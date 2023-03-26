https://ukraina.ru/20230326/1044729896.html

Командир взвода "Тихий" о гражданских решениях военной проблемы

Командир взвода "Тихий" о гражданских решениях военной проблемы - 26.03.2023 Украина.ру

Командир взвода "Тихий" о гражданских решениях военной проблемы

Не случайно текущий военный конфликт называют "войной дронов". О возможных контрмерах, насущных потребностях армии и волонтерских приоритетах журналисту издания "Украина.ру" рассказал командир отдельного взвода Тунгусок 110-й бригады Артем с позывным "Тихий".

2023-03-26T13:21

2023-03-26T13:21

2023-03-26T13:22

интервью

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- Артем, верно ли я понимаю, что ваши машины прикрывают небо над линией боестолкновения?- Да, но не только. Дело в том, что зенитный ракетно-пушечный комплекс "Тунгуска" имеет артиллерийский канал, который может применяться как против воздушных, так и против наземных целей. Из-за высокой скорострельности получаем очень серьезную эффективность на одну единицу техники. Потому иногда, если очень нужно, выезжаем и отрабатываем по блиндажам, по скоплениям пехоты.Особенно эффективна, к примеру, она была в обороне, когда пехота неприятеля наступала по полю. Либо когда наши войска упираются в какой-нибудь блиндаж. Тогда есть смысл подавить его концентрированным огнем "тридцатки".- Я слышал, что Тунгуска по огневой мощи способна переплюнуть роту БМП. Так ли это?- Да, роту БМП, вооруженных "тридцаткой" (30-мм пушка).- Насколько я понимаю, это очень опасная работа, поскольку Тунгуска на открытый бой не рассчитана и броней толком не прикрыта.- Во-первых, она не бронирована, да. Во-вторых, у нее силуэт – четыре метра в высоту. Танк и БМП низкие. Они могут прятаться за укрытиями. Если же выезжает зенитный ракетно-пушечный комплекс, то видно его издалека. Нужно быстро перемещаться, быстро отрабатывать и быстро уходить.- Не секрет, что серьезную опасность для наших ПВО сегодня представляют беспилотники. Расскажите об этом.- Да, как оказалось, наибольшую опасность на фронте представляют не специализированные боевые средства, а гражданские, которые после небольшой доработки превращаются в дешевое, но эффективное оружие.Мы регулярно с этим сталкиваемся, поскольку для эффективной работы необходимо выдвигаться к линии боевого соприкосновения, ну как минимум километра на три. Можно, конечно, стоять в тылу, на дальности десять-пятнадцать километров, но комплексы малого и ближнего действия на этом расстоянии уже неэффективны.Так вот, при выдвижении на указанное расстояние до ЛБС (линии боевого соприкосновения), ты неизбежно рискуешь быть пораженным вот этими "мавиками", "фантомами" и другими гражданскими дронами, переоборудованными для нанесения ударов с воздуха.- Совсем недавно украинская сторона опубликовала видеозапись атаки на одну из ваших машин. Что там произошло?- Раз противник опубликовал в общем доступе и указал геолокацию, то и тайны уже никакой нет. Работа велась в районе Донецкого аэропорта – чуть меньше трех километров до ЛБС, что довольно-таки близко для средств ПВО. В тот момент мои ребята сопровождали "крыло" противника. Не буду указывать направление. Если кто в теме, то посмотрит видео и поймет, где вели.Машина работает, аппаратура работает, экипаж следит за показателями. Соответственно – отвлекаться некогда. Противник, используя гражданские дроны, засек работающую машину, чем и воспользовался. Неприятно, но в ходе боевой работы бывает и такое.Слава Богу, что все в порядке. Люди живы, техника цела. Важно еще и то, что это можно было бы предотвратить.- Как же это можно было предотвратить?- Штатным вооружением, к сожалению, нельзя, но есть так называемые станции пеленга гражданских дронов, есть средства подавления гражданских частот.Что такое гражданские частоты? Это каналы, по которым информация с пульта оператора поступает к летящему дрону и обратно. Так вот есть средства, которые их эффективно подавляют. На рынке таких предостаточно и стоят относительно недорого.Некоторые пехотные подразделения используют эти мобильные станции РЭБ на ответственных участках фронта. Поставили, включили и никакой гражданский "мавик", переделанный под ударник, в зону ответственности подразделения залететь не может.- Для гражданского уха все это звучит довольно странно: средству ПВО нужна дополнительная защита от воздушных целей. Объясните читателю?- Дело в том, что "мавики" довольно мелкие, а потому в радиодиапазоне их просто не видно. Либо же они отображаются как птицы. Их можно обнаружить визуально, но каждый "мавик" ракетой не зацепишь, а из "тридцатки" — это все равно, что бить из пушки по воробьям. Снаряд лишь чуточку меньше, чем тело этого коптера.ПВО – это эшелонированная оборона, это целая наука. Под каждое ударное средство, начиная от малых дронов и заканчивая "хаймарсами", должен быть свой калибр.- К тому же бить ракетами по копеечным беспилотникам – удовольствие не из дешевых. Верно?- Да, это может вызвать снарядный голод. Можно израсходовать все боеприпасы на дешевые "мавики", а потом встречать что-то более серьезное с пустыми коробами и боеукладками.- А существует какое-то военное решение или вся надежда на волонтеров?- Военные решения есть, но и заточены они под военные задачи. Это подразделения РЭБ и радиоэлектронной разведки. Но, как я уже говорил, применение гражданских дронов обеспечивает массовость, а постоянно функционирующий РЭБ на каждый участок не поставишь.Решение очень простое: планируя боевую работу, ты определяешь район, который нужно прикрыть. Имея гражданские станции пеленга и подавления каналов связи между дроном и пультом оператора, мы могли бы просто разворачивать в нужном районе эдакую мобильную станцию гражданской РЭБ на гражданском же автомобиле. Все! Техника работает, пеленг работает, смотрит: приближается что-то или нет? Заметили, что летит мелкое и нехорошее – включаем РЭБ. Глушилка ставится, машина уходит.Красиво, по науке. Когда станция РЭБ включена, дрон просто не может к ней приблизиться, потому что канал управления теряется. Машина в безопасности.- Но решить эту проблему можно лишь силами волонтеров?- Да. Как я это вижу? Не сказал бы, что мы сейчас нуждаемся в форме и амуниции. Спасибо государству. Этим мы, слава Богу, обеспечены. Плюс – денежное довольствие позволяет бойцу укомплектовать себя так, как ему хочется. Хоть в рейнджера превратиться, если душа просит.Но вот эти вещи – они дорогие. И волонтерскую помощь я б, наверное, переориентировал на комплектацию подразделений подобными новинками из мира высоких технологий: станциями пеленга, станциями РЭБ. Сейчас они становятся все более популярными. Состоятельные люди закупают их, чтобы никто не интересовался, как они живут в своих особняках. Знаменитости – то же самое. Все это есть, это в миру ходит.- Выходит, что эти системы позволят вам работать ближе к ЛБС?- Чем ближе мы к ЛБС, тем меньше у противника будет шансов работать по нашему переднему краю, где ребята выдвигаются на штурмы, занимают новые рубежи.Из-за того, что они кошмарят наше ПВО вот этими дешевыми гражданскими решениями, переделанными под боевые, серьезные комплексы вынуждены оттягиваться дальше. А из-за этого проседает эффективность борьбы с "крыльями", которые работают непосредственно над передним краем и не дают втягиваться нашим резервам, вторым эшелонам. Не дают группам выходить дальше, не дают эвакуационным машинам вывозить раненых.Чем ближе мы стоим к ЛБС, тем меньше у них шансов подлететь. Вот почему это настолько важно.- Для борьбы с модифицированными "птичками" наши подразделения все чаще используют противодронные ружья. Насколько они эффективны?- Довольно-таки эффективны. Противодронные ружья эффективны, когда работают в паре, например, с ПК 7,62. Может даже посадить – не посадит, но даст стрелку возможность отработать по дрону из пулемета. Беспилотник, по которому работает противодронное ружье, на время зависает, и стрелок вполне может сбить его пока машинка пытается разобраться, где спутники, где сигнал с пульта управления.Проверено. На высоте до трехсот метров поразить тот же самый "мавик" из ПК очень даже реально.И это плюс два человека к боевому расчету?Совершенно верно. Неподалеку от комплекса устанавливается пост, который следит за небом и защищает технику от переделанных "мавиков".

https://ukraina.ru/20230323/1044614289.html

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Игорь Гомольский

Игорь Гомольский

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Игорь Гомольский

интервью