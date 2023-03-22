Опубликованы документы, доказывающие, что геноцид в Хатыни устроил украинский батальон - 22.03.2023 Украина.ру
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Опубликованы документы, доказывающие, что геноцид в Хатыни устроил украинский батальон
Опубликованы документы, доказывающие, что геноцид в Хатыни устроил украинский батальон - 22.03.2023 Украина.ру
Опубликованы документы, доказывающие, что геноцид в Хатыни устроил украинский батальон
Украинский 118-й полицейский батальон, 80 лет назад уничтоживший белорусскую деревню Хатынь, был сформирован гитлеровцами в октябре 1942 года в Киеве. Об этом свидетельствуют документы впервые обнародованные в марте 2023 года в рамках проекта "Без срока давности"
2023-03-22T11:45
2023-03-22T11:45
новости
документы
батальон
украинцы
хатынь
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В числе представленных общественности документов - фотокопия протокола состоявшегося в конце апреля 1974 года допроса бывшего участника 118-го батальона, уроженца Львовской области Григория Думыча (Михаила Янковского).Думыч рассказал, что поступил на службу в украинскую полицию в августе 1942 года в оккупированном гитлеровцами Киеве. Тогда же, по его свидетельствам, подобным образом было набрано еще порядка 50 украинских новобранцев, они "были обмундированы в литовские и латвийские мундиры, получили также русские винтовки с патронами".Дальше, по словам участника батальона, украинцев примерно полтора месяца обучали строевой подготовке и обращению с оружием, а в начале 1942 года к ним прибыли другие также обученные бойцы, всего три роты. Из них всех и был сформирован 118-й батальон украинской полиции "шутцманшафт" численностью порядка 300 человек.В декабре 1942 года 118-й батальон был переброшен в Белоруссию. Там он принимал участие в карательных операциях против местного населения. В частности, 22 марта 1943 года жителей деревни Хатынь согнали в большой колхозный сарай и сожгли заживо. В огне погибло 149 человек, в том числе 75 детей.В советское время ответственность за этот акт геноцида возлагалась на гитлеровцев, участие в нем украинских карателей замалчивалось. Однако обнародованные документы в рамках проекта "Без срока давности" доказывают, что именно украинские каратели заживо сожгли жителей Хатыни, параллельно для верности расстреливая их.
https://ukraina.ru/20230316/1044410805.html
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новости, документы, батальон, украинцы, хатынь
Новости, документы, батальон, украинцы, Хатынь

Опубликованы документы, доказывающие, что геноцид в Хатыни устроил украинский батальон

11:45 22.03.2023
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМемориальный комплекс "Хатынь" в Белоруссии
Мемориальный комплекс Хатынь в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© РИА Новости . Алексей Даничев
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Украинский 118-й полицейский батальон, 80 лет назад уничтоживший белорусскую деревню Хатынь, был сформирован гитлеровцами в октябре 1942 года в Киеве. Об этом свидетельствуют документы впервые обнародованные в марте 2023 года в рамках проекта "Без срока давности"
В числе представленных общественности документов - фотокопия протокола состоявшегося в конце апреля 1974 года допроса бывшего участника 118-го батальона, уроженца Львовской области Григория Думыча (Михаила Янковского).
Думыч рассказал, что поступил на службу в украинскую полицию в августе 1942 года в оккупированном гитлеровцами Киеве. Тогда же, по его свидетельствам, подобным образом было набрано еще порядка 50 украинских новобранцев, они "были обмундированы в литовские и латвийские мундиры, получили также русские винтовки с патронами".
Дальше, по словам участника батальона, украинцев примерно полтора месяца обучали строевой подготовке и обращению с оружием, а в начале 1942 года к ним прибыли другие также обученные бойцы, всего три роты. Из них всех и был сформирован 118-й батальон украинской полиции "шутцманшафт" численностью порядка 300 человек.
В декабре 1942 года 118-й батальон был переброшен в Белоруссию. Там он принимал участие в карательных операциях против местного населения. В частности, 22 марта 1943 года жителей деревни Хатынь согнали в большой колхозный сарай и сожгли заживо. В огне погибло 149 человек, в том числе 75 детей.
В советское время ответственность за этот акт геноцида возлагалась на гитлеровцев, участие в нем украинских карателей замалчивалось. Однако обнародованные документы в рамках проекта "Без срока давности" доказывают, что именно украинские каратели заживо сожгли жителей Хатыни, параллельно для верности расстреливая их.
Константин Залесский интервью - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
16 марта, 09:08
Историк Залесский: Раньше европейские коллаборационисты служили Третьему рейху, а теперь — ВашингтонуСпециальная военная операция ускорила работу по рассекречиванию архивов времен Второй мировой войны. Вновь публикуемые документы демонстрируют, что кошмарные нацистские преступления повторяются. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк Третьего рейха, писатель Константин Залесский
 
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