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Что осталось на брошенных ВСУ позициях в Соледаре. Видео

Что осталось на брошенных ВСУ позициях в Соледаре. Видео - 19.01.2023 Украина.ру

Что осталось на брошенных ВСУ позициях в Соледаре. Видео

Военнослужащие Народной милиции ДНР осмотрели оставленные позиции ВСУ в Соледаре. Один из бойцов ЧВК "Вагнер" рассказал, с чем пришлось столкнуться при штурме... Украина.ру, 19.01.2023

2023-01-19T11:30

2023-01-19T11:30

2023-01-19T11:30

видео

соледар

днр

чвк "вагнер"

бои

всу

техника

оружие

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Военнослужащие Народной милиции ДНР осмотрели оставленные позиции ВСУ в Соледаре. Один из бойцов ЧВК "Вагнер" рассказал, с чем пришлось столкнуться при штурме города. В Соледаре месяц шли тяжелые городские бои. ВСУ превратили город в один мощный укрепрайон. ЧВК "Вагнер" и подразделения ВДВ штурмовали каждую позицию. Вечером 12 января освобождение города было завершено. Подробности в материале!

соледар

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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