https://ukraina.ru/20230323/1044677045.html

Дмитрий Соин: Украина стала удобным полигоном для американских экспериментов с биологическим оружием

Дмитрий Соин: Украина стала удобным полигоном для американских экспериментов с биологическим оружием - 23.03.2023 Украина.ру

Дмитрий Соин: Украина стала удобным полигоном для американских экспериментов с биологическим оружием

Биолабратории, где проводятся неизвестные внешним аудиторам опыты с патогенными вирусами и бактериями, серьезная региональная угроза, считает социолог, эксперт в области здоровьесбережения и активного долголетия Дмитрий Соин

2023-03-23T15:54

2023-03-23T15:54

2023-03-23T15:54

интервью

биолаборатории

украина

бактерии

ковид

россия

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Парламентская комиссия по расследованию работы американских биолабораторий на Украине пришла к однозначному выводу, что биологические программы США предназначены для военных целей.- Дмитрий Юрьевич, все это выглядит как сценарий для фильма-катастрофы, а какую реальную опасность представляют эти программы?- Когда такие лаборатории находятся на территории стран третьего мира, то не соблюдаются нормы безопасности, которые соблюдали бы в США и Евросоюзе. Соответственно, могут возникнуть утечки, которые приведут к заболеваниям, нехарактерным для этой территории.Такая эпидемия может перерасти в пандемию и перекинуться на территорию России. Это могут сделать и осознанно. Например, на фоне развивающейся СВО спровоцировать эпидемию на Украине. А после заявить, что из-за эпидемии необходимо ввести международные силы и различные ограничения по линии ВОЗ, и таким образом сковать активность России.Наличие биолабораторий, где проводятся неизвестные внешним аудиторам опыты с патогенными вирусами и бактериями, - серьезная региональная угроза.- Но ведь биологическое оружие - это обоюдоострый меч. Мир глобален, и эпидемия может вернуться к ее создателям.- Действительно, биологическое оружие может распространиться и на страны, где планировалась эта атака. Например, вирус может пересечь океан и оказаться в США.Но эти страны могут заранее ввести карантин, понимая, что происходит. Во-вторых, у этих стран может быть заранее выработана вакцина под конкретный патоген. То есть авторы идеи могут заранее подготовиться к такому развитию событий.- А почему именно Украина стала полигоном для американских биотехнологий?- Похожие проекты были у американцев и в Средней Азии, и на Кавказе. Они пытались протолкнуться с этим как можно ближе к границам России. Россия рассматривается Вашингтоном как угроза, которую необходимо нейтрализовать в нужный момент.Украина настроена агрессивно по отношению к России. Под шумок боевых действий можно делать то, что не очень получилось в мирной ситуации, когда есть мониторинг и общественное мнение. Попытки критиковать действия американцев на Украине будут самым жестким образом пресечены. Украина стала удобным полигоном, там можно проводить всю цепочку экспериментов, никто не будет возмущаться.- Все-таки в общественном сознании существует некий скепсис по поводу этой темы. На Украине даже шутили, что, когда русские увидели наши замечательные больницы и фельдшерские пункты, они решили, что это "американские биолаборатории". Как такое отношение, в том числе и в нашей стране, преодолеть?- Я удивляюсь, когда люди выражают скепсис по этому поводу. Серьезные разработки биологического оружия начались в 20-30 годы прошлого столетия. Страны разрабатывали различные методы биологической войны, исследовались патогены, начиная от сибирской язвы и черной оспы.- Когда вспыхнула пандемия коронавируса, возникло движение антипрививочников и сторонников теории заговора, которые считали, что никакого ковида нет. Подобные точки зрения – результат недостатка базовых знаний по биологии?- Все, что связано с невидимой смертью, бактериями и вирусами, вызывает панику. Американцы очень умело пользуются этим инструментом, самой психологией восприятия такого инструмента, как болезни. Это часть их политики по запугиванию неугодных стран и режимов.Есть необходимость выпуска научно-популярных фильмов на ведущих телеканалах, где эксперты объяснят, что разработкой биологического оружия занимаются крупные научные центры. В их распоряжении споры бубонной чумы, оспы, лихорадки эбола. К сожалению, это реальная картина мира.- Могут ли повториться эпидемии, подобные тем, которые опустошили Европу в 14 веке?- В случае применения высокоэффективного вируса такие угрозы гораздо серьезнее, чем в Средневековье. Такого скопления людей в условиях мегаполисов, еще никогда не было в истории человечества. Каналы распространения смертельного вируса очевидны. Это общественный транспорт, метрополитен, системы вентиляции, высочайшая плотность населения.Например, есть мнение, что в Москве единомоментно может находить 30 млн человек. Представьте вспышку эпидемии в таких условиях.Сейчас, когда человекопотоки включают десятки миллионов человек, вирус-убицйа может распространиться на любой территории. Есть установки глобальных центров управления по сокращению населения планеты на несколько миллиардов человек. Вопрос, за счет каких стран будет происходить это сокращение.- А насколько уязвима система здравоохранения, российская прежде всего, перед такими вызовами?- Любая система здравоохранения испытает стресс в таких условиях. Мы это видели на примере ковида. Но располагая научной базой, здравоохранение России может противостоять подобным вызовам. Тем более мы натренированы последними событиями, поэтому даже если будет применено такое оружие, мы сумеем себя защитить.

https://ukraina.ru/20230303/1044076375.html

https://ukraina.ru/20230302/1044022241.html

https://ukraina.ru/20230310/1044266057.html

https://ukraina.ru/20230322/1044623497.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, биолаборатории, украина, бактерии, ковид, россия