https://ukraina.ru/20230323/1044649081.html

Владимир Кузнецов: России нужно пугнуть Запад своей ядерной дубиной

Владимир Кузнецов: России нужно пугнуть Запад своей ядерной дубиной - 23.03.2023 Украина.ру

Владимир Кузнецов: России нужно пугнуть Запад своей ядерной дубиной

В ответ на планы Великобритании поставить ВСУ снаряды с обеденным ураном, России следует провести подземные ядерные испытания, считает экс-начальник инспекции по надзору за ядерной и радиационной безопасностью объектов использования атомной энергии Госатомнадзора СССР, доктор технических наук, профессор Владимир Кузнецов

2023-03-23T07:18

2023-03-23T07:18

2023-03-23T07:18

интервью

снаряды

великобритания

ядерный

всу

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди сообщила о возможных поставках на Украину вместе с танками "Челленджер" бронебойных снарядов на основе обедненного урана.- Владимир, действительно, ли эти боеприпасы представляют большую опасность для экологии?- История применения этих боеприпасов идет от Югославского конфликта. Впервые снаряды с наконечниками из обедненного урана были применены по Сербии. Потом американцы применили их во время "Бури в пустыне". Несмотря на то, что там слабая концентрация урана, происходило обширное загрязнение почвы. Достаточно сказать, что Сербия пытается уже на протяжении 20 с лишним лет поднять вопрос о компенсации людям, которые получили в результате этого онкологические заболевания. Запад на это плевал.Но ситуация начала проясняться, когда и среди американских военных увеличилось количество онкологий. Не знаю, чем закончились эти судебные процессы, но какого-то большого внимания к ним нет.Даже такая поганая организация, как ВОЗ, которая полностью сидит на американском бюджете, заявила, что ничего страшного не произошло на территориях, где американцы применили это вооружение.Считаю, что наш Следственный комитет должен возбудить уголовное дело, так как это (применение снарядов с обедненным ураном – ред.) неминуемо приведет к заражению территорий. Соединения обедненного урана проникают в почву на глубину до 30 сантиметров. То есть, если потом возвращать эти территории к нормальной хозяйственной деятельности, надо этот слой почвы снимать и где-то захоранивать.- На вооружении российской армии тоже есть снаряды такого типа, и использование нашим противником таких боеприпасов даст ли моральное право руководству России ответить адекватно?- Российское руководство, мне хочется в это верить, до такой низости не опустится. Англичане большие мастера провокаций, следующий шаг – грязная ядерная бомба.Для того, чтобы их сдержать, нам надо провести ядерные испытания. Нашей ядерной дубиной надо ударить и пугануть. Они в этом плане трусы.- Взорвать ядерный заряд на Новой Земле, несмотря на запрет?- Да, провести подземные ядерные испытания. Если Россия пойдет на это, а это надо сделать, хватит с ними либеральничать, может быть это их отрезвит.Применение снарядов с обедненным ураном – это дальнейшая эскалация конфликта. Это оружие должно уничтожаться на подступах, как только пересекло границу.Врага надо ставить на колени, чтобы он своими руками выкапывал ямку и тут уже должен быть выстрел в затылок. Вплоть до разрыва дипотношений с Англией.

https://ukraina.ru/20230322/1044641893.html

https://ukraina.ru/20230322/1044620833.html

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2023

Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, снаряды, великобритания, ядерный, всу