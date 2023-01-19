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Что осталось на брошенных ВСУ позициях в Соледаре. Видео
Что осталось на брошенных ВСУ позициях в Соледаре. Видео - 19.01.2023 Украина.ру
Что осталось на брошенных ВСУ позициях в Соледаре. Видео
Военнослужащие Народной милиции ДНР осмотрели оставленные позиции ВСУ в Соледаре. Один из бойцов ЧВК "Вагнер" рассказал, с чем пришлось столкнуться при штурме... Украина.ру, 19.01.2023
2023-01-19T11:30
2023-01-19T11:30
2023-01-19T11:30
видео
соледар
днр
чвк "вагнер"
бои
всу
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оружие
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Военнослужащие Народной милиции ДНР осмотрели оставленные позиции ВСУ в Соледаре. Один из бойцов ЧВК "Вагнер" рассказал, с чем пришлось столкнуться при штурме города. В Соледаре месяц шли тяжелые городские бои. ВСУ превратили город в один мощный укрепрайон. ЧВК "Вагнер" и подразделения ВДВ штурмовали каждую позицию. Вечером 12 января освобождение города было завершено. Подробности в материале!
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, соледар, днр, чвк "вагнер", бои, всу, техника, оружие, видео
Видео, Соледар, ДНР, ЧВК "Вагнер", бои, ВСУ, техника, оружие
Что осталось на брошенных ВСУ позициях в Соледаре. Видео
Военнослужащие Народной милиции ДНР осмотрели оставленные позиции ВСУ в Соледаре. Один из бойцов ЧВК "Вагнер" рассказал, с чем пришлось столкнуться при штурме города. В Соледаре месяц шли тяжелые городские бои. ВСУ превратили город в один мощный укрепрайон. ЧВК "Вагнер" и подразделения ВДВ штурмовали каждую позицию. Вечером 12 января освобождение города было завершено. Подробности в материале!