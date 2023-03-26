https://ukraina.ru/20230326/1044726634.html
Румынский сенатор Шошоакэ сравнила Зеленского с Гитлером
Румынский сенатор Шошоакэ сравнила Зеленского с Гитлером - 26.03.2023 Украина.ру
Румынский сенатор Шошоакэ сравнила Зеленского с Гитлером
Украина является “наследницей нацистской империи”, а её президент Владимир Зеленский сравним с нацистским лидером Адольфом Гитлером. Такое утверждение сделала член румынского парламента Диана Шошоакэ, комментируя своё внесение на скандальный украинский сайт “Миротворец” и угрозы в свой адрес со стороны украинских националистов
2023-03-26T09:48
2023-03-26T09:48
2023-03-26T09:48
новости
румыния
владимир зеленский
адольф гитлер
сенатор
киевский режим
миротворец
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Ранее Шошоакэ предложила денонсировать Договор о добрососедских отношениях и сотрудничестве между Румынией и Украиной, и заявила о притязаниях на пограничные с Румынией районы Украины, а также на остров Змеиный.После этого она была внесена на украинский сайт “Миртоворец”.Румынии следует незамедлительно пересмотреть свою позицию и отказаться от поддержки Украины. С таким заявлением выступила румынский сенатор Диана Шошоакэ, которая внесена в базу украинского ресурса "Миротворец".В свою очередь, комментируя этот факт, сенатор назвала Украину “государством с террористическими тенденциями” и “преступным государством”, и призвала правительство Румынии немедленно прекратить помощь киевскому режиму.
https://ukraina.ru/20230325/1044720541.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, румыния, владимир зеленский, адольф гитлер, сенатор, киевский режим, миротворец
Новости, Румыния, Владимир Зеленский, Адольф Гитлер, сенатор, киевский режим, Миротворец
Румынский сенатор Шошоакэ сравнила Зеленского с Гитлером
Украина является “наследницей нацистской империи”, а её президент Владимир Зеленский сравним с нацистским лидером Адольфом Гитлером. Такое утверждение сделала член румынского парламента Диана Шошоакэ, комментируя своё внесение на скандальный украинский сайт “Миротворец” и угрозы в свой адрес со стороны украинских националистов
Ранее Шошоакэ предложила денонсировать Договор о добрососедских отношениях и сотрудничестве между Румынией и Украиной, и заявила о притязаниях на пограничные с Румынией районы Украины, а также на остров Змеиный.
После этого она была внесена на украинский сайт “Миртоворец”.
Румынии следует незамедлительно пересмотреть свою позицию и отказаться от поддержки Украины. С таким заявлением выступила румынский сенатор Диана Шошоакэ, которая внесена в базу украинского ресурса "Миротворец".
В свою очередь, комментируя этот факт, сенатор назвала Украину “государством с террористическими тенденциями” и “преступным государством”, и призвала правительство Румынии немедленно прекратить помощь киевскому режиму.