https://ukraina.ru/20230323/1044628780.html

Назидание от БАБ: предательство и русофобия не остаются безнаказанным

Назидание от БАБ: предательство и русофобия не остаются безнаказанным - 23.03.2023 Украина.ру

Назидание от БАБ: предательство и русофобия не остаются безнаказанным

Когда почти шесть лет назад тогдашний главный редактор "Эха Москвы", а сейчас иноагент Алексей Венедиктов опубликовал фото заброшенной могилы этого человека, верить в увиденное не хотелось

2023-03-23T03:00

2023-03-23T03:00

2023-03-23T12:58

владимир скачко

эксклюзив

русофобия

предательство

борис березовский

смерть

олигарх

россия

лондон

украина

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Хотя бы потому, что человека звали Борис Абрамович Березовский, в простонародье — БАБ. И был он трижды женат, имел шестерых детей, которых оставил в этом мире не на паперти евроцентики или копеечки сшибать с сердобольных, а с большим состоянием.Но увы и ах: заброшенная могила и покосившийся крест. Да причитания сердобольных и ехидных обитателей виртуального в форумах: «Вот так вот!!! Три квадратных метра, крест и кустик на могиле! А когда-то был влиятельной персоной», «Богатейший человек был, и вот результат» или «Кошмар. Как одинокая бабушка/дедушка».Новых фотографий могила Березовского в интернете нет. Но по-любому сегодня, через десять лет после его загадочной смерти в марте 2013 года в Лондоне, именно БАБ — однозначно олицетворение латинского «сик транзит глория мунди» (так проходит слава земная). Березовский был действительно могущественным человеком, «президентмейкером» в России середины и конца лихих 90-х прошлого века. Он начинал и заканчивал войны (первая чеченская), убивал кого хотел (его обвинили в убийстве Влада Листьева), «делал» Бориса Ельцина и, по его словам, «оставил Россию с Владимиром Путиным». Правда, только во главе ФСБ. Но этого Путину хватило. И для взлета своей дальнейшей карьеры. И для заката карьеры Березовского, который вынужден был покинуть Россию в 2000-м.Сам БАБ все 13 лет эмиграции хотел мстить и делом жизни называл свержение Путина и восстановление демократии в России. Любой ценой и любыми средствами. Не обошел вниманием и Украину и даже как-то говорил, что страшно гордится своим «самым выгодным вложением» в украинский майдан 2004 года. По его словам, он поддерживал украинскую оппозицию и перечислил во время майдана 50 млн долл. — наверное, полагал, что когда в Кремле узнают об этом, а украинские полки «майдаунов» будут стоять у стен Москвы, то Путин откажется от авторитаризма и вернет стране демократию. Тоже не получилось. А накануне второго украинского майдана 2013–2014 он уже помогал разве что мысленно, пребывая в глубокой депрессии и поисках денег. Но из депрессии не вышел, денег не нашел и за год до победы «рыволюцийи гидносты» покончил с собой. И со своими надеждами...А они у него были. Да еще и какие! Незадолго до своей кончины, БАБ написал письмо... Путину. И, по словам Дмитрия Пескова, пресс-секретаря российского президента, попросил у Путина прощения и разрешения вернуться на Родину, назад, в Россию. Ответил ли Путин, неизвестно. И за несколько часов до смерти БАБ дал откровенное интервью, в котором сказал: «Ничего я больше так не хочу, как вернуться в Россию. Когда даже завели уголовное дело, я хотел вернуться в Россию. Главное, что я недооценил, — что мне настолько дорога Россия, что я не могу быть эмигрантом. Я абсолютно идеалистически представлял возможность построения демократической России. И идеалистически представлял, что такое демократия в центре Европы. Поменял свое представление о пути России. Я не должен был уезжать из России... Я потерял смысл. Смысл жизни. Я не хочу сейчас заниматься политикой. Мне 67 лет. И я не знаю, что мне дальше делать»...Но продолжения не было. Осталось только вспоминать начало. Начинал он с нищего инженера и ученого советской поры, а продолжил делягой-аферистом, к которому липли «дурные деньги», и магнатом-олигархом, владельцем заводов, газет, пароходов. Его в кинороли олигарха сыграл не кто иной, как блистательный Владимир Машков.Его боготворили и боялись, ненавидели и любили, презирали и восхищались. С ним хотели расправиться за национальную принадлежность и помещали его в космополитический сонм «людей мира». Потому что хотели его покровительства в России, где в его время перед любым шустрым и беспринципным человеком любой национальности открывались безграничные возможности. Если, конечно, удавалось избежать пули, яда или взрывчатки киллера...Но закончил он эмиграцией, разорительными тяжбами, которые «раздели» его в финансовом плане почти донага.Просто напомню: коренной москвич и выпускник факультета электроники и счетно-решающей техники Московского лесотехнического института, потом — мехмата МГУ, БАБ заниматься бизнесом начал еще при СССР. Основал «ЛогоВаз» — компанию, занимавшуюся продажей автомобилей ВАЗ, отозванных из зарубежных автосалонов ОАО «АвтоВАЗ». Закончилась эта история импортом уже «Мерседесов», один из которых и спас ему жизнь в 1994 году возле дома приемов «ЛогоВаза» в центре Москвы.Там, как тогда запросто водилось, взорвали бомбу, а «Мерседес» БАБа как раз выезжал из ворот. Немецкая прочность спасла пассажира, а вот водитель был убит, и охранник ранен. После этого он за пару-тройку лет стал медиамагнатом, добавив к малиновому пиджаку и медийные признаки настоящего российского олигарха: создал общественное российское телевидение (ОРТ), купил издательский дом «Коммерсантъ» и к «изгнанию из рая» в 2000-м контролировал еще пять газет, несколько журналов и радиостанцию «Наше радио».Массированная пропаганда плюс коробки от ксероксов с деньгами от участников «семибанкирщины» и помогли Ельцину в 1996-м опять оседлать трон российского президента, прооперироваться на сердце, немного воздержаться от потребления горячительных, а потом и дальше бухать по-черному. И когда ЕБН (Ельцин Борис Николаевич) витал в алкогольных парах, тезка БАБ и рулил как мог страной. Например, взял под свой контроль еще и «Аэрофлот». А в 1996 году влез в рынок энергоносителей и прочего прибыльного сырья — вошел в совет директоров «Сибирской нефтяной компании» («Сибнефть»), заимел активы и долю в компании «РУСАЛ».Все это ему пришлось продать новому фавориту Кремля Роману Абрамовичу, который действовал так же: пришел и напугал БАБа, что если тот не продаст, то государство отберет даром. И получилось, что Роман развел Бориса, как лоха, и ободрал как липку. Потом Абра́мович долго судился с Абрамо́вичем, суд проиграл и оценил свои убытки от сделки со страху в 5,5 млрд долл. К тому же по приговору британского суда он еще и выплатил Абрамовичу 35 млн фунтов стерлингов судебных издержек.В это же время, в 2007 году, в России он был заочно осужден и приговорен к 6 годам лишения свободы за хищение 215 млн рублей в «Аэрофлоте», а через два года ему заочно дали еще 13 лет. Уже за хищение 140 млн рублей «ЛогоВаза» и «АвтоВаза». По запросу Генпрокуратуры России швейцарские власти арестовали его банковские счета в размере 21 млн швейцарских франков.На момент проигрыша в суде Абрамовичу журнал Forbes в 2008 году оценивал его капитал в 1,3 млрд долл. Но потом жизнь стремительно покатилась сверху под горку. Закончилось все тем, что БАБ закрыл офис в лондонском квартале Мейфэр, решил также сократить штат своих сотрудников, продать несколько особняков и Rolls-Royce, выпущенный в 1927 году, а потом за 160 тыс. долл. продал даже картину «Красный Ленин» Энди Уорхола.Чтобы хоть как-то отдать долги, с молотка пошли имение во Франции, яхта, активы в трастовых фондах, фамильное серебро, виллы, автомашины, усадьбы в графстве Саррей в Великобритании. Но не помогло. 23 марта 2013 года его нашли мертвым в доме бывшей жены под Лондоном. В Скотланд-Ярде заявили, что олигарх умер «не от насильственных причин».Его российский адвокат Александр Дубровинский рассказал, что БАБ застрелился. А через полгода Высокий суд Лондона, по данным Financial Times, выяснил: общая сумма долгов БАБа составляла 309 млн фунтов стерлингов (483 млн долл.). Он ушел в мир иной банкротом. И даже в знаменитой коллекции картин, которую БАБ собирал по всей Европе и которую оценивали в 80 млн долл., по меньшей мере 19 картин оказались фальшивыми. В частности, фальшивые Алексей Саврасов и Александр Альтман грустно взирали на печальный конец коллекционера. Если не все, то многое у него оказалось фальшивым, а конец грустным...И осталось вот только то, что увидел Венедиктов*, а его глазами и остальной заинтересованный мир. Его могила — главное назидание от БАБ: если ты предал родину, закончил русофобом, то родина может и не простить.А сколько еще таких, как БАБ, сидят в различных органах власти и на разных теплых местах в России и не понимают, что ненавидеть свою страну все время невозможно — как-то да аукнется. Равно как и уповать на свои деньги и богатство тоже не стоит: в гробу карманов нет и на его крест на могиле рюкзачок с баблом и драгоценностями не приладишь.А уж как об этом должны помнить люди на Украине и в Офисе на Банковой и в зданиях парламента и правительства на Грушевского, и говорить не приходится. Там сидят люди, чья судьба мало чем будет отличаться от судьбы вышеописанного БАБ, если что и им придется уносить ноги. А ведь придется. Но беглец от бегуна отличается неизведанной дистанцией с непредсказуемым финишем...* Лицо, выполняющее функции иностранного агента.

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

https://ukraina.ru/20220423/1033835986.html

https://ukraina.ru/20221129/1041318238.html

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

владимир скачко, эксклюзив, русофобия, предательство, борис березовский, смерть, олигарх, россия, лондон, украина