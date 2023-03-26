Румынский сенатор Шошоакэ сравнила Зеленского с Гитлером - 26.03.2023 Украина.ру
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Румынский сенатор Шошоакэ сравнила Зеленского с Гитлером
Румынский сенатор Шошоакэ сравнила Зеленского с Гитлером - 26.03.2023 Украина.ру
Румынский сенатор Шошоакэ сравнила Зеленского с Гитлером
Украина является “наследницей нацистской империи”, а её президент Владимир Зеленский сравним с нацистским лидером Адольфом Гитлером. Такое утверждение сделала член румынского парламента Диана Шошоакэ, комментируя своё внесение на скандальный украинский сайт “Миротворец” и угрозы в свой адрес со стороны украинских националистов
2023-03-26T09:48
2023-03-26T09:48
новости
румыния
владимир зеленский
адольф гитлер
сенатор
киевский режим
миротворец
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Ранее Шошоакэ предложила денонсировать Договор о добрососедских отношениях и сотрудничестве между Румынией и Украиной, и заявила о притязаниях на пограничные с Румынией районы Украины, а также на остров Змеиный.После этого она была внесена на украинский сайт “Миртоворец”.Румынии следует незамедлительно пересмотреть свою позицию и отказаться от поддержки Украины. С таким заявлением выступила румынский сенатор Диана Шошоакэ, которая внесена в базу украинского ресурса "Миротворец".В свою очередь, комментируя этот факт, сенатор назвала Украину “государством с террористическими тенденциями” и “преступным государством”, и призвала правительство Румынии немедленно прекратить помощь киевскому режиму.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, румыния, владимир зеленский, адольф гитлер, сенатор, киевский режим, миротворец
Новости, Румыния, Владимир Зеленский, Адольф Гитлер, сенатор, киевский режим, Миротворец

Румынский сенатор Шошоакэ сравнила Зеленского с Гитлером

09:48 26.03.2023
 
Диана Шошоакэ
Диана Шошоакэ
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Украина является “наследницей нацистской империи”, а её президент Владимир Зеленский сравним с нацистским лидером Адольфом Гитлером. Такое утверждение сделала член румынского парламента Диана Шошоакэ, комментируя своё внесение на скандальный украинский сайт “Миротворец” и угрозы в свой адрес со стороны украинских националистов
Ранее Шошоакэ предложила денонсировать Договор о добрососедских отношениях и сотрудничестве между Румынией и Украиной, и заявила о притязаниях на пограничные с Румынией районы Украины, а также на остров Змеиный.
После этого она была внесена на украинский сайт “Миртоворец”.
Румынии следует незамедлительно пересмотреть свою позицию и отказаться от поддержки Украины. С таким заявлением выступила румынский сенатор Диана Шошоакэ, которая внесена в базу украинского ресурса "Миротворец".
В свою очередь, комментируя этот факт, сенатор назвала Украину “государством с террористическими тенденциями” и “преступным государством”, и призвала правительство Румынии немедленно прекратить помощь киевскому режиму.
- РИА Новости, 1920, 25.03.2023
Вчера, 09:14
"Вам ножку или крылышко?" Румыния хочет получить от Украины своёРумыния намерена вернуть Бессарабию. Румынский сенатор Диана Шошоакэ представила законопроект с требованием "денонсации Договора о добрососедстве и сотрудничестве между Румынией и Украиной".
 
НовостиРумынияВладимир ЗеленскийАдольф Гитлерсенаторкиевский режимМиротворец
 
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