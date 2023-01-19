Сальдо рассказал о защите Каховской ГЭС от украинских обстрелов - 19.01.2023 Украина.ру
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Сальдо рассказал о защите Каховской ГЭС от украинских обстрелов
Сальдо рассказал о защите Каховской ГЭС от украинских обстрелов - 19.01.2023 Украина.ру
Сальдо рассказал о защите Каховской ГЭС от украинских обстрелов
Каховскую ГЭС защитили от риска разрушения из-за украинских обстрелов, угрозы прорыва плотины с затоплением низовьев Днепра нет. Об этом 19 января сообщил РИА Новости врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо
2023-01-19T08:56
2023-01-19T08:56
гэс
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новости
обстрелы
станция
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"Сейчас ГЭС хорошо защищена - вражеские обстрелы ее больше не повреждают. Это значит, что даже маловероятной угрозы разрушения станции или прорыва плотины с затоплением низовьев Днепра и обмелением Каховского водохранилища нет", - заверил Сальдо.По его словам, на Каховской ГЭС, которая находится на линии боевого соприкосновения, работают сменные бригады.Каховская ГЭС - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада днепровских гидроэлектростанций, расположена в 5 километрах от города Новая Каховка Херсонской области. Ее разрушение может привести к гибели тысяч людей - Россия ранее распространила в СБ ООН письмо с призывом прекратить провокации с обстрелом ГЭС.
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гэс, сальдо, новости, обстрелы, станция
ГЭС, Сальдо, Новости, обстрелы, станция

Сальдо рассказал о защите Каховской ГЭС от украинских обстрелов

08:56 19.01.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкКаховская гидроэлектростанция в Херсонской области
Каховская гидроэлектростанция в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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Каховскую ГЭС защитили от риска разрушения из-за украинских обстрелов, угрозы прорыва плотины с затоплением низовьев Днепра нет. Об этом 19 января сообщил РИА Новости врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо
"Сейчас ГЭС хорошо защищена - вражеские обстрелы ее больше не повреждают. Это значит, что даже маловероятной угрозы разрушения станции или прорыва плотины с затоплением низовьев Днепра и обмелением Каховского водохранилища нет", - заверил Сальдо.

По его словам, на Каховской ГЭС, которая находится на линии боевого соприкосновения, работают сменные бригады.

"Хотя сейчас станция вырабатывает электроэнергию, в основном, только для своих нужд, она выполняет и другую важнейшую функцию - регулирует всю мелиоративную систему южной части Херсонщины и Крыма, входящую в пятерку крупнейших в мире таких систем. Даже зимой вода по Северо-Крымскому магистральному каналу самотеком доходит до Джанкоя", - сказал Сальдо.

Каховская ГЭС - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада днепровских гидроэлектростанций, расположена в 5 километрах от города Новая Каховка Херсонской области. Ее разрушение может привести к гибели тысяч людей - Россия ранее распространила в СБ ООН письмо с призывом прекратить провокации с обстрелом ГЭС.
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"Неминуемость катастрофы очевидна для всех": Леонтьев рассказал о состоянии Каховской ГЭСВСУ бьют по Каховской ГЭС с июня текущего года, и до сих пор гидроэлектростанция продолжает подвергаться ударам. Неминуемость катастрофы очевидна для всех, сказал глава ВГА Новокаховского городского округа Херсонской области Владимир Леонтьев в интервью изданию Украина.ру
 
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