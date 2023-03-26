Испанский журналист рассказал, что произошло бы в его стране, если бы ей управлял Зеленский
Демонстрация в Бильбао
Испания всячески поддерживает и выражает свою солидарность киевскому режиму, немотря на то, что он является коррумпированным, авторитарным и преследует этнические меньшинства. Об этом говорится в статье испанского журналиста Альберто Гарсии Ватсона, опубликованной 25 марта на сайте Hispantv
Автор, иронично озаглавивший свою статью “Испания всегда находится в авангарде ценностей свободы и демократии”, полагает, что на такое отношение Мадрида к Киеву влияет тот факт, что в Испании ещё не полностью отказались от наследия диктатуры Франсиско Франко, который пришёл к власти с помощью гитлеровской Германии.
Гарсия возмущается тем, что многие испанцы, в своё время массово выступившие против американского вторжения в Ирак в 2003 году, ныне поддерживают киевский режим и его главу Владимира Зеленского.
Многие из тех, кто [ранее] поднял знамя мира против войны, сегодня аплодируют президенту Украины, который, если бы он возглавил Испанию, запретил бы большинство политических партий, представленных в испанском парламенте, посадил бы их [членов] в тюрьму или изгнал из страны, и обстреливал бы из миномётов автономные сообщества (провинции Испании – ред.), претендующие на суверенитет
Он также заметил, что, выступая против России, Испания повторяет ошибку 80-летней давности, когда десятки тысяч испанцев сражались на стороне гитлеровской Германии против СССР в составе так называемой “Голубой дивизии”.