нашли? Что типа сербы должны их простить. Ну, прекрасная история, так они то же самое потом скажут Украине. У вас там от рака сдохли, а мы тут причем? И потом еще, обратите внимание, снаряды эти, насколько я понимаю, предполагается использовать в акватории Донбасса.То есть, вы вдумайтесь, бритишам наплевать, а эти зачем тогда используют, чтобы твое собственное население погибло?Объяснение этому очень простое. Это означает, что им наплевать на эту территорию, они ее не считают своей.Вообще никакой нет реакции. Я ожидал, что какой-нибудь эколог вонючий, вшивый скажет на Украине - вы что, больны что ли? Ну, даже безотносительно того, что русские ответят, а вы сами для чего это будет делать. Посмотрите, это было на Балканах, это было в Ираке, это было еще где-то. Обратите внимание, что никому до этого вообще дела никакого нет. Ну, подумаешь!А Соединенные Штаты, которые устами сенаторов говорят - давайте предоставим Украине кассетные боеприпасы! А давайте! Только кассетные боеприпасы запрещены Женевской конвенцией. Кто-нибудь по этому поводу хоть что-то сказал? Никто! Да наплевать абсолютно, сколько там сдохнет человек! Вот эта, извините, современная политика.– Хочу поговорить с вами про Киево-Печерскую лавру. Там ситуация продолжает обостряться. Наместник Лавры митрополит Павел заявил, что священнослужители не покинут лавру, чего ранее потребовали украинские власти - и назвали дату 29 марта. Разрыв УПЦ с Московским патриархатом не помог. Чего ждать 29 марта?– Я думаю, что все будет сильно раньше. 29 марта тех, кто верен митрополиту Павлу - а таковых будет абсолютное меньшинство - если они не выйдут, их выкинет оттуда спецназ. Кого-нибудь расстреляют при попытке прыгнуть на СБУшников. Здесь не надо иллюзий.Какая-то большая часть просто примет правила игры. Из этой большей части, еще большая часть окажется в ПЦУ, и вокруг них сделают новый монастырь - по кадрам, имеется ввиду. А какая-то часть уйдет в близлежащие какие-нибудь монастыри. Но это же бессмысленно, потому что из близлежащих точно так же выгонят, сейчас до них очередь дойдет.Это просто начинают всегда с основного, это Киево-Печерская лавра, Почаевская, и так далее. Все лавры дочистят, потом дойдут до монастырей. Не будет этого к концу года.Дело не в том, что разрыв не помог. Дело в том, что как только первый ублюдок, неважно, где он там – в офисе Зеленского, в Верховной Раде - сказал, что они будут запрещать УПЦ, вот в этот момент должен был выйти Онуфрий, митрополит Павел, Отец Крестовоздвиженский – кто-то должен был выйти и сказать: "А теперь слушайте! Если вы на это пойдете, мы анафемствуем вас всех, и всех тех, кто пойдет в услужение вашей богоборческой власти".Что вместо этого прозвучало? "Мне было видение – Зеленский будет президентом", – сказал наместник Павел. И Онуфрий построил шеренгу в семь человек, но надо было еще просто спеть песню - у нас уже не хватает в шеренгах по 8, и в атаку без мертвых пошел эскадрон... Постояли два часа, поскучали у резиденции, естественно, их никто не собирался принимать. Для них сделали воздушную тревогу и сказали - все, старче, идите отсюда. И на этом все закончилось.Надо было прямо там анафемствовать! Ну что это такое! Почему сто лет назад это могли делать священники на той же Украине, не правда ли, а здесь — нет?– Чего боятся?– Я не знаю, чего они боятся. Точнее, я знаю, но не хочу говорить. Пускай это скажет паства УПЦ! Я знаю, чего они боятся, и все это прекрасно здесь понимают. Но мы не прихожане УПЦ, и без того я каждый день минимум минут по двадцать об этом должен говорить.Там по нулям, там вообще ничего не происходит! Там есть какие-то пара, от силы, телеграм-каналов, нулейших абсолютно, которые что-то там постят: "Мы будем, веру этим не убьешь".Веру этим действительно не убьешь, вы просто веру в катакомбы загнали сами, это не кто-то сделал. Ваша идиотская соглашательская позиция со всем, что говорила власть – у вас вообще не было своей мысли.Вы ни разу даже не выступили после тех заявлений Зеленского по поводу Церкви. Или заявлений Стефанчука или кого-то там. Вы молча это глотали!Они (украинские власти — Ред.) занимались богоборчеством, а вы искренне думали, что можете с ними договориться. Ну, окей, договорились?Тут опять надо с главного вопроса задаваться – каким образом вообще появилась УПЦ? Сто лет ведь ее не было, не правда ли? Кто и для чего это разрешил сделать?– И непонятно, зачем тогда сразу поделили на Киевский и Московский патриархат.– Это оно и есть! Появление УПЦ - это как раз в процессе вот этого. И опять же, продолжая задавать неприятные вопросы - я знаю на них ответы, но это должны другие отвечать - почему на Синоде было гораздо более серьезное правительство от УПЦ, например? Ради чего это делалось? Теперь все это накрылось.У меня есть один вариант, но на него тоже никто не хочет идти. Кстати, вы в курсе, что Крым, например, до сих пор в УПЦ формально? Вы просто вдумайтесь в это! Крымская епархия!Вариант тут может быть – создание, как сто лет назад, высшего церковного управления на Донбассе, в Запорожье, да в том же Крыму. Высшее церковное управление УПЦ! Потому что остальные-то приходы тоже там же, вы понимаете, что это? Приходы, которые на территории России уже – Запорожье, Херсон, Крым, Донецк и Луганск – они тоже формально все там, в УПЦ.Поэтому - создать тогда высшее церковное управление, которое будет принимать какие-то решения, согласно которым это все будет функционировать.В результате что сейчас получится? Они законодательно запретят УПЦ. Это (приходы — Ред.) надо перевести обратно в Московскую патриархию. Это выглядит нелепо на сегодня.– Так может быть, вообще не нужно никакое УПЦ? РПЦ и все - на наших территориях. Зачем УПЦ нужна?– Я за то и ратую, что это все должно вернуться на круги своя! Проблема в другом, что мы все эти годы, вместо того, чтобы это решать, мы доверяли тому, что там говорит Онуфрий. А выяснилось, что цена этого всего – вот она – зеро! И что теперь делать с этим?Вот я со сколькими, назовем это так – бывшими гражданами Украины - поговорил за эти дни. У всех примерно одно настроение. Потому что все ждали пасторского слова, вместо этого получили эти странные телодвижения.А самое главное – четыре миллиона православных, которые окормлялись в УПЦ. Где они все? Где хоть кто-нибудь? Их Церковь сокрушают, прямо сейчас происходит надругательство, которого не было сто лет, заметьте. Никому вообще до этого дела нет.До смешного доходит – мне люди сегодня писали в эфир: Армен Сумбатович, хватит про них говорить, если хутору это не интересно, что душу рвете себе и сердце, и нас еще доводите этим, потому что получается, что это мы виноваты в том, что у них вот так.Это не одно было такое сообщение – десяток пришел! Вот это в первые полчаса я говорил об этом! Десяток сообщений, люди говорят - зачем вам это надо? Если они там выйдут на защиту Православия – да, это понятно, а так получается, что это только нас интересует, что у них с Церковью будет.Да я вам предсказываю, что из этих четырех миллионов - 399980 человек в результате будут с ПЦУ. Потому что им без разницы это! Они все равно не понимают, что такое каноническая церковь, что такое поместная церковь, что такое благодатность Церкви.Это все не про них! Мыкола и Оксана ходят в церковь, которая у них рядом. Вот бритиши ходят бухать в паб, который у них next door, а эти ходят в церковь, которая рядом, и какая разница, что там будет написано – ПЦУ, УПЦ, Церковь имени Порошенко – им пофигу! Им абсолютно наплевать, иначе была бы другая реакция.

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Кристина Маркович

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