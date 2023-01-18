https://ukraina.ru/20230118/1042740669.html

Названа модель вертолета, при падении которого погиб министр внутренних дел Украины

Названа модель вертолета, при падении которого погиб министр внутренних дел Украины - 18.01.2023 Украина.ру

Названа модель вертолета, при падении которого погиб министр внутренних дел Украины

Вертолет, упавший в Киевской области 18 февраля с министром внутренних дел Денисом Монастырским на борту, был передан Украине Францией, рассказал в эфире местного ТВ спикер Воздушных сил Юрий Игнат

2023-01-18T12:19

2023-01-18T12:19

2023-01-18T12:19

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Речь идет о вертолете AS 332 Super Puma (АС 332 "Супер Пума") - многоцелевом вертолете, вместимость которого составляет два десятка человек. По его словам, будет создана специальная комиссия для расследования причин ЧП.В среду, 18 января в Броварах Киевской области потерпел крушение вертолет, на борту которого находился Монастырский и его первый заместитель Евгений Енин. Аппарат рухнул на территории жилого массива, вблизи детского сада. По последним данным, погибли 18 человек, в том числе 2 детей.Как написал у себя в Telegram-канале советник главы МВД Антон Геращенко, следствие установит, было ли произошедшее следствием диверсии. До этого в соцсетях высказывалось предположение, что причиной ЧП в Броварах были погодные условия, а именно туман.Все что сегодня падает на Украине, все что горит, ракеты, которые летят в Польшу, Белоруссию и даже Молдавию, конечно, все это Россия. Во всём виновата Россия – это тупая украинская военная логика, сказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец.

https://ukraina.ru/20230118/1042738117.html

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новости, вертолеты, денис монастырский, мвд, киевская область, бровары, катастрофа, детский сад