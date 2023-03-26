https://ukraina.ru/20230326/1044726634.html

Румынский сенатор Шошоакэ сравнила Зеленского с Гитлером

Румынский сенатор Шошоакэ сравнила Зеленского с Гитлером - 26.03.2023 Украина.ру

Румынский сенатор Шошоакэ сравнила Зеленского с Гитлером

Украина является “наследницей нацистской империи”, а её президент Владимир Зеленский сравним с нацистским лидером Адольфом Гитлером. Такое утверждение сделала член румынского парламента Диана Шошоакэ, комментируя своё внесение на скандальный украинский сайт “Миротворец” и угрозы в свой адрес со стороны украинских националистов

2023-03-26T09:48

2023-03-26T09:48

2023-03-26T09:48

новости

румыния

владимир зеленский

адольф гитлер

сенатор

киевский режим

миротворец

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Ранее Шошоакэ предложила денонсировать Договор о добрососедских отношениях и сотрудничестве между Румынией и Украиной, и заявила о притязаниях на пограничные с Румынией районы Украины, а также на остров Змеиный.После этого она была внесена на украинский сайт “Миртоворец”.Румынии следует незамедлительно пересмотреть свою позицию и отказаться от поддержки Украины. С таким заявлением выступила румынский сенатор Диана Шошоакэ, которая внесена в базу украинского ресурса "Миротворец".В свою очередь, комментируя этот факт, сенатор назвала Украину “государством с террористическими тенденциями” и “преступным государством”, и призвала правительство Румынии немедленно прекратить помощь киевскому режиму.

https://ukraina.ru/20230325/1044720541.html

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новости, румыния, владимир зеленский, адольф гитлер, сенатор, киевский режим, миротворец