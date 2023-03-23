Назидание от БАБ: предательство и русофобия не остаются безнаказанным - 23.03.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230323/1044628780.html
Назидание от БАБ: предательство и русофобия не остаются безнаказанным
Назидание от БАБ: предательство и русофобия не остаются безнаказанным - 23.03.2023 Украина.ру
Назидание от БАБ: предательство и русофобия не остаются безнаказанным
Когда почти шесть лет назад тогдашний главный редактор "Эха Москвы", а сейчас иноагент Алексей Венедиктов опубликовал фото заброшенной могилы этого человека, верить в увиденное не хотелось
2023-03-23T03:00
2023-03-23T12:58
владимир скачко
эксклюзив
русофобия
предательство
борис березовский
смерть
олигарх
россия
лондон
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/16/1044631240_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_e2c460d53ec7b237c18e0b7c33f1dd55.jpg
Хотя бы потому, что человека звали Борис Абрамович Березовский, в простонародье — БАБ. И был он трижды женат, имел шестерых детей, которых оставил в этом мире не на паперти евроцентики или копеечки сшибать с сердобольных, а с большим состоянием.Но увы и ах: заброшенная могила и покосившийся крест. Да причитания сердобольных и ехидных обитателей виртуального в форумах: «Вот так вот!!! Три квадратных метра, крест и кустик на могиле! А когда-то был влиятельной персоной», «Богатейший человек был, и вот результат» или «Кошмар. Как одинокая бабушка/дедушка».Новых фотографий могила Березовского в интернете нет. Но по-любому сегодня, через десять лет после его загадочной смерти в марте 2013 года в Лондоне, именно БАБ — однозначно олицетворение латинского «сик транзит глория мунди» (так проходит слава земная). Березовский был действительно могущественным человеком, «президентмейкером» в России середины и конца лихих 90-х прошлого века. Он начинал и заканчивал войны (первая чеченская), убивал кого хотел (его обвинили в убийстве Влада Листьева), «делал» Бориса Ельцина и, по его словам, «оставил Россию с Владимиром Путиным». Правда, только во главе ФСБ. Но этого Путину хватило. И для взлета своей дальнейшей карьеры. И для заката карьеры Березовского, который вынужден был покинуть Россию в 2000-м.Сам БАБ все 13 лет эмиграции хотел мстить и делом жизни называл свержение Путина и восстановление демократии в России. Любой ценой и любыми средствами. Не обошел вниманием и Украину и даже как-то говорил, что страшно гордится своим «самым выгодным вложением» в украинский майдан 2004 года. По его словам, он поддерживал украинскую оппозицию и перечислил во время майдана 50 млн долл. — наверное, полагал, что когда в Кремле узнают об этом, а украинские полки «майдаунов» будут стоять у стен Москвы, то Путин откажется от авторитаризма и вернет стране демократию. Тоже не получилось. А накануне второго украинского майдана 2013–2014 он уже помогал разве что мысленно, пребывая в глубокой депрессии и поисках денег. Но из депрессии не вышел, денег не нашел и за год до победы «рыволюцийи гидносты» покончил с собой. И со своими надеждами...А они у него были. Да еще и какие! Незадолго до своей кончины, БАБ написал письмо... Путину. И, по словам Дмитрия Пескова, пресс-секретаря российского президента, попросил у Путина прощения и разрешения вернуться на Родину, назад, в Россию. Ответил ли Путин, неизвестно. И за несколько часов до смерти БАБ дал откровенное интервью, в котором сказал: «Ничего я больше так не хочу, как вернуться в Россию. Когда даже завели уголовное дело, я хотел вернуться в Россию. Главное, что я недооценил, — что мне настолько дорога Россия, что я не могу быть эмигрантом. Я абсолютно идеалистически представлял возможность построения демократической России. И идеалистически представлял, что такое демократия в центре Европы. Поменял свое представление о пути России. Я не должен был уезжать из России... Я потерял смысл. Смысл жизни. Я не хочу сейчас заниматься политикой. Мне 67 лет. И я не знаю, что мне дальше делать»...Но продолжения не было. Осталось только вспоминать начало. Начинал он с нищего инженера и ученого советской поры, а продолжил делягой-аферистом, к которому липли «дурные деньги», и магнатом-олигархом, владельцем заводов, газет, пароходов. Его в кинороли олигарха сыграл не кто иной, как блистательный Владимир Машков.Его боготворили и боялись, ненавидели и любили, презирали и восхищались. С ним хотели расправиться за национальную принадлежность и помещали его в космополитический сонм «людей мира». Потому что хотели его покровительства в России, где в его время перед любым шустрым и беспринципным человеком любой национальности открывались безграничные возможности. Если, конечно, удавалось избежать пули, яда или взрывчатки киллера...Но закончил он эмиграцией, разорительными тяжбами, которые «раздели» его в финансовом плане почти донага.Просто напомню: коренной москвич и выпускник факультета электроники и счетно-решающей техники Московского лесотехнического института, потом — мехмата МГУ, БАБ заниматься бизнесом начал еще при СССР. Основал «ЛогоВаз» — компанию, занимавшуюся продажей автомобилей ВАЗ, отозванных из зарубежных автосалонов ОАО «АвтоВАЗ». Закончилась эта история импортом уже «Мерседесов», один из которых и спас ему жизнь в 1994 году возле дома приемов «ЛогоВаза» в центре Москвы.Там, как тогда запросто водилось, взорвали бомбу, а «Мерседес» БАБа как раз выезжал из ворот. Немецкая прочность спасла пассажира, а вот водитель был убит, и охранник ранен. После этого он за пару-тройку лет стал медиамагнатом, добавив к малиновому пиджаку и медийные признаки настоящего российского олигарха: создал общественное российское телевидение (ОРТ), купил издательский дом «Коммерсантъ» и к «изгнанию из рая» в 2000-м контролировал еще пять газет, несколько журналов и радиостанцию «Наше радио».Массированная пропаганда плюс коробки от ксероксов с деньгами от участников «семибанкирщины» и помогли Ельцину в 1996-м опять оседлать трон российского президента, прооперироваться на сердце, немного воздержаться от потребления горячительных, а потом и дальше бухать по-черному. И когда ЕБН (Ельцин Борис Николаевич) витал в алкогольных парах, тезка БАБ и рулил как мог страной. Например, взял под свой контроль еще и «Аэрофлот». А в 1996 году влез в рынок энергоносителей и прочего прибыльного сырья — вошел в совет директоров «Сибирской нефтяной компании» («Сибнефть»), заимел активы и долю в компании «РУСАЛ».Все это ему пришлось продать новому фавориту Кремля Роману Абрамовичу, который действовал так же: пришел и напугал БАБа, что если тот не продаст, то государство отберет даром. И получилось, что Роман развел Бориса, как лоха, и ободрал как липку. Потом Абра́мович долго судился с Абрамо́вичем, суд проиграл и оценил свои убытки от сделки со страху в 5,5 млрд долл. К тому же по приговору британского суда он еще и выплатил Абрамовичу 35 млн фунтов стерлингов судебных издержек.В это же время, в 2007 году, в России он был заочно осужден и приговорен к 6 годам лишения свободы за хищение 215 млн рублей в «Аэрофлоте», а через два года ему заочно дали еще 13 лет. Уже за хищение 140 млн рублей «ЛогоВаза» и «АвтоВаза». По запросу Генпрокуратуры России швейцарские власти арестовали его банковские счета в размере 21 млн швейцарских франков.На момент проигрыша в суде Абрамовичу журнал Forbes в 2008 году оценивал его капитал в 1,3 млрд долл. Но потом жизнь стремительно покатилась сверху под горку. Закончилось все тем, что БАБ закрыл офис в лондонском квартале Мейфэр, решил также сократить штат своих сотрудников, продать несколько особняков и Rolls-Royce, выпущенный в 1927 году, а потом за 160 тыс. долл. продал даже картину «Красный Ленин» Энди Уорхола.Чтобы хоть как-то отдать долги, с молотка пошли имение во Франции, яхта, активы в трастовых фондах, фамильное серебро, виллы, автомашины, усадьбы в графстве Саррей в Великобритании. Но не помогло. 23 марта 2013 года его нашли мертвым в доме бывшей жены под Лондоном. В Скотланд-Ярде заявили, что олигарх умер «не от насильственных причин».Его российский адвокат Александр Дубровинский рассказал, что БАБ застрелился. А через полгода Высокий суд Лондона, по данным Financial Times, выяснил: общая сумма долгов БАБа составляла 309 млн фунтов стерлингов (483 млн долл.). Он ушел в мир иной банкротом. И даже в знаменитой коллекции картин, которую БАБ собирал по всей Европе и которую оценивали в 80 млн долл., по меньшей мере 19 картин оказались фальшивыми. В частности, фальшивые Алексей Саврасов и Александр Альтман грустно взирали на печальный конец коллекционера. Если не все, то многое у него оказалось фальшивым, а конец грустным...И осталось вот только то, что увидел Венедиктов*, а его глазами и остальной заинтересованный мир. Его могила — главное назидание от БАБ: если ты предал родину, закончил русофобом, то родина может и не простить.А сколько еще таких, как БАБ, сидят в различных органах власти и на разных теплых местах в России и не понимают, что ненавидеть свою страну все время невозможно — как-то да аукнется. Равно как и уповать на свои деньги и богатство тоже не стоит: в гробу карманов нет и на его крест на могиле рюкзачок с баблом и драгоценностями не приладишь.А уж как об этом должны помнить люди на Украине и в Офисе на Банковой и в зданиях парламента и правительства на Грушевского, и говорить не приходится. Там сидят люди, чья судьба мало чем будет отличаться от судьбы вышеописанного БАБ, если что и им придется уносить ноги. А ведь придется. Но беглец от бегуна отличается неизведанной дистанцией с непредсказуемым финишем...* Лицо, выполняющее функции иностранного агента.
https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html
https://ukraina.ru/20220423/1033835986.html
https://ukraina.ru/20221129/1041318238.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Владимир Скачко
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg
Владимир Скачко
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/16/1044631240_35:0:746:533_1920x0_80_0_0_020a789119dc3fc9079bffd8f8fe87e6.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
владимир скачко, эксклюзив, русофобия, предательство, борис березовский, смерть, олигарх, россия, лондон, украина
Владимир Скачко, Эксклюзив, Русофобия, предательство, Борис Березовский, смерть, олигарх, Россия, Лондон, Украина

Назидание от БАБ: предательство и русофобия не остаются безнаказанным

03:00 23.03.2023 (обновлено: 12:58 23.03.2023)
 
© topwar.ru
© topwar.ru
Читать в
Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
Все материалы
Когда почти шесть лет назад тогдашний главный редактор "Эха Москвы", а сейчас иноагент Алексей Венедиктов опубликовал фото заброшенной могилы этого человека, верить в увиденное не хотелось
Хотя бы потому, что человека звали Борис Абрамович Березовский, в простонародье — БАБ. И был он трижды женат, имел шестерых детей, которых оставил в этом мире не на паперти евроцентики или копеечки сшибать с сердобольных, а с большим состоянием.
Но увы и ах: заброшенная могила и покосившийся крест. Да причитания сердобольных и ехидных обитателей виртуального в форумах: «Вот так вот!!! Три квадратных метра, крест и кустик на могиле! А когда-то был влиятельной персоной», «Богатейший человек был, и вот результат» или «Кошмар. Как одинокая бабушка/дедушка».
Новых фотографий могила Березовского в интернете нет. Но по-любому сегодня, через десять лет после его загадочной смерти в марте 2013 года в Лондоне, именно БАБ — однозначно олицетворение латинского «сик транзит глория мунди» (так проходит слава земная). Березовский был действительно могущественным человеком, «президентмейкером» в России середины и конца лихих 90-х прошлого века. Он начинал и заканчивал войны (первая чеченская), убивал кого хотел (его обвинили в убийстве Влада Листьева), «делал» Бориса Ельцина и, по его словам, «оставил Россию с Владимиром Путиным». Правда, только во главе ФСБ. Но этого Путину хватило. И для взлета своей дальнейшей карьеры. И для заката карьеры Березовского, который вынужден был покинуть Россию в 2000-м.
Сам БАБ все 13 лет эмиграции хотел мстить и делом жизни называл свержение Путина и восстановление демократии в России. Любой ценой и любыми средствами. Не обошел вниманием и Украину и даже как-то говорил, что страшно гордится своим «самым выгодным вложением» в украинский майдан 2004 года. По его словам, он поддерживал украинскую оппозицию и перечислил во время майдана 50 млн долл. — наверное, полагал, что когда в Кремле узнают об этом, а украинские полки «майдаунов» будут стоять у стен Москвы, то Путин откажется от авторитаризма и вернет стране демократию. Тоже не получилось. А накануне второго украинского майдана 2013–2014 он уже помогал разве что мысленно, пребывая в глубокой депрессии и поисках денег. Но из депрессии не вышел, денег не нашел и за год до победы «рыволюцийи гидносты» покончил с собой. И со своими надеждами...
Владимир Скачко - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
5 марта 2019, 15:34
Владимир Скачко: кто онИзвестный украинский журналист, публицист, политический аналитик
А они у него были. Да еще и какие! Незадолго до своей кончины, БАБ написал письмо... Путину. И, по словам Дмитрия Пескова, пресс-секретаря российского президента, попросил у Путина прощения и разрешения вернуться на Родину, назад, в Россию. Ответил ли Путин, неизвестно. И за несколько часов до смерти БАБ дал откровенное интервью, в котором сказал: «Ничего я больше так не хочу, как вернуться в Россию. Когда даже завели уголовное дело, я хотел вернуться в Россию. Главное, что я недооценил, — что мне настолько дорога Россия, что я не могу быть эмигрантом. Я абсолютно идеалистически представлял возможность построения демократической России. И идеалистически представлял, что такое демократия в центре Европы. Поменял свое представление о пути России. Я не должен был уезжать из России... Я потерял смысл. Смысл жизни. Я не хочу сейчас заниматься политикой. Мне 67 лет. И я не знаю, что мне дальше делать»...
Но продолжения не было. Осталось только вспоминать начало. Начинал он с нищего инженера и ученого советской поры, а продолжил делягой-аферистом, к которому липли «дурные деньги», и магнатом-олигархом, владельцем заводов, газет, пароходов. Его в кинороли олигарха сыграл не кто иной, как блистательный Владимир Машков.
Его боготворили и боялись, ненавидели и любили, презирали и восхищались. С ним хотели расправиться за национальную принадлежность и помещали его в космополитический сонм «людей мира». Потому что хотели его покровительства в России, где в его время перед любым шустрым и беспринципным человеком любой национальности открывались безграничные возможности. Если, конечно, удавалось избежать пули, яда или взрывчатки киллера...
Но закончил он эмиграцией, разорительными тяжбами, которые «раздели» его в финансовом плане почти донага.
Тарик Незалежко интервью
23 апреля 2022, 14:02
Тарик Незалежко: Зеленский закончит жизнь, как Березовский - в ванной с шарфикомЗеленский выполнит любые предписания западных хозяев, поскольку он фактически является заложником. А народ Украины является заложником заложника, считает украинский музыкант и оппозиционный блогер Тарик Незалежко
Просто напомню: коренной москвич и выпускник факультета электроники и счетно-решающей техники Московского лесотехнического института, потом — мехмата МГУ, БАБ заниматься бизнесом начал еще при СССР. Основал «ЛогоВаз» — компанию, занимавшуюся продажей автомобилей ВАЗ, отозванных из зарубежных автосалонов ОАО «АвтоВАЗ». Закончилась эта история импортом уже «Мерседесов», один из которых и спас ему жизнь в 1994 году возле дома приемов «ЛогоВаза» в центре Москвы.
Там, как тогда запросто водилось, взорвали бомбу, а «Мерседес» БАБа как раз выезжал из ворот. Немецкая прочность спасла пассажира, а вот водитель был убит, и охранник ранен. После этого он за пару-тройку лет стал медиамагнатом, добавив к малиновому пиджаку и медийные признаки настоящего российского олигарха: создал общественное российское телевидение (ОРТ), купил издательский дом «Коммерсантъ» и к «изгнанию из рая» в 2000-м контролировал еще пять газет, несколько журналов и радиостанцию «Наше радио».
Массированная пропаганда плюс коробки от ксероксов с деньгами от участников «семибанкирщины» и помогли Ельцину в 1996-м опять оседлать трон российского президента, прооперироваться на сердце, немного воздержаться от потребления горячительных, а потом и дальше бухать по-черному. И когда ЕБН (Ельцин Борис Николаевич) витал в алкогольных парах, тезка БАБ и рулил как мог страной. Например, взял под свой контроль еще и «Аэрофлот». А в 1996 году влез в рынок энергоносителей и прочего прибыльного сырья — вошел в совет директоров «Сибирской нефтяной компании» («Сибнефть»), заимел активы и долю в компании «РУСАЛ».
Все это ему пришлось продать новому фавориту Кремля Роману Абрамовичу, который действовал так же: пришел и напугал БАБа, что если тот не продаст, то государство отберет даром. И получилось, что Роман развел Бориса, как лоха, и ободрал как липку. Потом Абра́мович долго судился с Абрамо́вичем, суд проиграл и оценил свои убытки от сделки со страху в 5,5 млрд долл. К тому же по приговору британского суда он еще и выплатил Абрамовичу 35 млн фунтов стерлингов судебных издержек.
В это же время, в 2007 году, в России он был заочно осужден и приговорен к 6 годам лишения свободы за хищение 215 млн рублей в «Аэрофлоте», а через два года ему заочно дали еще 13 лет. Уже за хищение 140 млн рублей «ЛогоВаза» и «АвтоВаза». По запросу Генпрокуратуры России швейцарские власти арестовали его банковские счета в размере 21 млн швейцарских франков.
На момент проигрыша в суде Абрамовичу журнал Forbes в 2008 году оценивал его капитал в 1,3 млрд долл. Но потом жизнь стремительно покатилась сверху под горку. Закончилось все тем, что БАБ закрыл офис в лондонском квартале Мейфэр, решил также сократить штат своих сотрудников, продать несколько особняков и Rolls-Royce, выпущенный в 1927 году, а потом за 160 тыс. долл. продал даже картину «Красный Ленин» Энди Уорхола.
Чтобы хоть как-то отдать долги, с молотка пошли имение во Франции, яхта, активы в трастовых фондах, фамильное серебро, виллы, автомашины, усадьбы в графстве Саррей в Великобритании. Но не помогло. 23 марта 2013 года его нашли мертвым в доме бывшей жены под Лондоном. В Скотланд-Ярде заявили, что олигарх умер «не от насильственных причин».
Андрей Ермак
29 ноября 2022, 14:38
Андрей Ермак с помощью Рината Ахметова стал украинским Борисом Березовским На Украине осенью начал вещание новый телеканал "Мы — Украина", на который перешли работать сотрудники ахметовских телеканалов "Украина" и "Украина 24". После этого пошли разговоры, что новый телеканал принадлежит главе Офиса президента Андрею Ермаку
Его российский адвокат Александр Дубровинский рассказал, что БАБ застрелился. А через полгода Высокий суд Лондона, по данным Financial Times, выяснил: общая сумма долгов БАБа составляла 309 млн фунтов стерлингов (483 млн долл.). Он ушел в мир иной банкротом. И даже в знаменитой коллекции картин, которую БАБ собирал по всей Европе и которую оценивали в 80 млн долл., по меньшей мере 19 картин оказались фальшивыми. В частности, фальшивые Алексей Саврасов и Александр Альтман грустно взирали на печальный конец коллекционера. Если не все, то многое у него оказалось фальшивым, а конец грустным...
И осталось вот только то, что увидел Венедиктов*, а его глазами и остальной заинтересованный мир. Его могила — главное назидание от БАБ: если ты предал родину, закончил русофобом, то родина может и не простить.
А сколько еще таких, как БАБ, сидят в различных органах власти и на разных теплых местах в России и не понимают, что ненавидеть свою страну все время невозможно — как-то да аукнется. Равно как и уповать на свои деньги и богатство тоже не стоит: в гробу карманов нет и на его крест на могиле рюкзачок с баблом и драгоценностями не приладишь.
© e-news.su
© e-news.su
© e-news.su
© e-news.su
А уж как об этом должны помнить люди на Украине и в Офисе на Банковой и в зданиях парламента и правительства на Грушевского, и говорить не приходится. Там сидят люди, чья судьба мало чем будет отличаться от судьбы вышеописанного БАБ, если что и им придется уносить ноги. А ведь придется. Но беглец от бегуна отличается неизведанной дистанцией с непредсказуемым финишем...
* Лицо, выполняющее функции иностранного агента.
 
Владимир СкачкоЭксклюзивРусофобияпредательствоБорис БерезовскийсмертьолигархРоссияЛондонУкраина
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:18Медведев про Twitter: нужно использовать оружие врага
10:53США готовят на Украине биооружие против России. Угрозу будут устранять
10:50"А куда им деваться?" Медведев предрек, что беглые артисты вернутся в Россию
10:50Цугцванг Зеленского: подвели к бойне, а ему не хватает пушечного мяса
10:46Медведев: у США больше шансов на развал, чем у России
10:43Захарова высмеяла Макрона после беспорядков во Франции
10:25Между строк: о чём Си Цзиньпин сказал Путину на прощание - китаист Зуенко честно о происходящем. Видео
10:12Медведев объяснил, чем для украинцев обернется применение снарядов с обедненным ураном
09:58"Демонстративное унижение": иерархов УПЦ прогнали от Офиса Зеленского сиренами тревоги
09:56"Слабых бьют". Почему Россия продолжает терять ближнее зарубежье
09:39Подоляк рассказал о сложностях в организации встречи Зеленского с председателем КНР
09:34Малькевич объяснил, зачем Зеленский поехал в Херсонскую область
09:28МиГ-29 и унижение, подготовка прорыва, уничтожение диверсантов. Главное на Украине на утро 24 марта
09:21Путин учредил медаль "За храбрость"
09:15Претендент на пост президента Турции хочет вывести страну из НАТО
08:54Байден использует репрессии против России в свою пользу - политик
08:43Девочка со скакалкой и раздутый чиновничий штат. Что происходит на Прикарпатье
08:40Американцы предложили "расчленить" Украину
08:33Александр Асафов о том, как Запад скрывает действительно важные события в информационном тумане
08:29Речь Байдена срочно исправили из-за странной оговорки - Fox News
Лента новостейМолния