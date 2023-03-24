https://ukraina.ru/20230324/1044693592.html

Между строк: о чём Си Цзиньпин сказал Путину на прощание - китаист Зуенко честно о происходящем. Видео

Между строк: о чём Си Цзиньпин сказал Путину на прощание - китаист Зуенко честно о происходящем. Видео - 24.03.2023 Украина.ру

Между строк: о чём Си Цзиньпин сказал Путину на прощание - китаист Зуенко честно о происходящем. Видео

Старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Иван Зуенко в студии Украина.ру подвёл итоги визита председателя КНР Си... Украина.ру, 24.03.2023

2023-03-24T10:25

2023-03-24T10:25

2023-03-24T10:25

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россия

украина

китай

кнр (китай)

владимир путин

си цзиньпин

визит

тайвань

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Старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Иван Зуенко в студии Украина.ру подвёл итоги визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву, а также рассказал об идеях китайского лидера и о развитии тайваньского кризиса: 00:40 – Об итогах визита Си Цзиньпина в Москву; 03:15 – Является ли этот визит новой эпохой в отношениях России и Китая? 05:57 – Отношения между РФ и КНР: партнёрство или союз? 06:59 – О культуре Китая и направлениях его развития; 08:15 – О каких переменах говорил лидер КНР, прощаясь с президентом России; 09:50 - Какие идеи продвигает и сохраняет китайский лидер; 11:00 – Делится ли мир на два лагеря; 12:09 – О причинах сближения Китая и России; 14:27 – Наблюдается ли разрыв цикличности исторических событий; 15:37 – Ожидать ли развития тайваньского кризиса; 18:53 – Почему не сошлись цифры в отчётах о товарообороте между Россией и Китаем;Глава КНР Си Цзиньпин по приглашению Путина 20-22 марта находился в Москве с государственным визитом, который стал его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность председателя КНР на третий срок. В состав делегации китайского лидера вошли член Постоянного комитета Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая Цай Ци, глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И, министр иностранных дел КНР Цинь Ган. Председатель КНР по прибытии в РФ выразил уверенность, что визит станет плодотворным, придаст новый импульс здоровому и стабильному развитию китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху. Он также отметил, что ожидает обстоятельного обмена мнениями с Путиным по вопросам двусторонних отношений и важным региональным и международным темам, представляющим взаимный интерес.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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