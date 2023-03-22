Американский журнал написал о российском танке, превосходящем западную технику - 22.03.2023 Украина.ру
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Американский журнал написал о российском танке, превосходящем западную технику
Американский журнал написал о российском танке, превосходящем западную технику - 22.03.2023 Украина.ру
Американский журнал написал о российском танке, превосходящем западную технику
Обновленная версия российских танков Т-62 превосходит на поле боя западные танки, поставляемые на Украину. Об этом 21 марта сообщил американский журнал Military Watch
2023-03-22T12:30
2023-03-22T12:52
танки
сша
россия
украина
оружие
новости
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"Жизнеспособности Т-62М придает и то обстоятельство, что бронетехника на украинском театре используется в основном для поддержки пехоты, а не для борьбы с другими танками. Поэтому их численность, мобильность и отсутствие у западных аналогов осколочных снарядов делают их ценным ресурсом на поле боя", — говорится в материале.Согласно статье, наиболее заметное усовершенствование танка — интеграция тепловизионного прицела, обеспечивающего гораздо большую ситуационную осведомленность по сравнению с базовыми или с большинством танков, находящихся на вооружении Украины, не имеющих тепловизионных прицелов.В ночное время тепловизионный прицел 1PN96MT-02 обеспечивает дальность обнаружения цели до 2 тысяч метров.Как утверждает издание, поскольку обновленная версия Т-62 поступила на вооружение в 80-х годах прошлого века, его возраст почти такой же, что и у Leopard 2 и Abrams, поставленных Западом Украине, но модернизация, численность, мобильность и наличие осколочных снарядов дают российскому танку значительное преимущество.Журнал Military Watch сообщал также, что британские танки Challenger 2 не смогут существенно помочь украинской армии на поле боя из-за многочисленных недостатков.
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танки, сша, россия, украина, оружие, новости
танки, США, Россия, Украина, оружие, Новости

Американский журнал написал о российском танке, превосходящем западную технику

12:30 22.03.2023 (обновлено: 12:52 22.03.2023)
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗакрытие международного форума "Армия-2022"
Закрытие международного форума Армия-2022 - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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Обновленная версия российских танков Т-62 превосходит на поле боя западные танки, поставляемые на Украину. Об этом 21 марта сообщил американский журнал Military Watch
"Жизнеспособности Т-62М придает и то обстоятельство, что бронетехника на украинском театре используется в основном для поддержки пехоты, а не для борьбы с другими танками. Поэтому их численность, мобильность и отсутствие у западных аналогов осколочных снарядов делают их ценным ресурсом на поле боя", — говорится в материале.
Согласно статье, наиболее заметное усовершенствование танка — интеграция тепловизионного прицела, обеспечивающего гораздо большую ситуационную осведомленность по сравнению с базовыми или с большинством танков, находящихся на вооружении Украины, не имеющих тепловизионных прицелов.
В ночное время тепловизионный прицел 1PN96MT-02 обеспечивает дальность обнаружения цели до 2 тысяч метров.

"Т-62 менее сложен в эксплуатации и требует меньше технического обслуживания, чем Т-72, что делает его оптимальным выбором как для подразделений ополчения, как и для призывных подразделений Российской армии", — указали авторы публикации.

Как утверждает издание, поскольку обновленная версия Т-62 поступила на вооружение в 80-х годах прошлого века, его возраст почти такой же, что и у Leopard 2 и Abrams, поставленных Западом Украине, но модернизация, численность, мобильность и наличие осколочных снарядов дают российскому танку значительное преимущество.
Журнал Military Watch сообщал также, что британские танки Challenger 2 не смогут существенно помочь украинской армии на поле боя из-за многочисленных недостатков.
Работа морской пехоты в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
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Российские военные учатся истреблять натовские танки — Минобороны РФЭкипажи российских танков Т-90М интенсивно тренируются уничтожать на Украине натовские танки – американские M1 Abrams, немецкие Leopard 2 и британские Challenger 2. Об этом сообщило Минобороны России
 
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