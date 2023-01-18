Гибель руководства МВД, атаки ВСУ, условия по переговорам. Главное на Украине на 12:00 18 января - 18.01.2023 Украина.ру
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Гибель руководства МВД, атаки ВСУ, условия по переговорам. Главное на Украине на 12:00 18 января
Гибель руководства МВД, атаки ВСУ, условия по переговорам. Главное на Украине на 12:00 18 января - 18.01.2023 Украина.ру
Гибель руководства МВД, атаки ВСУ, условия по переговорам. Главное на Украине на 12:00 18 января
Украина.ру, 18.01.2023
2023-01-18T12:00
2023-01-18T12:07
крушение
вертолеты
дети
пострадавшие
обстрелы
всу
донбасс
хроники
эксклюзив
спецоперация
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Министр внутренних дел Денис Монастырский, его заместитель и госсекретарь МВД погибли во время крушения вертолета под Киевом. Украинские военные продолжают атаковать Донбасс. Медведев назвал условия для переговоров Москвы и КиеваГлава Киевской областной государственной администрации Алексей Кулеба в среду сообщил о падении вертолета рядом с детским садом и жилым домом.По данным местных СМИ, он загорелся еще в воздухе. После падения произошел взрыв и возник сильный пожар.Как заявил представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат, вертолет принадлежал Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). "Упавший в Броварах вертолет предназначен для нужд ГСЧС", - сказал он.Национальная полиция Украины в своем телеграм-канале информировала, что при крушении погибли министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович.По данным Броварского районного управления полиции, погибли также оба пилота вертолета. "Сегодня утром в Броварах разбился вертолет Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Всего известно о 16 погибших, из них двое детей", - говорится в сообщении силовиков.Позже число погибших при крушении вертолета в Броварах выросло до 18, среди них трое детей.Пострадали 26 человек, включая 12 детей.В Офисе президента Украины сообщили, что это число будет расти.МВД Украины рассматривает в качестве причин крушения вертолета в Броварах диверсию, неисправность техники, нарушение правил безопасности.Атаки ВСУУкраинские войска выпустили по Киевскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров. Об этом сообщили в среду в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 10.10 - населенный пункт Ласточкино – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в телеграм-канале представительства.Также националисты обстреляли Горловку, выпустив восемь снарядов натовского калибра."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.00 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - отмечаетило представительство.По словам мэра города Ивана Приходько, украинцы обстреляли кладбище в Центрально-городском районе Горловки.Приходько также рассказал об одной пострадавшей."В результате обстрела укронацистами поселка Румянцево Калининского района Горловки по улице Андреева, 30 ранения получила женщина", - написал он.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Также ВСУ выпустили по Докучаевску в ДНР восемь снарядов калибром 155 миллиметров."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 10.25 - населенный пункт Катериновка – населенный пункт Докучаевск: выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - отметили в представительстве.Условия для переговоровДля новых переговоров между Москвой и Киевом необходимо согласие сторон по двум правовым аспектам. Об этом написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале."Вспоминают принципы международного права как основу для ведения переговоров. Универсальные принципы публичного права народов, безусловно, важны, но проблема всегда была в их толковании", - прокомментировал ситуацию Медведев.Он отметил, что как минимум два из семи принципов, содержащихся в Уставе ООН, по-разному понимаются Россией и враждебными ей странами: принцип самоопределения наций (в части бывших территорий Украины) и принцип добросовестного исполнения международных обязательств (в части Минских соглашений).Вторым условием он назвал выработку специальных международных норм, рассчитанных на сложившуюся ситуацию и будущие международные отношения. "Как это было, скажем, при подготовке Устава ООН в 1945 году. По сути, это создание новых международных правил, дополняющих систему норм jus cogens", - объяснил Медведев.Пресс-секретарь Владимира Зеленского накануне заявил, что Украина не отказывается от переговоров с РФ, но говорит о том, что эти переговоры должны основываться на определенном количестве принципов, в том числе денежных выплат.В Кремле в ответ на данное заявление обратили внимание, что, если судить по украинскому законодательству, то Украина исключает для себя возможность переговоров.Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в среду на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2022 году заверил, что РФ готова рассмотреть любые серьезные предложения Запада о переговорах по Украине, но пока таких не поступало.По его словам, президент Украины выдвигает несуразные мирные инициативы для урегулирования конфликта."Сам Зеленский выдвигает совершенно несуразные инициативы, план из десяти пунктов, где навалено все что можно - продовольственная безопасность, энергетическая безопасность, биологическая, вывод российских войск отовсюду, покаяние Российской Федерации, трибунал, осуждение", - перечислил министр.
https://ukraina.ru/20230118/1042731551.html
https://ukraina.ru/20230117/1042717821.html
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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крушение, вертолеты, дети, пострадавшие, обстрелы, всу, донбасс, хроники, эксклюзив, спецоперация, дмитрий медведев, переговоры, украина, россия, бровары
крушение, вертолеты, дети, пострадавшие, обстрелы, ВСУ, Донбасс, Хроники, Эксклюзив, Спецоперация, Дмитрий Медведев, переговоры, Украина, Россия, Бровары

Гибель руководства МВД, атаки ВСУ, условия по переговорам. Главное на Украине на 12:00 18 января

12:00 18.01.2023 (обновлено: 12:07 18.01.2023)
 
© скриншот видео "Шарий net"Денис Монастырский
Денис Монастырский
© скриншот видео "Шарий net"
Читать в
Сергей Зуев
автор Украина.ру
Все материалы
Министр внутренних дел Денис Монастырский, его заместитель и госсекретарь МВД погибли во время крушения вертолета под Киевом. Украинские военные продолжают атаковать Донбасс. Медведев назвал условия для переговоров Москвы и Киева
Глава Киевской областной государственной администрации Алексей Кулеба в среду сообщил о падении вертолета рядом с детским садом и жилым домом.
По данным местных СМИ, он загорелся еще в воздухе.
После падения произошел взрыв и возник сильный пожар.
Как заявил представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат, вертолет принадлежал Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"Упавший в Броварах вертолет предназначен для нужд ГСЧС", - сказал он.

Национальная полиция Украины в своем телеграм-канале информировала, что при крушении погибли министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович.

"В результате авиакатастрофы погибло руководство МВД: министр, первый заместитель, госсекретарь", - говорится в материале.

По данным Броварского районного управления полиции, погибли также оба пилота вертолета.
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"Сегодня утром в Броварах разбился вертолет Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Всего известно о 16 погибших, из них двое детей", - говорится в сообщении силовиков.

Позже число погибших при крушении вертолета в Броварах выросло до 18, среди них трое детей.
Пострадали 26 человек, включая 12 детей.
В Офисе президента Украины сообщили, что это число будет расти.
МВД Украины рассматривает в качестве причин крушения вертолета в Броварах диверсию, неисправность техники, нарушение правил безопасности.
Атаки ВСУ
Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров. Об этом сообщили в среду в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 10.10 - населенный пункт Ласточкино – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в телеграм-канале представительства.
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Также националисты обстреляли Горловку, выпустив восемь снарядов натовского калибра.

"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.00 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - отмечаетило представительство.

По словам мэра города Ивана Приходько, украинцы обстреляли кладбище в Центрально-городском районе Горловки.

"Украинские боевики подвергли обстрелу кладбище №1 (центральное кладбище) в Центрально-городском районе Горловки. Сотрудники, осуществляющие работы во время обстрела, чудом не пострадали", - написал он в своем телеграм-канале.

Приходько также рассказал об одной пострадавшей.

"В результате обстрела укронацистами поселка Румянцево Калининского района Горловки по улице Андреева, 30 ранения получила женщина", - написал он.

Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

Также ВСУ выпустили по Докучаевску в ДНР восемь снарядов калибром 155 миллиметров.

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 10.25 - населенный пункт Катериновка – населенный пункт Докучаевск: выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - отметили в представительстве.

Условия для переговоров
Для новых переговоров между Москвой и Киевом необходимо согласие сторон по двум правовым аспектам. Об этом написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

"Вспоминают принципы международного права как основу для ведения переговоров. Универсальные принципы публичного права народов, безусловно, важны, но проблема всегда была в их толковании", - прокомментировал ситуацию Медведев.
Он отметил, что как минимум два из семи принципов, содержащихся в Уставе ООН, по-разному понимаются Россией и враждебными ей странами: принцип самоопределения наций (в части бывших территорий Украины) и принцип добросовестного исполнения международных обязательств (в части Минских соглашений).

"Потому для новых переговоров необходимо не столько единообразное понимание принципов международного права, сколько согласие по двум правовым аспектам. Во-первых, признание (или как минимум молчаливое принятие) результатов самоопределения народа бывших территорий Украины, которые воплощены сегодня во внутреннем праве России – в её Конституции", - написал Медведев.

Вторым условием он назвал выработку специальных международных норм, рассчитанных на сложившуюся ситуацию и будущие международные отношения.
"Как это было, скажем, при подготовке Устава ООН в 1945 году. По сути, это создание новых международных правил, дополняющих систему норм jus cogens", - объяснил Медведев.
Пресс-секретарь Владимира Зеленского накануне заявил, что Украина не отказывается от переговоров с РФ, но говорит о том, что эти переговоры должны основываться на определенном количестве принципов, в том числе денежных выплат.
В Кремле в ответ на данное заявление обратили внимание, что, если судить по украинскому законодательству, то Украина исключает для себя возможность переговоров.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в среду на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2022 году заверил, что РФ готова рассмотреть любые серьезные предложения Запада о переговорах по Украине, но пока таких не поступало.
По его словам, президент Украины выдвигает несуразные мирные инициативы для урегулирования конфликта.

"Сам Зеленский выдвигает совершенно несуразные инициативы, план из десяти пунктов, где навалено все что можно - продовольственная безопасность, энергетическая безопасность, биологическая, вывод российских войск отовсюду, покаяние Российской Федерации, трибунал, осуждение", - перечислил министр.
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
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крушениевертолетыдетипострадавшиеобстрелыВСУДонбассХроникиЭксклюзивСпецоперацияДмитрий МедведевпереговорыУкраинаРоссияБровары
 
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