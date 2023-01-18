https://ukraina.ru/20230118/1042742401.html
Вертолет с главой МВД Украины могли поразить из ПЗРК - эксперт
Вертолет с главой МВД Украины могли поразить из ПЗРК - эксперт - 18.01.2023 Украина.ру
Вертолет с главой МВД Украины могли поразить из ПЗРК - эксперт
Военный эксперт Борис Рожин 18 января в своем Telegram-канале Colonelcassad обратил внимание на свидетельства очевидцев, которые заявили, что вертолет, упавший под Киевом, горел еще в воздухе
2023-01-18T13:15
2023-01-18T13:15
2023-01-18T13:15
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мвд украины
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денис монастырский
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Утром в среду, 18 января в Броварах Киевской области разбился французский вертолет AS 332 Super Puma (АС 332 "Супер Пума"), принадлежащей Госслужбе по ЧС Украины. Он рухнул в жилом массиве, недалеко от многоэтажного жилого дома и детского сада. По официальным данным, погибли 15 человек. Среди них - пассажиры вертолета глава МВД Денис Монастырский, его первый зам Евгений Енин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович. Как сообщал у себя в Telegram-канале советник главы МВД Антон Геращенко, следствие установит, было ли произошедшее следствием диверсии.До этого в соцсетях высказывалось предположение, что причиной ЧП в Броварах были погодные условия, а именно туман.Все что сегодня падает на Украине, все что горит, ракеты, которые летят в Польшу, Белоруссию и даже Молдавию, конечно, все это Россия. Во всём виновата Россия – это тупая украинская военная логика, сказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец.
https://ukraina.ru/20230118/1042741846.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, пзрк, рожин, мвд украины, вертолеты, крушение, бровары, киевская область, денис монастырский, детский сад
Новости, ПЗРК, Рожин, МВД Украины, вертолеты, крушение, Бровары, Киевская область, Денис Монастырский, детский сад
Вертолет с главой МВД Украины могли поразить из ПЗРК - эксперт
Военный эксперт Борис Рожин 18 января в своем Telegram-канале Colonelcassad обратил внимание на свидетельства очевидцев, которые заявили, что вертолет, упавший под Киевом, горел еще в воздухе
Утром в среду, 18 января в Броварах Киевской области разбился французский вертолет AS 332 Super Puma (АС 332 "Супер Пума"), принадлежащей Госслужбе по ЧС Украины. Он рухнул в жилом массиве, недалеко от многоэтажного жилого дома и детского сада.
По официальным данным, погибли 15 человек. Среди них - пассажиры вертолета глава МВД Денис Монастырский, его первый зам Евгений Енин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович.
"Один из свидетелей падения вертолета заявляет, что вертолет горел еще в воздухе, что может указывать на то, что машина была поражена из ПЗРК или какого-то другого средства огневого поражения", - написал Рожин.
Как сообщал у себя в Telegram-канале советник главы МВД Антон Геращенко, следствие установит, было ли произошедшее следствием диверсии.
До этого в соцсетях высказывалось предположение, что причиной ЧП в Броварах были погодные условия, а именно туман.
Все что сегодня падает на Украине, все что горит, ракеты, которые летят в Польшу, Белоруссию и даже Молдавию, конечно, все это Россия. Во всём виновата Россия – это тупая украинская военная логика, сказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец.