https://ukraina.ru/20230326/1044727366.html

Испанский журналист рассказал, что произошло бы в его стране, если бы ей управлял Зеленский

Испанский журналист рассказал, что произошло бы в его стране, если бы ей управлял Зеленский - 26.03.2023 Украина.ру

Испанский журналист рассказал, что произошло бы в его стране, если бы ей управлял Зеленский

Испания всячески поддерживает и выражает свою солидарность киевскому режиму, немотря на то, что он является коррумпированным, авторитарным и преследует этнические меньшинства. Об этом говорится в статье испанского журналиста Альберто Гарсии Ватсона, опубликованной 25 марта на сайте Hispantv

2023-03-26T10:36

2023-03-26T10:36

2023-03-26T10:36

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Автор, иронично озаглавивший свою статью “Испания всегда находится в авангарде ценностей свободы и демократии”, полагает, что на такое отношение Мадрида к Киеву влияет тот факт, что в Испании ещё не полностью отказались от наследия диктатуры Франсиско Франко, который пришёл к власти с помощью гитлеровской Германии.Гарсия возмущается тем, что многие испанцы, в своё время массово выступившие против американского вторжения в Ирак в 2003 году, ныне поддерживают киевский режим и его главу Владимира Зеленского.Он также заметил, что, выступая против России, Испания повторяет ошибку 80-летней давности, когда десятки тысяч испанцев сражались на стороне гитлеровской Германии против СССР в составе так называемой “Голубой дивизии”.

https://ukraina.ru/20230223/1043852753.html

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новости, испания, спецоперация, киевский режим, франко, великая отечественная война, владимир зеленский, ссср, авторитаризм, нацменьшинства, ирак