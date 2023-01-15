Арестович признал, что взрыв дома в Днепре произошел из-за действий ПВО Украины
Падение ракеты на жилой дом в Днепре стало результатом работы украинских средств противовоздушной обороны, заявил советник главы офиса президента Владимира Зеленского Алексей Арестович в эфире в эфире YouTube-канала "Фейгин* Live"
"Ее сбили, она упала на подъезд... Она взорвалась, когда упала", — сказал он.
ВС РФ с 10 октября наносят ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, первый удар стал ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
* Внесен Минюстом России в список СМИ-иноагентов.
13 января, 15:00"Украина — в тупике". В Киеве задумались о реальной цене войныЕще не так давно в украинском экспертном сообществе обсуждали вероятность затяжной окопной войны, политические и экономические последствия такого положения дел. Теперь же больше говорят о скорой эскалации на линии соприкосновения