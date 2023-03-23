Атака на Джанкой. Не тот калибр — и по исполнению, и по результатам
02:34 23.03.2023 (обновлено: 07:26 23.03.2023)
Вечером 20 марта по сообщению украинских СМИ ВСУ нанесли удар по железнодорожной станции Джанкой в Крыму, уничтожив при этом "целый вагон с ракетами "Калибр". При этом взрыв был такой силы, что его почему-то не услышал никто, кроме украинской Минобороны и киевского информагентства УНИАН. Мы решили выяснить на месте, что же на самом деле произошло
— А что в Джанкое? — удивлённо отвечает вопросом на вопрос Алексей, владелец небольшого телеграм-канала о жизни Крыма.
Алексей живёт в Красногвардейском, это тридцать километров от Джанкоя.
— Мы вчера ездили туда, отвозили собаку на прививку ветеринару. Обычная жизнь в Джанкое.
— Так там же у вас беспилотник сбили!
— Да, конечно, знаем, писали об этом. Давайте уточним у местных.
Местная жительница Олеся отвечает совершенно спокойно:
— Да, сбили у нас беспилотники. Ну, обычная жизнь у нас. Школа работает. Больница работает. Всё вообще, как всегда.
— Страшно вам?
— Нет, не страшно.
— А как вы думаете, испугает это тех, кто планирует в этом году в отпуск в Крыму?
— Знаете, если кто-то боится, пусть не едет. Мы спокойно живём и работаем. Будем рады всем. Хочешь — едь, не хочешь — не едь.
Вот такие немного обескураживающие разговоры состоялись у меня с крымчанами. Они даже удивлялись слегка. Что происходит? У нас всё в порядке.
часть пропеллера БПЛА Джанкой
А были ли «Калибры»?
Недавно сбитые нашими системами ПВО беспилотники в Джанкое, по сообщениям украинского Минобороны, якобы «поразили вагон с ракетами "Калибр" на железнодорожной станции Джанкой».
Но, как сообщил советник главы Крыма Олег Крючков:
«Все беспилотники целили в гражданские объекты. Один сбит над джанкойским техникумом и упал между учебным корпусом и общежитием. Остальные сбиты над жилыми районами. Кроме взрывчатки, в каждом была шрапнель — хотели отомстить крымчанам за их выбор».
Шрапнель должна была, видимо, разлететься и задеть большое количество жертв. Мирных обычных людей. Но это, к счастью, не произошло.
В результате атаки в Джанкое повреждены несколько домов и магазин.
Один человек получил ранение. Житель Джанкоя, 33-летний Константин, вышел на прогулку с собакой и зашёл как раз в этот продуктовый магазин. С ним была дочка, он моментально прикрыл её собой. Получил перелом ребра и пневмоторакс. Но, к счастью, сейчас его жизнь вне опасности.
Было повреждение электросетей. Остановлены занятия в техникуме на время ремонта. Вот и всё. Какие «Калибры»? Какие взрывы?
Да, повреждения есть. Но они несопоставимы с теми фантазиями, которыми начала кормить доверчивых потребителей своего контента украинская пропаганда. Уничтожены якобы не только «Калибры», но и чуть ли не вся железнодорожная станция!
Железная дорога цела, поезда курсируют в обычном режиме. А про «Калибры» неплохо было бы украинским пропагандистам немного почитать, подучить матчасть, как говорится.
«Долбодятлы, вы себе представляете взрыв от уничтожения "Калибров"? Да, и напомните, что "Калибры" делали в степях Джанкоя?»
Так пишут читатели под сообщением украинского новостного агентства «УНИАН» об уничтожении «Калибров» в Джанкое.
«Калибры» — ракеты морского базирования, запускаются с кораблей. Зачем их везти по железной дороге через Джанкой? Кружным сухопутным путём?
22 марта, 09:59Цель — Крым. Украина планирует под руководством западных стратегов нанести "решающее поражение" РоссииЗападные СМИ ожидают украинского наступления. Собственно, направлений для него всего два с половиной: Крымское, Луганское и Артёмовское. Последнее может иметь только тактическое значение, а вот наиболее перспективным является первое
Логистическое безумие
Эксперты называют этот вымысел «логистическое безумие». Есть гораздо более безопасные, быстрые и дешёвые маршруты, и лучший из них — морем, на судах обеспечения. Не говоря о том, что корабли могут получить «Калибры» самостоятельно в материковых портах России.
Но очень хочется кому-то в Киеве что-то громкое сообщить. Вот и появляются поезда с «Калибрами» в Джанкое.
Но очень хочется кому-то в Киеве что-то громкое сообщить. Вот и появляются поезда с «Калибрами» в Джанкое.
Системы ПВО и РЭБ в Крыму уже далеко не первый раз отражают атаки беспилотников. Это происходит регулярно.
Военные говорят, что им известны точки, с которых запускают украинские беспилотники.
Не секрет, что одна из точек запуска — аэродром «Школьный» возле Одессы, но подавить эту точку пока не получается.
21 марта по аэродрому был нанесен «удар возмездия». Видимо, атака беспилотников на Джанкой начиналась именно отсюда.
Одесситы пишут в пабликах: опять летят ракеты. Ну почему опять к нам? Вот, в частности, поэтому.
Хотя поврежден всего лишь магазинчик, который через несколько дней будет опять в рабочем состоянии.
Радиопаника: попытка не удалась
С той же целью — посеять панику и страх — было запущено вчера сообщение по нескольким радио каналам Крыма. Встревоженный женский голос передавал сообщение якобы от властей полуострова:
«В случае непредвиденных обстоятельств и отсутствия связи с материком будет организована эвакуация населения, паромными переправами».
Сообщение передавала то одна, то другая радиостанция. Видимо, злоумышленники пытались поймать и перехватить радиосигнал.
Конечно, никакой эвакуации, паромных переправ нет и не предвидится.
Цель этих сообщений всё та же: попытаться запугать людей, запустить хаос и панику, дезориентировать.
И тут вспоминается известный фильм Владимира Мотыля «Белое солнце пустыни». Есть там эпизод, когда белый офицер приходит к таможеннику (примерно в тех же местах, что и сейчас произошла эта история) за оружием, а уже через минуту вылетает задом вперед через окно и произносит ставшую мемом фразу: «У него гранаты не той системы». Вот и в нашей истории «Калибры» оказались «не той системы» — совсем уж по нынешним меркам маленькие, для крымчан практически незаметные.