https://ukraina.ru/20230120/1042801172.html

"Наглый мошенник": Зеленский разозлил британцев

"Наглый мошенник": Зеленский разозлил британцев - 20.01.2023 Украина.ру

"Наглый мошенник": Зеленский разозлил британцев

Читатели британского издания The Daily Mail не оценили жалоб Владимира Зеленского, высказанных им на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Соответствующие комментарии появились 19 января под свежей публикацией на сайте газеты

2023-01-20T10:21

2023-01-20T10:21

2023-01-20T10:21

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Во время онлайн-выступления на форуме Зеленский заявил, что крушение вертолета с руководством МВД Украины было не "несчастным случаем", а следствием российской спецоперации, и если Запад даст Киеву еще вооружения, то он захватит Крым силой.Однако, заметил Зеленский, отдельные страны, в частности Германия, проявляют критическую нерешительность в вопросе поставок тех же танков Leopard.В среду, 18 января, в городе Бровары Киевской области во двор детского сада упал вертолет, на борту которого находились министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Ерин и другие сотрудники МВД.По уточненным данным всего в результате трагедии погибли 14 человек, из них 1 ребенок. Раненых - 25, среди них - 11 несовершеннолетних.СБУ рассматривает три версии произошедшего: техническая неисправность вертолета, погодные условия, а также "умышленное уничтожение".Также в сети выдвинули версию, согласно которой вертолет с министром был сбит из ПЗРК. Хакер "Джокер ДНР" сообщил, что санкцию на ликвидацию Монастырского мог отдать лично глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

https://ukraina.ru/20230119/1042765254.html

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новости, владимир зеленский, давос, военная помощь, россия, украина