https://ukraina.ru/20230322/1044623299.html
Американский журнал написал о российском танке, превосходящем западную технику
Американский журнал написал о российском танке, превосходящем западную технику - 22.03.2023 Украина.ру
Американский журнал написал о российском танке, превосходящем западную технику
Обновленная версия российских танков Т-62 превосходит на поле боя западные танки, поставляемые на Украину. Об этом 21 марта сообщил американский журнал Military Watch
2023-03-22T12:30
2023-03-22T12:30
2023-03-22T12:52
танки
сша
россия
украина
оружие
новости
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"Жизнеспособности Т-62М придает и то обстоятельство, что бронетехника на украинском театре используется в основном для поддержки пехоты, а не для борьбы с другими танками. Поэтому их численность, мобильность и отсутствие у западных аналогов осколочных снарядов делают их ценным ресурсом на поле боя", — говорится в материале.Согласно статье, наиболее заметное усовершенствование танка — интеграция тепловизионного прицела, обеспечивающего гораздо большую ситуационную осведомленность по сравнению с базовыми или с большинством танков, находящихся на вооружении Украины, не имеющих тепловизионных прицелов.В ночное время тепловизионный прицел 1PN96MT-02 обеспечивает дальность обнаружения цели до 2 тысяч метров.Как утверждает издание, поскольку обновленная версия Т-62 поступила на вооружение в 80-х годах прошлого века, его возраст почти такой же, что и у Leopard 2 и Abrams, поставленных Западом Украине, но модернизация, численность, мобильность и наличие осколочных снарядов дают российскому танку значительное преимущество.Журнал Military Watch сообщал также, что британские танки Challenger 2 не смогут существенно помочь украинской армии на поле боя из-за многочисленных недостатков.
https://ukraina.ru/20230317/1044459913.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
танки, сша, россия, украина, оружие, новости
Американский журнал написал о российском танке, превосходящем западную технику
12:30 22.03.2023 (обновлено: 12:52 22.03.2023)
Обновленная версия российских танков Т-62 превосходит на поле боя западные танки, поставляемые на Украину. Об этом 21 марта сообщил американский журнал Military Watch
"Жизнеспособности Т-62М придает и то обстоятельство, что бронетехника на украинском театре используется в основном для поддержки пехоты, а не для борьбы с другими танками. Поэтому их численность, мобильность и отсутствие у западных аналогов осколочных снарядов делают их ценным ресурсом на поле боя", — говорится
в материале.
Согласно статье, наиболее заметное усовершенствование танка — интеграция тепловизионного прицела, обеспечивающего гораздо большую ситуационную осведомленность по сравнению с базовыми или с большинством танков, находящихся на вооружении Украины, не имеющих тепловизионных прицелов.
В ночное время тепловизионный прицел 1PN96MT-02 обеспечивает дальность обнаружения цели до 2 тысяч метров.
"Т-62 менее сложен в эксплуатации и требует меньше технического обслуживания, чем Т-72, что делает его оптимальным выбором как для подразделений ополчения, как и для призывных подразделений Российской армии", — указали авторы публикации.
Как утверждает издание, поскольку обновленная версия Т-62 поступила на вооружение в 80-х годах прошлого века, его возраст почти такой же, что и у Leopard 2 и Abrams, поставленных Западом Украине, но модернизация, численность, мобильность и наличие осколочных снарядов дают российскому танку значительное преимущество.
Журнал Military Watch сообщал также, что британские танки Challenger 2 не смогут существенно помочь украинской армии на поле боя из-за многочисленных недостатков.