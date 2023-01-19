https://ukraina.ru/20230119/1042763033.html

Сальдо рассказал о защите Каховской ГЭС от украинских обстрелов

Сальдо рассказал о защите Каховской ГЭС от украинских обстрелов - 19.01.2023 Украина.ру

Сальдо рассказал о защите Каховской ГЭС от украинских обстрелов

Каховскую ГЭС защитили от риска разрушения из-за украинских обстрелов, угрозы прорыва плотины с затоплением низовьев Днепра нет. Об этом 19 января сообщил РИА Новости врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо

2023-01-19T08:56

2023-01-19T08:56

2023-01-19T08:56

гэс

сальдо

новости

обстрелы

станция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103401/80/1034018056_0:0:3106:1747_1920x0_80_0_0_5af137c91cdcc68f95702a3cc2fe4de3.jpg

"Сейчас ГЭС хорошо защищена - вражеские обстрелы ее больше не повреждают. Это значит, что даже маловероятной угрозы разрушения станции или прорыва плотины с затоплением низовьев Днепра и обмелением Каховского водохранилища нет", - заверил Сальдо.По его словам, на Каховской ГЭС, которая находится на линии боевого соприкосновения, работают сменные бригады.Каховская ГЭС - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада днепровских гидроэлектростанций, расположена в 5 километрах от города Новая Каховка Херсонской области. Ее разрушение может привести к гибели тысяч людей - Россия ранее распространила в СБ ООН письмо с призывом прекратить провокации с обстрелом ГЭС.

https://ukraina.ru/20221129/1041322039.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

гэс, сальдо, новости, обстрелы, станция