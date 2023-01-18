https://ukraina.ru/20230118/1042742401.html

Вертолет с главой МВД Украины могли поразить из ПЗРК - эксперт

Вертолет с главой МВД Украины могли поразить из ПЗРК - эксперт - 18.01.2023 Украина.ру

Вертолет с главой МВД Украины могли поразить из ПЗРК - эксперт

Военный эксперт Борис Рожин 18 января в своем Telegram-канале Colonelcassad обратил внимание на свидетельства очевидцев, которые заявили, что вертолет, упавший под Киевом, горел еще в воздухе

2023-01-18T13:15

2023-01-18T13:15

2023-01-18T13:15

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Утром в среду, 18 января в Броварах Киевской области разбился французский вертолет AS 332 Super Puma (АС 332 "Супер Пума"), принадлежащей Госслужбе по ЧС Украины. Он рухнул в жилом массиве, недалеко от многоэтажного жилого дома и детского сада. По официальным данным, погибли 15 человек. Среди них - пассажиры вертолета глава МВД Денис Монастырский, его первый зам Евгений Енин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович. Как сообщал у себя в Telegram-канале советник главы МВД Антон Геращенко, следствие установит, было ли произошедшее следствием диверсии.До этого в соцсетях высказывалось предположение, что причиной ЧП в Броварах были погодные условия, а именно туман.Все что сегодня падает на Украине, все что горит, ракеты, которые летят в Польшу, Белоруссию и даже Молдавию, конечно, все это Россия. Во всём виновата Россия – это тупая украинская военная логика, сказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец.

https://ukraina.ru/20230118/1042741846.html

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новости, пзрк, рожин, мвд украины, вертолеты, крушение, бровары, киевская область, денис монастырский, детский сад