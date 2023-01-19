Что осталось на брошенных ВСУ позициях в Соледаре. Видео - 19.01.2023 Украина.ру
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Что осталось на брошенных ВСУ позициях в Соледаре. Видео
Что осталось на брошенных ВСУ позициях в Соледаре. Видео - 19.01.2023 Украина.ру
Что осталось на брошенных ВСУ позициях в Соледаре. Видео
Военнослужащие Народной милиции ДНР осмотрели оставленные позиции ВСУ в Соледаре. Один из бойцов ЧВК "Вагнер" рассказал, с чем пришлось столкнуться при штурме... Украина.ру, 19.01.2023
2023-01-19T11:30
2023-01-19T11:30
видео
соледар
днр
чвк "вагнер"
бои
всу
техника
оружие
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Военнослужащие Народной милиции ДНР осмотрели оставленные позиции ВСУ в Соледаре. Один из бойцов ЧВК "Вагнер" рассказал, с чем пришлось столкнуться при штурме города. В Соледаре месяц шли тяжелые городские бои. ВСУ превратили город в один мощный укрепрайон. ЧВК "Вагнер" и подразделения ВДВ штурмовали каждую позицию. Вечером 12 января освобождение города было завершено. Подробности в материале!
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видео, соледар, днр, чвк "вагнер", бои, всу, техника, оружие, видео
Видео, Соледар, ДНР, ЧВК "Вагнер", бои, ВСУ, техника, оружие

Что осталось на брошенных ВСУ позициях в Соледаре. Видео

11:30 19.01.2023
 
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Военнослужащие Народной милиции ДНР осмотрели оставленные позиции ВСУ в Соледаре. Один из бойцов ЧВК "Вагнер" рассказал, с чем пришлось столкнуться при штурме города. В Соледаре месяц шли тяжелые городские бои. ВСУ превратили город в один мощный укрепрайон. ЧВК "Вагнер" и подразделения ВДВ штурмовали каждую позицию. Вечером 12 января освобождение города было завершено. Подробности в материале!
 
ВидеоСоледарДНРЧВК "Вагнер"боиВСУтехникаоружие
 
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