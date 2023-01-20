https://ukraina.ru/20230120/1042815354.html
Бывшие узники фашизма попросили Медведева восстановить на карте Сталинград
Бывшие узники фашизма попросили Медведева восстановить на карте Сталинград - 20.01.2023 Украина.ру
Бывшие узники фашизма попросили Медведева восстановить на карте Сталинград
Международный союз бывших малолетних узников фашизма заявил о необходимости вернуть российскому Волгограду его прежнее название – Сталинград, сообщает РИА Новости 20 января
2023-01-20T14:42
2023-01-20T14:42
2023-01-20T14:52
сталинградская битва
россия
дмитрий медведев
новости
фашизм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/14/1042816443_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_c7d386fed784d466a867ebd94e4dad55.jpg
В распоряжении агентства оказалось письмо, направленное организацией заместителю председателя Совета безопасности РФ Дмитрию Медведеву, также возглавляющему оргкомитет по празднованию 80-летия Сталинградской битвы, и губернатору Волгоградской области Андрею Бочарову. В документе указывается, что Сталинградская битва и через 80 лет после ее завершения остается величайшим историческим событием в жизни сотен тысяч малолетних узников фашизма, прошедших через застенки концлагерей, тюрем, гетто, маршевых колонн и других мест принудительного содержания, видевших в детские годы казни, расстрелы, повешения и сожжения. "Нам очень понятно выражение защитников Сталинграда: "За Волгой для нас земли нет!" Не было бы победы там, для нас, наших детей и внуков не было бы и самой жизни. Именно в этом состоит человеческий смысл Сталинградской битвы", - сказано в письме. В нем также отмечается, что героическое имя "Сталинград" "вошло во всемирную историю Великой Отечественной войны, в сердца и душу его защитников, защитников нашей Родины тогда и защитников русского мира сегодня в новой жестокой схватке с неонацизмом и неофашизмом". "Во имя будущего нашей Родины и ее героического народа настал момент принятия важного и необходимого решения жителей, руководства города и государства – в память об исторической Сталинградской битве вернуть городу его имя, ставшее известным всему миру в январе 1943 года", - сказано в документе.
https://ukraina.ru/20221031/1040352547.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/14/1042816443_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_2ea0c1e5ca5cc0a4d0406b41b77957fe.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сталинградская битва, россия, дмитрий медведев, новости, фашизм
Бывшие узники фашизма попросили Медведева восстановить на карте Сталинград
14:42 20.01.2023 (обновлено: 14:52 20.01.2023)
Международный союз бывших малолетних узников фашизма заявил о необходимости вернуть российскому Волгограду его прежнее название – Сталинград, сообщает РИА Новости 20 января
В распоряжении агентства оказалось письмо, направленное организацией заместителю председателя Совета безопасности РФ Дмитрию Медведеву, также возглавляющему оргкомитет по празднованию 80-летия Сталинградской битвы, и губернатору Волгоградской области Андрею Бочарову.
В документе указывается, что Сталинградская битва и через 80 лет после ее завершения остается величайшим историческим событием в жизни сотен тысяч малолетних узников фашизма, прошедших через застенки концлагерей, тюрем, гетто, маршевых колонн и других мест принудительного содержания, видевших в детские годы казни, расстрелы, повешения и сожжения.
"Нам очень понятно выражение защитников Сталинграда: "За Волгой для нас земли нет!" Не было бы победы там, для нас, наших детей и внуков не было бы и самой жизни. Именно в этом состоит человеческий смысл Сталинградской битвы", - сказано в письме.
В нем также отмечается, что героическое имя "Сталинград" "вошло во всемирную историю Великой Отечественной войны, в сердца и душу его защитников, защитников нашей Родины тогда и защитников русского мира сегодня в новой жестокой схватке с неонацизмом и неофашизмом".
"Во имя будущего нашей Родины и ее героического народа настал момент принятия важного и необходимого решения жителей, руководства города и государства – в память об исторической Сталинградской битве вернуть городу его имя, ставшее известным всему миру в январе 1943 года", - сказано в документе.