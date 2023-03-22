https://ukraina.ru/20230322/1044633253.html
Госдума приняла заявление о геноциде народов СССР Германией и ее пособниками во время ВОВ
Госдума приняла заявление о геноциде народов СССР Германией и ее пособниками во время ВОВ - 22.03.2023 Украина.ру
Госдума приняла заявление о геноциде народов СССР Германией и ее пособниками во время ВОВ
Госдума на пленарном заседании в среду, 22 марта, приняла проект заявления "О геноциде народов Советского Союза Германией и ее пособниками в ходе Великой Отечественной войны 1941-1945 годов". Соответствующий проект внес в палату комитет по международным делам
2023-03-22T14:18
2023-03-22T14:18
2023-03-22T14:18
новости
геноцид
государственная дума рф
ссср
германия
великая отечественная война
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В документе отмечается, что Дума, приняв во внимание положения Устава ООН, Устава и приговора Нюрнбергского трибунала, Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, Конвенции о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества, "признает преступные деяния немецко-фашистских захватчиков и их пособников в отношении мирного населения СССР геноцидом народов Советского Союза".В документе также упоминаются современные события на Украине. В частности, говорится о том, что ответственность за этот конфликт лежит и на тех, кто снабжает киевский режим смертоносным оружием, финансирует боевиков и террористов, "готов в реваншистском угаре бороться с Россией "до последнего украинского солдата".Историк, журналист Василий Стоякин отметил, что решение это хоть и запоздалое, но правильное и логичное, ведь размер потерь СССР, достаточный для признания гитлеровских деяний геноцидом, был известен уже после окончания Великой Отечественной войны."Разумеется, сейчас принятие этого решения - это не дань прошлому, а предупреждение по отношению к будущему. Недаром в заявлении акцентируется внимание на ревизионистских настроениях на Западе, упоминаются союзники Германии (Финляндия, вступающая сейчас в НАТО) и коллаборационисты (отдельно названа Украина, правда - в современном контексте). Разумеется, упомянутые в заявлении страны только убедятся в том, что русские плохие и иметь в ними дела не надо. А всем остальным впору задуматься о становлении IV Рейха", - сказал он.
https://ukraina.ru/20230322/1044619794.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, геноцид, государственная дума рф, ссср, германия, великая отечественная война
Госдума приняла заявление о геноциде народов СССР Германией и ее пособниками во время ВОВ
Госдума на пленарном заседании в среду, 22 марта, приняла проект заявления "О геноциде народов Советского Союза Германией и ее пособниками в ходе Великой Отечественной войны 1941-1945 годов". Соответствующий проект внес в палату комитет по международным делам
В документе отмечается, что Дума, приняв во внимание положения Устава ООН, Устава и приговора Нюрнбергского трибунала, Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, Конвенции о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества, "признает преступные деяния немецко-фашистских захватчиков и их пособников в отношении мирного населения СССР геноцидом народов Советского Союза".
В документе также упоминаются современные события на Украине. В частности, говорится о том, что ответственность за этот конфликт лежит и на тех, кто снабжает киевский режим смертоносным оружием, финансирует боевиков и террористов, "готов в реваншистском угаре бороться с Россией "до последнего украинского солдата".
Историк, журналист Василий Стоякин отметил, что решение это хоть и запоздалое, но правильное и логичное, ведь размер потерь СССР, достаточный для признания гитлеровских деяний геноцидом, был известен уже после окончания Великой Отечественной войны.
"Разумеется, сейчас принятие этого решения - это не дань прошлому, а предупреждение по отношению к будущему. Недаром в заявлении акцентируется внимание на ревизионистских настроениях на Западе, упоминаются союзники Германии (Финляндия, вступающая сейчас в НАТО) и коллаборационисты (отдельно названа Украина, правда - в современном контексте). Разумеется, упомянутые в заявлении страны только убедятся в том, что русские плохие и иметь в ними дела не надо. А всем остальным впору задуматься о становлении IV Рейха", - сказал он.