https://ukraina.ru/20230322/1044619794.html

Опубликованы документы, доказывающие, что геноцид в Хатыни устроил украинский батальон

Опубликованы документы, доказывающие, что геноцид в Хатыни устроил украинский батальон - 22.03.2023 Украина.ру

Опубликованы документы, доказывающие, что геноцид в Хатыни устроил украинский батальон

Украинский 118-й полицейский батальон, 80 лет назад уничтоживший белорусскую деревню Хатынь, был сформирован гитлеровцами в октябре 1942 года в Киеве. Об этом свидетельствуют документы впервые обнародованные в марте 2023 года в рамках проекта "Без срока давности"

2023-03-22T11:45

2023-03-22T11:45

2023-03-22T11:45

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В числе представленных общественности документов - фотокопия протокола состоявшегося в конце апреля 1974 года допроса бывшего участника 118-го батальона, уроженца Львовской области Григория Думыча (Михаила Янковского).Думыч рассказал, что поступил на службу в украинскую полицию в августе 1942 года в оккупированном гитлеровцами Киеве. Тогда же, по его свидетельствам, подобным образом было набрано еще порядка 50 украинских новобранцев, они "были обмундированы в литовские и латвийские мундиры, получили также русские винтовки с патронами".Дальше, по словам участника батальона, украинцев примерно полтора месяца обучали строевой подготовке и обращению с оружием, а в начале 1942 года к ним прибыли другие также обученные бойцы, всего три роты. Из них всех и был сформирован 118-й батальон украинской полиции "шутцманшафт" численностью порядка 300 человек.В декабре 1942 года 118-й батальон был переброшен в Белоруссию. Там он принимал участие в карательных операциях против местного населения. В частности, 22 марта 1943 года жителей деревни Хатынь согнали в большой колхозный сарай и сожгли заживо. В огне погибло 149 человек, в том числе 75 детей.В советское время ответственность за этот акт геноцида возлагалась на гитлеровцев, участие в нем украинских карателей замалчивалось. Однако обнародованные документы в рамках проекта "Без срока давности" доказывают, что именно украинские каратели заживо сожгли жителей Хатыни, параллельно для верности расстреливая их.

https://ukraina.ru/20230316/1044410805.html

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новости, документы, батальон, украинцы, хатынь