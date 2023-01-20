https://ukraina.ru/20230120/1042815354.html

Бывшие узники фашизма попросили Медведева восстановить на карте Сталинград

Бывшие узники фашизма попросили Медведева восстановить на карте Сталинград - 20.01.2023 Украина.ру

Бывшие узники фашизма попросили Медведева восстановить на карте Сталинград

Международный союз бывших малолетних узников фашизма заявил о необходимости вернуть российскому Волгограду его прежнее название – Сталинград, сообщает РИА Новости 20 января

2023-01-20T14:42

2023-01-20T14:42

2023-01-20T14:52

сталинградская битва

россия

дмитрий медведев

новости

фашизм

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В распоряжении агентства оказалось письмо, направленное организацией заместителю председателя Совета безопасности РФ Дмитрию Медведеву, также возглавляющему оргкомитет по празднованию 80-летия Сталинградской битвы, и губернатору Волгоградской области Андрею Бочарову. В документе указывается, что Сталинградская битва и через 80 лет после ее завершения остается величайшим историческим событием в жизни сотен тысяч малолетних узников фашизма, прошедших через застенки концлагерей, тюрем, гетто, маршевых колонн и других мест принудительного содержания, видевших в детские годы казни, расстрелы, повешения и сожжения. "Нам очень понятно выражение защитников Сталинграда: "За Волгой для нас земли нет!" Не было бы победы там, для нас, наших детей и внуков не было бы и самой жизни. Именно в этом состоит человеческий смысл Сталинградской битвы", - сказано в письме. В нем также отмечается, что героическое имя "Сталинград" "вошло во всемирную историю Великой Отечественной войны, в сердца и душу его защитников, защитников нашей Родины тогда и защитников русского мира сегодня в новой жестокой схватке с неонацизмом и неофашизмом". "Во имя будущего нашей Родины и ее героического народа настал момент принятия важного и необходимого решения жителей, руководства города и государства – в память об исторической Сталинградской битве вернуть городу его имя, ставшее известным всему миру в январе 1943 года", - сказано в документе.

https://ukraina.ru/20221031/1040352547.html

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сталинградская битва, россия, дмитрий медведев, новости, фашизм