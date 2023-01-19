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Российские военные применили в зоне СВО модернизированные БМП с модулем "Бережок"

Российские военные применили в зоне СВО модернизированные БМП с модулем "Бережок" - 19.01.2023 Украина.ру

Российские военные применили в зоне СВО модернизированные БМП с модулем "Бережок"

На сватовском направлении в ЛНР военнослужащие Западного военного округа применяют модернизированные БПМ с боевым модулем "Бережок", которые за разнообразие вооружения и огневую мощь сравнивают с БМПТ "Терминатор", передает корреспондент РИА Новости

2023-01-19T07:40

2023-01-19T07:40

2023-01-19T07:40

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В боевых действиях и днем, и ночью может участвовать БПМ-2М с боевым модулем "Бережок".БМПТ "Терминатор" также применяются в ходе СВО. Комплекс их вооружения состоит из двух 30-миллиметровых пушек 2А42, четырех пусковых установок управляемых ракет с лазерной системой наведения, двух гранатометов АГС-17 и 7,62-миллиметрового модернизированного танкового пулемета Калашникова.

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