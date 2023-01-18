Вертолет с главой МВД Украины могли поразить из ПЗРК - эксперт - 18.01.2023 Украина.ру
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Вертолет с главой МВД Украины могли поразить из ПЗРК - эксперт
Вертолет с главой МВД Украины могли поразить из ПЗРК - эксперт - 18.01.2023 Украина.ру
Вертолет с главой МВД Украины могли поразить из ПЗРК - эксперт
Военный эксперт Борис Рожин 18 января в своем Telegram-канале Colonelcassad обратил внимание на свидетельства очевидцев, которые заявили, что вертолет, упавший под Киевом, горел еще в воздухе
2023-01-18T13:15
2023-01-18T13:15
новости
пзрк
рожин
мвд украины
вертолеты
крушение
бровары
киевская область
денис монастырский
детский сад
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Утром в среду, 18 января в Броварах Киевской области разбился французский вертолет AS 332 Super Puma (АС 332 "Супер Пума"), принадлежащей Госслужбе по ЧС Украины. Он рухнул в жилом массиве, недалеко от многоэтажного жилого дома и детского сада. По официальным данным, погибли 15 человек. Среди них - пассажиры вертолета глава МВД Денис Монастырский, его первый зам Евгений Енин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович. Как сообщал у себя в Telegram-канале советник главы МВД Антон Геращенко, следствие установит, было ли произошедшее следствием диверсии.До этого в соцсетях высказывалось предположение, что причиной ЧП в Броварах были погодные условия, а именно туман.Все что сегодня падает на Украине, все что горит, ракеты, которые летят в Польшу, Белоруссию и даже Молдавию, конечно, все это Россия. Во всём виновата Россия – это тупая украинская военная логика, сказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец.
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новости, пзрк, рожин, мвд украины, вертолеты, крушение, бровары, киевская область, денис монастырский, детский сад
Новости, ПЗРК, Рожин, МВД Украины, вертолеты, крушение, Бровары, Киевская область, Денис Монастырский, детский сад

Вертолет с главой МВД Украины могли поразить из ПЗРК - эксперт

13:15 18.01.2023
 
© commons.wikimedia.org / Dennis van Zuijlekom FIM-92 Stinger
 FIM-92 Stinger - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© commons.wikimedia.org / Dennis van Zuijlekom
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Военный эксперт Борис Рожин 18 января в своем Telegram-канале Colonelcassad обратил внимание на свидетельства очевидцев, которые заявили, что вертолет, упавший под Киевом, горел еще в воздухе
Утром в среду, 18 января в Броварах Киевской области разбился французский вертолет AS 332 Super Puma (АС 332 "Супер Пума"), принадлежащей Госслужбе по ЧС Украины. Он рухнул в жилом массиве, недалеко от многоэтажного жилого дома и детского сада.
По официальным данным, погибли 15 человек. Среди них - пассажиры вертолета глава МВД Денис Монастырский, его первый зам Евгений Енин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович.

"Один из свидетелей падения вертолета заявляет, что вертолет горел еще в воздухе, что может указывать на то, что машина была поражена из ПЗРК или какого-то другого средства огневого поражения", - написал Рожин.

Как сообщал у себя в Telegram-канале советник главы МВД Антон Геращенко, следствие установит, было ли произошедшее следствием диверсии.
До этого в соцсетях высказывалось предположение, что причиной ЧП в Броварах были погодные условия, а именно туман.
Все что сегодня падает на Украине, все что горит, ракеты, которые летят в Польшу, Белоруссию и даже Молдавию, конечно, все это Россия. Во всём виновата Россия – это тупая украинская военная логика, сказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец.
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Крушение вертолёта под Киевом: погиб глава МВД и не только. Видео
 
НовостиПЗРКРожинМВД УкраинывертолетыкрушениеБроварыКиевская областьДенис Монастырскийдетский сад
 
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13:15Вертолет с главой МВД Украины могли поразить из ПЗРК - эксперт
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