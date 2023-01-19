Сальдо рассказал о защите Каховской ГЭС от украинских обстрелов
Каховскую ГЭС защитили от риска разрушения из-за украинских обстрелов, угрозы прорыва плотины с затоплением низовьев Днепра нет. Об этом 19 января сообщил РИА Новости врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо
"Сейчас ГЭС хорошо защищена - вражеские обстрелы ее больше не повреждают. Это значит, что даже маловероятной угрозы разрушения станции или прорыва плотины с затоплением низовьев Днепра и обмелением Каховского водохранилища нет", - заверил Сальдо.
По его словам, на Каховской ГЭС, которая находится на линии боевого соприкосновения, работают сменные бригады.
По его словам, на Каховской ГЭС, которая находится на линии боевого соприкосновения, работают сменные бригады.
"Хотя сейчас станция вырабатывает электроэнергию, в основном, только для своих нужд, она выполняет и другую важнейшую функцию - регулирует всю мелиоративную систему южной части Херсонщины и Крыма, входящую в пятерку крупнейших в мире таких систем. Даже зимой вода по Северо-Крымскому магистральному каналу самотеком доходит до Джанкоя", - сказал Сальдо.
Каховская ГЭС - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада днепровских гидроэлектростанций, расположена в 5 километрах от города Новая Каховка Херсонской области. Ее разрушение может привести к гибели тысяч людей - Россия ранее распространила в СБ ООН письмо с призывом прекратить провокации с обстрелом ГЭС.
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