Бои в Артёмовске, обстрелы. Главное на Украине на 12:00 19 января - 19.01.2023 Украина.ру
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Бои в Артёмовске, обстрелы. Главное на Украине на 12:00 19 января
Бои в Артёмовске, обстрелы. Главное на Украине на 12:00 19 января - 19.01.2023 Украина.ру
Бои в Артёмовске, обстрелы. Главное на Украине на 12:00 19 января
В Артёмовске идут ожесточённые бои. Украинские военные продолжают обстреливать приграничные регионы России
2023-01-19T12:18
2023-01-19T13:13
эксклюзив
хроники
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Как сообщило официальное представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 41 удар по территории этого региона России.«На Донецком направлении противник совершил 16 обстрелов из артиллерии 155 мм, на горловском 17 обстрелов из артиллерии 155 и 152 мм, на Ясиноватском — 7 обстрелов из артиллерии 155 мм, на Докучаевском — 1 обстрел из артиллерии 155 мм, выпустив 274 единицы различных боеприпасов», — указывалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы одиннадцати населённых пунктов республики: столица Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Горловка (Никитовский, Центрально-городской, Калининский районы), Пантелеймоновка, Каштановое, Минеральное, Яковлевка, Ясиноватая, Макеевка (Червоногвардейский район), Александровка, Старомихайловка, Докучаевск.«За прошедшие сутки поступили сведения о ранении гражданского лица — женщины в Калининском районе Горловки», — сообщило представительство.Вооружёнными силами Украины были повреждены 23 домостроения в Кировском районе Донецка, Калининском и Никитовском районах Горловки и Докучаевске.Утром обстрелы продолжились.«В 08:40 укронацисты обстреляли Куйбышевский и Киевский районы. Из н. п. Ласточкино вылетели 5 снарядов калибром 155 мм. Берегите себя и своих близких, соблюдайте максимальную осторожность! Не выходите из укрытий без острой необходимости!» — сообщил тогда мэр Донецка Алексей Кулемзин.Позже, в 10:00, обстрелу ВСУ подвергся Куйбышевский район. Из Орловки, по данным СЦКК, было отправлено 3 снаряда калибром 155 мм.«В направлении Куйбышевского и Кировского районов в 10:20 и 10:30 из Карловки было выпущено в общей сложности 22 снаряда калибром 155 мм», — сообщил спустя несколько часов Кулемзин.Он также заявил, что многочисленные обстрелы объектов инфраструктуры города, резкие температурные колебания привели к возникновению множества аварий на тепловых сетях, водных магистралях, внутридомовых сетях многоквартирных домов.«Все имеющиеся людские ресурсы, включая группировку коммунального хозяйства Правительства Москвы, направлены на ликвидацию аварийных ситуаций. В круглосуточном режиме продолжаются работы по восстановлению тепло- и водоснабжения. Всего по состоянию на утро вчерашнего дня в городе без отопления оставался 821 дом. Сегодня на 8:00 без тепла остаются 440 домов. Особо сложная ситуация в Петровском, Куйбышевском и Киевском районах. Работы продолжаются», — рассказал также Кулемзин.Он позже сообщил, что в результате обстрела Кировского района пострадали 4 частных дома. Повреждены кровля, остекление. В свою очередь, в Киевском районе произошло прямое попадание в частный дом.«В 11:25 укронацисты обстреляли Кировский и Петровский районы. Из н. п. Мемрик они выпустили 8 снарядов калибром 155 мм. В 11:30 из н. п. Уманское в направлении Киевского и Куйбышевского районов отправлено 6 снарядов калибром 155 мм», — также позже сообщил Кулемзин.Кроме того, ВСУ попытались нанесли удар по Брянской области. Как заявил губернатор региона Александр Богомаз, средства системы противоракетной обороны в Брянской области отразили удар по территории Унечского района, разрушений и пострадавших нет.«Сегодня ночью украинские националисты нанесли ракетный удар по территории Унечского района. Системой ПВО ВС атака была отражена», — сообщил он утром 19 января.По словам главы региона, при обстреле никто не пострадал. На месте работают оперативные службы.В Брянской области действует «жёлтый» уровень террористической опасности. Он предполагает усиление работы спецслужб, гражданам рекомендуется проявлять бдительность.В свою очередь врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Каховскую ГЭС защитили от риска разрушения из-за украинских обстрелов.«Сейчас ГЭС хорошо защищена — вражеские обстрелы её больше не повреждают. Это значит, что даже маловероятной угрозы разрушения станции или прорыва плотины с затоплением низовьев Днепра и обмелением Каховского водохранилища нет», — заявил Сальдо.По его словам, на Каховской ГЭС, которая находится на линии боевого соприкосновения, работают сменные бригады.«Хотя сейчас станция вырабатывает электроэнергию в основном только для своих нужд, она выполняет и другую важнейшую функцию — регулирует всю мелиоративную систему южной части Херсонщины и Крыма, входящую в пятерку крупнейших в мире таких систем. Даже зимой вода по Северо-Крымскому магистральному каналу самотёком доходит до Джанкоя», — сказал Сальдо.Он также заявил, что часть украинских войск переброшена из Херсонской области в Донбасс. По его данным, сейчас в Херсонской области в основном ведутся боевые действия местного значения и обстрелы.«Наши военные давят на противника, проводят вылазки и диверсии на правом берегу, ведут контрбатарейную борьбу с вражескими артиллеристами и минометчиками, обстреливающими мирные города», — рассказал Сальдо.Обстановка в приграничных с Украиной регионах остаётся напряжённой.Бои в АртёмовскеРоссийские подразделения успешно продвигаются в Артёмовске (Бахмуте) в Донецкой Народной Республике, сообщил корреспондент РИА "Новости" с места событий.«В городе постоянно, беспрерывно идёт бой. Беспрерывно стреляет артиллерия, идут стрелковые бои, мы их слышим, беспрерывно идет война, беспрерывно мы их уничтожаем и продвигаемся», — рассказал агентству один из командиров группы «Вагнер».Так, уже удалось практически целиком взять под контроль промзону, идет зачистка в жилых районах.«В целом обстановка напряженная. Каждый день по маленькой толике мы у них забираем участки — как в городе, так и вне города», — отметил командир.В свою очередь, основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что Клещеевка — важный пригород Артёмовска — перешел под контроль российских подразделений."Можно смело заявлять, что населённый пункт Клещеевка, который является одним из важных пригородов Бахмута, полностью взят под контроль подразделениями ЧВК "Вагнер". Исключительно подразделениями ЧВК "Вагнер". Клещеевка освобождена. Вокруг Клещеевки еще ведутся ожесточенные бои. Противник цепляется за каждый метр земли. Вопреки различным мнениям о том, что ВСУ бежит от Артемовска, это не так. ВСУ работает четко, слаженно. Нам есть чему у них поучиться. Но в любом случае подразделения ЧВК "Вагнер" метр за метром идут вперед. Населённый пункт Артемовск будет взят", - заявил Пригожин.В Артёмовске продолжаются ожесточённые бои. Ранее ряд украинских военных назвал происходящее в городе адом, призвав не верить сообщениям о том, что у ВСУ на данном направлении всё хорошо.
https://ukraina.ru/20230119/1042764844.html
https://ukraina.ru/20230118/1042756999.html
https://ukraina.ru/20230118/1042751268.html
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Егор Леев
Егор Леев
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эксклюзив, хроники
Эксклюзив, Хроники

Бои в Артёмовске, обстрелы. Главное на Украине на 12:00 19 января

12:18 19.01.2023 (обновлено: 13:13 19.01.2023)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкБоец группы "Вагнер" в Артёмовске (Бахмуте) в ДНР.
Боец группы Вагнер в Артёмовске (Бахмуте) в ДНР. - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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Егор Леев
автор Украина.ру
Все материалы
В Артёмовске идут ожесточённые бои. Украинские военные продолжают обстреливать приграничные регионы России
Как сообщило официальное представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 41 удар по территории этого региона России.
«На Донецком направлении противник совершил 16 обстрелов из артиллерии 155 мм, на горловском 17 обстрелов из артиллерии 155 и 152 мм, на Ясиноватском — 7 обстрелов из артиллерии 155 мм, на Докучаевском — 1 обстрел из артиллерии 155 мм, выпустив 274 единицы различных боеприпасов», — указывалось в сообщении.
Под огнём украинской артиллерии оказались районы одиннадцати населённых пунктов республики: столица Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Горловка (Никитовский, Центрально-городской, Калининский районы), Пантелеймоновка, Каштановое, Минеральное, Яковлевка, Ясиноватая, Макеевка (Червоногвардейский район), Александровка, Старомихайловка, Докучаевск.
«За прошедшие сутки поступили сведения о ранении гражданского лица — женщины в Калининском районе Горловки», — сообщило представительство.
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10:04
Ракеты для Крыма, Abrams или Leopard, убийство Киреева. Главное на Украине на утро 19 январяСША передадут Украине оружие для удара по Крыму. Американские СМИ рассказали об обстоятельствах убийства сотрудника Главного управления разведки Минобороны Украины. Канцлер Германии Олаф Шольц хочет привязать поставки танков Leopard 2 к поставкам американских танков Abrams
Вооружёнными силами Украины были повреждены 23 домостроения в Кировском районе Донецка, Калининском и Никитовском районах Горловки и Докучаевске.
Утром обстрелы продолжились.
«В 08:40 укронацисты обстреляли Куйбышевский и Киевский районы. Из н. п. Ласточкино вылетели 5 снарядов калибром 155 мм. Берегите себя и своих близких, соблюдайте максимальную осторожность! Не выходите из укрытий без острой необходимости!» — сообщил тогда мэр Донецка Алексей Кулемзин.
Позже, в 10:00, обстрелу ВСУ подвергся Куйбышевский район. Из Орловки, по данным СЦКК, было отправлено 3 снаряда калибром 155 мм.
«В направлении Куйбышевского и Кировского районов в 10:20 и 10:30 из Карловки было выпущено в общей сложности 22 снаряда калибром 155 мм», — сообщил спустя несколько часов Кулемзин.
Он также заявил, что многочисленные обстрелы объектов инфраструктуры города, резкие температурные колебания привели к возникновению множества аварий на тепловых сетях, водных магистралях, внутридомовых сетях многоквартирных домов.
«Все имеющиеся людские ресурсы, включая группировку коммунального хозяйства Правительства Москвы, направлены на ликвидацию аварийных ситуаций. В круглосуточном режиме продолжаются работы по восстановлению тепло- и водоснабжения. Всего по состоянию на утро вчерашнего дня в городе без отопления оставался 821 дом. Сегодня на 8:00 без тепла остаются 440 домов. Особо сложная ситуация в Петровском, Куйбышевском и Киевском районах. Работы продолжаются», — рассказал также Кулемзин.
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Вчера, 18:50
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Он позже сообщил, что в результате обстрела Кировского района пострадали 4 частных дома. Повреждены кровля, остекление. В свою очередь, в Киевском районе произошло прямое попадание в частный дом.
«В 11:25 укронацисты обстреляли Кировский и Петровский районы. Из н. п. Мемрик они выпустили 8 снарядов калибром 155 мм. В 11:30 из н. п. Уманское в направлении Киевского и Куйбышевского районов отправлено 6 снарядов калибром 155 мм», — также позже сообщил Кулемзин.
Кроме того, ВСУ попытались нанесли удар по Брянской области. Как заявил губернатор региона Александр Богомаз, средства системы противоракетной обороны в Брянской области отразили удар по территории Унечского района, разрушений и пострадавших нет.
«Сегодня ночью украинские националисты нанесли ракетный удар по территории Унечского района. Системой ПВО ВС атака была отражена», — сообщил он утром 19 января.
По словам главы региона, при обстреле никто не пострадал. На месте работают оперативные службы.
В Брянской области действует «жёлтый» уровень террористической опасности. Он предполагает усиление работы спецслужб, гражданам рекомендуется проявлять бдительность.
В свою очередь врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Каховскую ГЭС защитили от риска разрушения из-за украинских обстрелов.
«Сейчас ГЭС хорошо защищена — вражеские обстрелы её больше не повреждают. Это значит, что даже маловероятной угрозы разрушения станции или прорыва плотины с затоплением низовьев Днепра и обмелением Каховского водохранилища нет», — заявил Сальдо.
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Вчера, 16:00
Смысл СВО, освобождение регионов, перспективы для переговоров. Главное на Украине на 16:00 18 января
По его словам, на Каховской ГЭС, которая находится на линии боевого соприкосновения, работают сменные бригады.
«Хотя сейчас станция вырабатывает электроэнергию в основном только для своих нужд, она выполняет и другую важнейшую функцию — регулирует всю мелиоративную систему южной части Херсонщины и Крыма, входящую в пятерку крупнейших в мире таких систем. Даже зимой вода по Северо-Крымскому магистральному каналу самотёком доходит до Джанкоя», — сказал Сальдо.
Он также заявил, что часть украинских войск переброшена из Херсонской области в Донбасс. По его данным, сейчас в Херсонской области в основном ведутся боевые действия местного значения и обстрелы.
«Наши военные давят на противника, проводят вылазки и диверсии на правом берегу, ведут контрбатарейную борьбу с вражескими артиллеристами и минометчиками, обстреливающими мирные города», — рассказал Сальдо.
Обстановка в приграничных с Украиной регионах остаётся напряжённой.
Бои в Артёмовске
Российские подразделения успешно продвигаются в Артёмовске (Бахмуте) в Донецкой Народной Республике, сообщил корреспондент РИА "Новости" с места событий.
«В городе постоянно, беспрерывно идёт бой. Беспрерывно стреляет артиллерия, идут стрелковые бои, мы их слышим, беспрерывно идет война, беспрерывно мы их уничтожаем и продвигаемся», — рассказал агентству один из командиров группы «Вагнер».
Денис Монастырский
Вчера, 12:00
Гибель руководства МВД, атаки ВСУ, условия по переговорам. Главное на Украине на 12:00 18 января
Так, уже удалось практически целиком взять под контроль промзону, идет зачистка в жилых районах.
«В целом обстановка напряженная. Каждый день по маленькой толике мы у них забираем участки — как в городе, так и вне города», — отметил командир.
В свою очередь, основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что Клещеевка — важный пригород Артёмовска — перешел под контроль российских подразделений.
"Можно смело заявлять, что населённый пункт Клещеевка, который является одним из важных пригородов Бахмута, полностью взят под контроль подразделениями ЧВК "Вагнер". Исключительно подразделениями ЧВК "Вагнер". Клещеевка освобождена. Вокруг Клещеевки еще ведутся ожесточенные бои. Противник цепляется за каждый метр земли. Вопреки различным мнениям о том, что ВСУ бежит от Артемовска, это не так. ВСУ работает четко, слаженно. Нам есть чему у них поучиться. Но в любом случае подразделения ЧВК "Вагнер" метр за метром идут вперед. Населённый пункт Артемовск будет взят", - заявил Пригожин.
В Артёмовске продолжаются ожесточённые бои. Ранее ряд украинских военных назвал происходящее в городе адом, призвав не верить сообщениям о том, что у ВСУ на данном направлении всё хорошо.
 
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