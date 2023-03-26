Испанский журналист рассказал, что произошло бы в его стране, если бы ей управлял Зеленский - 26.03.2023 Украина.ру
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Испанский журналист рассказал, что произошло бы в его стране, если бы ей управлял Зеленский
Испанский журналист рассказал, что произошло бы в его стране, если бы ей управлял Зеленский - 26.03.2023 Украина.ру
Испанский журналист рассказал, что произошло бы в его стране, если бы ей управлял Зеленский
Испания всячески поддерживает и выражает свою солидарность киевскому режиму, немотря на то, что он является коррумпированным, авторитарным и преследует этнические меньшинства. Об этом говорится в статье испанского журналиста Альберто Гарсии Ватсона, опубликованной 25 марта на сайте Hispantv
2023-03-26T10:36
2023-03-26T10:36
новости
испания
спецоперация
киевский режим
франко
великая отечественная война
владимир зеленский
ссср
авторитаризм
нацменьшинства
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Автор, иронично озаглавивший свою статью “Испания всегда находится в авангарде ценностей свободы и демократии”, полагает, что на такое отношение Мадрида к Киеву влияет тот факт, что в Испании ещё не полностью отказались от наследия диктатуры Франсиско Франко, который пришёл к власти с помощью гитлеровской Германии.Гарсия возмущается тем, что многие испанцы, в своё время массово выступившие против американского вторжения в Ирак в 2003 году, ныне поддерживают киевский режим и его главу Владимира Зеленского.Он также заметил, что, выступая против России, Испания повторяет ошибку 80-летней давности, когда десятки тысяч испанцев сражались на стороне гитлеровской Германии против СССР в составе так называемой “Голубой дивизии”.
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новости, испания, спецоперация, киевский режим, франко, великая отечественная война, владимир зеленский, ссср, авторитаризм, нацменьшинства, ирак
Новости, Испания, Спецоперация, киевский режим, Франко, Великая Отечественная война, Владимир Зеленский, СССР, авторитаризм, Нацменьшинства, Ирак

Испанский журналист рассказал, что произошло бы в его стране, если бы ей управлял Зеленский

10:36 26.03.2023
 
Демонстрация в Бильбао
Демонстрация в Бильбао
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Испания всячески поддерживает и выражает свою солидарность киевскому режиму, немотря на то, что он является коррумпированным, авторитарным и преследует этнические меньшинства. Об этом говорится в статье испанского журналиста Альберто Гарсии Ватсона, опубликованной 25 марта на сайте Hispantv
Автор, иронично озаглавивший свою статью “Испания всегда находится в авангарде ценностей свободы и демократии”, полагает, что на такое отношение Мадрида к Киеву влияет тот факт, что в Испании ещё не полностью отказались от наследия диктатуры Франсиско Франко, который пришёл к власти с помощью гитлеровской Германии.
Гарсия возмущается тем, что многие испанцы, в своё время массово выступившие против американского вторжения в Ирак в 2003 году, ныне поддерживают киевский режим и его главу Владимира Зеленского.

Многие из тех, кто [ранее] поднял знамя мира против войны, сегодня аплодируют президенту Украины, который, если бы он возглавил Испанию, запретил бы большинство политических партий, представленных в испанском парламенте, посадил бы их [членов] в тюрьму или изгнал из страны, и обстреливал бы из миномётов автономные сообщества (провинции Испании – ред.), претендующие на суверенитет

Альберто Гарсия
Испанский журналист
Он также заметил, что, выступая против России, Испания повторяет ошибку 80-летней давности, когда десятки тысяч испанцев сражались на стороне гитлеровской Германии против СССР в составе так называемой “Голубой дивизии”.
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НовостиИспанияСпецоперациякиевский режимФранкоВеликая Отечественная войнаВладимир ЗеленскийСССРавторитаризмНацменьшинстваИрак
 
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