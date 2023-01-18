https://ukraina.ru/20230118/1042740669.html
Названа модель вертолета, при падении которого погиб министр внутренних дел Украины
Названа модель вертолета, при падении которого погиб министр внутренних дел Украины - 18.01.2023 Украина.ру
Названа модель вертолета, при падении которого погиб министр внутренних дел Украины
Вертолет, упавший в Киевской области 18 февраля с министром внутренних дел Денисом Монастырским на борту, был передан Украине Францией, рассказал в эфире местного ТВ спикер Воздушных сил Юрий Игнат
2023-01-18T12:19
2023-01-18T12:19
2023-01-18T12:19
новости
вертолеты
денис монастырский
мвд
киевская область
бровары
катастрофа
детский сад
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/12/1042735440_0:0:456:258_1920x0_80_0_0_1b51ca1b9ddb6fba65d74dd6636ef87e.png.webp
Речь идет о вертолете AS 332 Super Puma (АС 332 "Супер Пума") - многоцелевом вертолете, вместимость которого составляет два десятка человек. По его словам, будет создана специальная комиссия для расследования причин ЧП.В среду, 18 января в Броварах Киевской области потерпел крушение вертолет, на борту которого находился Монастырский и его первый заместитель Евгений Енин. Аппарат рухнул на территории жилого массива, вблизи детского сада. По последним данным, погибли 18 человек, в том числе 2 детей.Как написал у себя в Telegram-канале советник главы МВД Антон Геращенко, следствие установит, было ли произошедшее следствием диверсии. До этого в соцсетях высказывалось предположение, что причиной ЧП в Броварах были погодные условия, а именно туман.Все что сегодня падает на Украине, все что горит, ракеты, которые летят в Польшу, Белоруссию и даже Молдавию, конечно, все это Россия. Во всём виновата Россия – это тупая украинская военная логика, сказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец.
https://ukraina.ru/20230118/1042738117.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/12/1042735440_48:0:409:271_1920x0_80_0_0_fbbf63d4571ea0786244e3c35b02569e.png.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, вертолеты, денис монастырский, мвд, киевская область, бровары, катастрофа, детский сад
Новости, вертолеты, Денис Монастырский, МВД, Киевская область, Бровары, катастрофа, детский сад
Названа модель вертолета, при падении которого погиб министр внутренних дел Украины
Вертолет, упавший в Киевской области 18 февраля с министром внутренних дел Денисом Монастырским на борту, был передан Украине Францией, рассказал в эфире местного ТВ спикер Воздушных сил Юрий Игнат
Речь идет о вертолете AS 332 Super Puma (АС 332 "Супер Пума") - многоцелевом вертолете, вместимость которого составляет два десятка человек.
"Это вертолет, который передавала Франция. Модель - Super Puma, такие есть у всех силовых структур [Украины] - пограничники, МВД и Нацгвардия", - сказал Игнат.
По его словам, будет создана специальная комиссия для расследования причин ЧП.
В среду, 18 января в Броварах Киевской области потерпел крушение вертолет, на борту которого находился Монастырский и его первый заместитель Евгений Енин. Аппарат рухнул на территории жилого массива, вблизи детского сада. По последним данным, погибли 18 человек, в том числе 2 детей.
Как написал у себя в Telegram-канале советник главы МВД Антон Геращенко, следствие установит, было ли произошедшее следствием диверсии.
До этого в соцсетях высказывалось предположение, что причиной ЧП в Броварах были погодные условия, а именно туман.
Все что сегодня падает на Украине, все что горит, ракеты, которые летят в Польшу, Белоруссию и даже Молдавию, конечно, все это Россия. Во всём виновата Россия – это тупая украинская военная логика, сказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец.