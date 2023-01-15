Арестович признал, что взрыв дома в Днепре произошел из-за действий ПВО Украины

"Украина — в тупике". В Киеве задумались о реальной цене войны Еще не так давно в украинском экспертном сообществе обсуждали вероятность затяжной окопной войны, политические и экономические последствия такого положения дел. Теперь же больше говорят о скорой эскалации на линии соприкосновения