Арестович признал, что взрыв дома в Днепре произошел из-за действий ПВО Украины - 15.01.2023 Украина.ру
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Арестович признал, что взрыв дома в Днепре произошел из-за действий ПВО Украины
Арестович признал, что взрыв дома в Днепре произошел из-за действий ПВО Украины - 15.01.2023 Украина.ру
Арестович признал, что взрыв дома в Днепре произошел из-за действий ПВО Украины
Падение ракеты на жилой дом в Днепре стало результатом работы украинских средств противовоздушной обороны, заявил советник главы офиса президента Владимира Зеленского Алексей Арестович в эфире в эфире YouTube-канала "Фейгин* Live"
2023-01-15T10:51
2023-01-15T10:51
новости
днепр
пво
алексей арестович
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ВС РФ с 10 октября наносят ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, первый удар стал ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.* Внесен Минюстом России в список СМИ-иноагентов.
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новости, днепр, пво, алексей арестович
Новости, Днепр, ПВО, Алексей Арестович

Арестович признал, что взрыв дома в Днепре произошел из-за действий ПВО Украины

10:51 15.01.2023
 
© Алексей Арестович/ФейсбукАлексей Арестович
Алексей Арестович
© Алексей Арестович/Фейсбук
Читать в
Падение ракеты на жилой дом в Днепре стало результатом работы украинских средств противовоздушной обороны, заявил советник главы офиса президента Владимира Зеленского Алексей Арестович в эфире в эфире YouTube-канала "Фейгин* Live"
"Ее сбили, она упала на подъезд... Она взорвалась, когда упала", — сказал он.
ВС РФ с 10 октября наносят ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, первый удар стал ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
* Внесен Минюстом России в список СМИ-иноагентов.
- РИА Новости, 1920, 13.01.2023
13 января, 15:00
"Украина — в тупике". В Киеве задумались о реальной цене войныЕще не так давно в украинском экспертном сообществе обсуждали вероятность затяжной окопной войны, политические и экономические последствия такого положения дел. Теперь же больше говорят о скорой эскалации на линии соприкосновения
 
НовостиДнепрПВОАлексей Арестович
 
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