"Наглый мошенник": Зеленский разозлил британцев
Читатели британского издания The Daily Mail не оценили жалоб Владимира Зеленского, высказанных им на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Соответствующие комментарии появились 19 января под свежей публикацией на сайте газеты
Во время онлайн-выступления на форуме Зеленский заявил, что крушение вертолета с руководством МВД Украины было не "несчастным случаем", а следствием российской спецоперации, и если Запад даст Киеву еще вооружения, то он захватит Крым силой.
Однако, заметил Зеленский, отдельные страны, в частности Германия, проявляют критическую нерешительность в вопросе поставок тех же танков Leopard.
"Несчастным случаем" оказался идиот Зеленский. Этот отвратительный человек должен уйти", "Представьте себе, как вы даете вашим соседям в долг деньги, которые якобы нужны им, чтобы оплатить счета за электричество, а потом видите, как они пригоняют новую машину, едут в отпуск и покупают дизайнерскую одежду. Ни дать ни взять Зеленские",, " Тут даже хуже. Брали на еду, а купили бутылку", "Я не верю ни единому слову Зеленского", "Перестаньте плясать под дудку Зеленского. Он наглый мошенник. Германия должна прекратить оказывать помощь Украине", "Западные правительства должны убрать этого парня. По крайней мере они однозначно должны перестать его поддерживать", - написали англоязычные пользователи.
Вчера, 10:22Знала заранее: странная реакция Зеленской на гибель главы МВД попала в сетьБританские читатели издания Daily Mail сочли слезы Елены Зеленской наигранными, . А именно так она отреагировала во время присутствия на Давосском форуме на новость о падении вертолета с руководством МВД Украины на здание детского сада в Броварах 18 января
В среду, 18 января, в городе Бровары Киевской области во двор детского сада упал вертолет, на борту которого находились министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Ерин и другие сотрудники МВД.
По уточненным данным всего в результате трагедии погибли 14 человек, из них 1 ребенок. Раненых - 25, среди них - 11 несовершеннолетних.
СБУ рассматривает три версии произошедшего: техническая неисправность вертолета, погодные условия, а также "умышленное уничтожение".
Также в сети выдвинули версию, согласно которой вертолет с министром был сбит из ПЗРК. Хакер "Джокер ДНР" сообщил, что санкцию на ликвидацию Монастырского мог отдать лично глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.