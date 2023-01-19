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Российские военные применили в зоне СВО модернизированные БМП с модулем "Бережок"
Российские военные применили в зоне СВО модернизированные БМП с модулем "Бережок" - 19.01.2023 Украина.ру
Российские военные применили в зоне СВО модернизированные БМП с модулем "Бережок"
На сватовском направлении в ЛНР военнослужащие Западного военного округа применяют модернизированные БПМ с боевым модулем "Бережок", которые за разнообразие вооружения и огневую мощь сравнивают с БМПТ "Терминатор", передает корреспондент РИА Новости
2023-01-19T07:40
2023-01-19T07:40
2023-01-19T07:40
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В боевых действиях и днем, и ночью может участвовать БПМ-2М с боевым модулем "Бережок".БМПТ "Терминатор" также применяются в ходе СВО. Комплекс их вооружения состоит из двух 30-миллиметровых пушек 2А42, четырех пусковых установок управляемых ракет с лазерной системой наведения, двух гранатометов АГС-17 и 7,62-миллиметрового модернизированного танкового пулемета Калашникова.
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новости, лнр, вс рф, сво
Российские военные применили в зоне СВО модернизированные БМП с модулем "Бережок"
На сватовском направлении в ЛНР военнослужащие Западного военного округа применяют модернизированные БПМ с боевым модулем "Бережок", которые за разнообразие вооружения и огневую мощь сравнивают с БМПТ "Терминатор", передает корреспондент РИА Новости
"База БМП-2, тридцатка (30-миллиметровая автоматическая пушка 2А42), АГС (30-миллиметровый автоматический гранатомет АГС-17) также один стоит и ПТУРы (противотанковый ракетный комплекс "Корнет"): справа и слева по два ПТУРа на башне. Это одна вторая "Терминатора", - рассказал РИА Новости командир подразделения.
В боевых действиях и днем, и ночью может участвовать БПМ-2М с боевым модулем "Бережок".
"Цели поразили, из тридцатки работали, из АГСа постреляли немножко. Работаем во взаимодействии с танками, и отдельно, и с "Терминаторами". По-разному работаем. Как команда придет — так и работаем", - сказал собеседник агентства после выполнения боевой задачи.
БМПТ "Терминатор" также применяются в ходе СВО. Комплекс их вооружения состоит из двух 30-миллиметровых пушек 2А42, четырех пусковых установок управляемых ракет с лазерной системой наведения, двух гранатометов АГС-17 и 7,62-миллиметрового модернизированного танкового пулемета Калашникова.