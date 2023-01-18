https://ukraina.ru/20230118/1042698298.html

Ядерный мир и безъядерная война. О чем мечтают и в чем лгут западные аналитики по украинскому конфликту

Ядерный мир и безъядерная война. О чем мечтают и в чем лгут западные аналитики по украинскому конфликту - 18.01.2023 Украина.ру

Ядерный мир и безъядерная война. О чем мечтают и в чем лгут западные аналитики по украинскому конфликту

Ploughshares Fund (Плаушерский фонд) — существующий с 1981 года общественный фонд, целью которого является поддержка инициатив по предотвращению распространения Украина.ру, 18.01.2023

2023-01-18T06:33

2023-01-18T06:33

2023-01-18T06:33

украина

россия

спецоперация

сша

запад

ядерная война

ядерное оружие

эксклюзив

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Ploughshares Fund (Плаушерский фонд) — существующий с 1981 года общественный фонд, целью которого является поддержка инициатив по предотвращению распространения и применения ядерного оружия, а также по предотвращению конфликтов, которые могут привести к его применению. Том Коллина — директор по политике фонда. "Чтобы не допустить следующей Украины, нам нужна ясность о роли ядерного оружия" – название статьи Коллина в издании The Hillот 11 января.Автор объясняет длительность конфликта вокруг Украины фактором ядерного оружия: "администрация Байдена идёт по тонкой линии, вооружая Украину всё более совершенным вооружением и одновременно стремясь избежать ядерной эскалации. По мнению Байдена, мы не можем позволить России захватить Украину, но не можем и игнорировать российские ядерные угрозы. (…) Только представьте, что Зеленский мог бы сделать, если бы у него были западные войска, истребители и более смертоносное оружие". И вообще – ядерное оружие "выгодно России и подрывает безопасность США и Европы".В общем, для того, чтобы Украина победила, нужно, чтобы Россия отказалась от своего ядерного оружия. Но тут проблема – это невозможно сделать без согласия самой российской стороны. Необходимо объяснить России, почему она должна отказаться от ядерного оружия и проиграть Украине.Поскольку сама постановка задачи немного абсурдная, с конкретными предложениями у Коллины не очень. Он смог выдавить из себя только три пункта.Во-первых, необходимо создать коалицию стран за ядерное разоружение России.Один член у этой коалиции уже есть – представители киевской администрации (Данилов, Подоляк, Кислица и др.) в декабре синхронно сделали ряд заявлений о том, что Россия, в конечном итоге, должна отказаться от ядерного орудия, как минимум – передать его под контроль МАГАТЭ. Правда, они видят это после военного поражения России.Смеяться над этими заявлениями не следует – вес Украины в международной политике сейчас намного выше, чем можно было бы предполагать, исходя из её экономического потенциала и адекватности руководства.Во-вторых, нужно убедить Россию "обновить" договор об СНВ.Уже не получилось – сейчас никакие переговоры с США официально не идут, не смотря на миролюбивую риторику российского МИДа. Хотя, конечно, было бы интересно понять, что подразумевается под "обновлением" и как надлежит уговаривать Россию – ну не логичными же аргументами из серии "если вы не отдадите ядерное оружие, Украина не сможет захватить Крым и устроить там резню"?В-третьих, "мы должны убедить Путина в том, что его нынешняя политика приведёт его ко всё большей изоляции. Если Путин хочет, чтобы Россия стала большой версией изолированной Северной Кореи, то пусть будет так".Продолжение санкций и постепенное выдавливание России из международной системы разделения труда – действительно серьёзный вызов. То, что российская экономика хорошо себя проявила с начала конфликта не должно нас расслаблять – переход от глобальной экономики к региональной будет сопровождаться существенными потрясениями. Только вот сам по себе этот переход прямо с нынешним конфликтом не связан – это следствие американского представления о рынке, на котором платить должны все, а получать – только Америка.Статья Коллины – не единственный и не первый сигнал относительно того, что Запад готов пойти на радикальные шаги в деле ядерного разоружения. С такой инициативой, в частности, летом выступил Генсек ООН.Сам Коллина пишет, что "Запад чувствовал бы себя намного лучше на Украине, если бы ни у кого не было бы бомбы". Вполне вероятно, что он врёт – говоря, что Путин не напал бы на Украину, если бы не имел ядерного оружия, он умалчивает о том, что СВО началась буквально в течение нескольких дней после заявления Зеленского о готовности вернуть ядерный статус. Так что "ни у кого" следует, скорее, понимать как "ни у кого кроме Запада".Но благая цель ядерного разоружения сформулирована просто и бесхитростно: ядерное оружие (подразумевается – российское, неявно – китайское, северокорейское, не существующее ещё иранское, индийское и т.п.) это единственный фактор, который мешает Западу развязать мировую войну и геноцид русских. Потому Запад будет бороться за ядерное разоружение.P.S.: Обратим внимание, что в статье Виктора Медведчука угроза ядерной войны упомянута четыре раза. Вышла она в полночь – когда в Вашингтоне было 16.00. И её там прочитали: война на Украине и высказывания таких политических тяжеловесов как глава ОПЗЖ – в центре внимания.

https://ukraina.ru/20230117/1042685894.html

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украина, россия, спецоперация, сша, запад, ядерная война, ядерное оружие, эксклюзив