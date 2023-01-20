"Наглый мошенник": Зеленский разозлил британцев - 20.01.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230120/1042801172.html
"Наглый мошенник": Зеленский разозлил британцев
"Наглый мошенник": Зеленский разозлил британцев - 20.01.2023 Украина.ру
"Наглый мошенник": Зеленский разозлил британцев
Читатели британского издания The Daily Mail не оценили жалоб Владимира Зеленского, высказанных им на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Соответствующие комментарии появились 19 января под свежей публикацией на сайте газеты
2023-01-20T10:21
2023-01-20T10:21
новости
владимир зеленский
давос
военная помощь
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103344/18/1033441879_0:81:1331:830_1920x0_80_0_0_94d4d70d289982d3804bf3bc780b5a4c.jpg
Во время онлайн-выступления на форуме Зеленский заявил, что крушение вертолета с руководством МВД Украины было не "несчастным случаем", а следствием российской спецоперации, и если Запад даст Киеву еще вооружения, то он захватит Крым силой.Однако, заметил Зеленский, отдельные страны, в частности Германия, проявляют критическую нерешительность в вопросе поставок тех же танков Leopard.В среду, 18 января, в городе Бровары Киевской области во двор детского сада упал вертолет, на борту которого находились министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Ерин и другие сотрудники МВД.По уточненным данным всего в результате трагедии погибли 14 человек, из них 1 ребенок. Раненых - 25, среди них - 11 несовершеннолетних.СБУ рассматривает три версии произошедшего: техническая неисправность вертолета, погодные условия, а также "умышленное уничтожение".Также в сети выдвинули версию, согласно которой вертолет с министром был сбит из ПЗРК. Хакер "Джокер ДНР" сообщил, что санкцию на ликвидацию Монастырского мог отдать лично глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.
https://ukraina.ru/20230119/1042765254.html
https://ukraina.ru/20230119/1042765788.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103344/18/1033441879_42:0:1331:967_1920x0_80_0_0_3294c49f11b4b6df3f24a6f89726997e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, владимир зеленский, давос, военная помощь, россия, украина
Новости, Владимир Зеленский, Давос, военная помощь, Россия, Украина

"Наглый мошенник": Зеленский разозлил британцев

10:21 20.01.2023
 
© скриншот видео "Телеканал Дом"Зеленский
Зеленский
© скриншот видео "Телеканал Дом"
Читать в
Читатели британского издания The Daily Mail не оценили жалоб Владимира Зеленского, высказанных им на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Соответствующие комментарии появились 19 января под свежей публикацией на сайте газеты
Во время онлайн-выступления на форуме Зеленский заявил, что крушение вертолета с руководством МВД Украины было не "несчастным случаем", а следствием российской спецоперации, и если Запад даст Киеву еще вооружения, то он захватит Крым силой.
Однако, заметил Зеленский, отдельные страны, в частности Германия, проявляют критическую нерешительность в вопросе поставок тех же танков Leopard.

"Несчастным случаем" оказался идиот Зеленский. Этот отвратительный человек должен уйти", "Представьте себе, как вы даете вашим соседям в долг деньги, которые якобы нужны им, чтобы оплатить счета за электричество, а потом видите, как они пригоняют новую машину, едут в отпуск и покупают дизайнерскую одежду. Ни дать ни взять Зеленские",, " Тут даже хуже. Брали на еду, а купили бутылку", "Я не верю ни единому слову Зеленского", "Перестаньте плясать под дудку Зеленского. Он наглый мошенник. Германия должна прекратить оказывать помощь Украине", "Западные правительства должны убрать этого парня. По крайней мере они однозначно должны перестать его поддерживать", - написали англоязычные пользователи.

Елена Зеленская Давос
Вчера, 10:22
Знала заранее: странная реакция Зеленской на гибель главы МВД попала в сетьБританские читатели издания Daily Mail сочли слезы Елены Зеленской наигранными, . А именно так она отреагировала во время присутствия на Давосском форуме на новость о падении вертолета с руководством МВД Украины на здание детского сада в Броварах 18 января
В среду, 18 января, в городе Бровары Киевской области во двор детского сада упал вертолет, на борту которого находились министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Ерин и другие сотрудники МВД.
По уточненным данным всего в результате трагедии погибли 14 человек, из них 1 ребенок. Раненых - 25, среди них - 11 несовершеннолетних.
СБУ рассматривает три версии произошедшего: техническая неисправность вертолета, погодные условия, а также "умышленное уничтожение".
Также в сети выдвинули версию, согласно которой вертолет с министром был сбит из ПЗРК. Хакер "Джокер ДНР" сообщил, что санкцию на ликвидацию Монастырского мог отдать лично глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.
Денис Монастырский
Вчера, 10:34
Гибель Монастырского — свидетельство конфликта в украинском руководстве?После катастрофы вертолёта, на котором летел глава МВД, российские СМИ "расцвели" заголовками типа "диверсия или война силовиков?" Мы такого рода версии не исключаем.
 
НовостиВладимир ЗеленскийДавосвоенная помощьРоссияУкраина
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:32ФСБ задержала жителя Керчи за экстремистские призывы в "Одноклассниках"
12:21"Запад превратил страну в государство-камикадзе". Эксперты о настоящем и будущем Украины
12:02Оружие из Финляндии, обстрелы. Главное на Украине на 12:00 20 января
11:26В США предложили отправить Киеву несколько американских танков ради Германии
11:23"Пробьем брешь в нацистской идеологии": Миронов поблагодарил Пригожина за кувалду
10:59У Шольца пытаются отобрать Leopard - CNN
10:59Уличные бои в Запорожье, бегство в ВСУ и итог украинской трагикомедии – Рогов о суровой реальности. Видео
10:21"Наглый мошенник": Зеленский разозлил британцев
10:01Киссинджер, Рамштайн и перспективы мобилизации. Действительно ли Украине осталось жить несколько недель?
09:52США объявили о новом пакете помощи Украине
09:52Визит директора ЦРУ, спор США и Германии, заседание Ставки. Главное на Украине на утро 20 января
09:45Дело не в страхе перед РФ: эксперт объяснил, почему Запад не дает Украине танки
07:34Украина перспективная и бесперспективная или "Если бы директором был я"
07:30Не российские бомбардировки: эксперт назвал условие истощения мобилизационного резерва ВСУ
07:09Мор днепровской рыбы и таиландские вояжи коррупционеров. Что происходит в Запорожье
07:00Клинцевич: Зеленский надеется пойти по стопам Яценюка, но у него не получится
06:52Александр Кофман о том, как избежать майданизации России
06:30"Страна-зомби: эксперт назвал "два протокола лечения" киевского режима
06:20Рыба вместо чугуна. Смерть "Азовстали" поможет возрождению осетра в Азовском море
06:05Крым в опасности. Почему США хотят дать Украине оружие, позволяющее наносить удары по Керченскому мосту
Лента новостейМолния