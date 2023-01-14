https://ukraina.ru/20230114/1042623647.html

"Киев и его спонсоры до сих пор ничего не поняли": Небензя в ООН доходчиво объяснил, когда закончится СВО

"Киев и его спонсоры до сих пор ничего не поняли": Небензя в ООН доходчиво объяснил, когда закончится СВО - 14.01.2023 Украина.ру

"Киев и его спонсоры до сих пор ничего не поняли": Небензя в ООН доходчиво объяснил, когда закончится СВО

Специальная военная операция (СВО) ВС РФ будет продолжаться на Украине до тех пор, пока не будут достигнуты ее цели, если Украина не хочет переговоров, то это будет сделано военным путем, заявил постпред РФ в ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН по Украине

2023-01-14T09:41

2023-01-14T09:41

2023-01-14T09:41

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"Закончить СВО можно будет лишь тогда, когда с территории Украины больше не будет исходить угроза России и не будет дискриминации для русскоязычного населения этой страны. Если же этот результат можно будет достичь с помощью переговоров, то мы к такому сценарию готовы. Если же нет, то все поставленные задачи будут достигнуты военными средствами", - сказал Небензя.При этом «пока ни киевский режим, ни его западные спонсоры нужных выводов из украинских событий не сделали".Дипломат особо подчеркнул, что события на Украине могли бы развиваться мирным путем, если бы киевский режим выполнил утвержденные резолюцией Совета Безопасности ООН Минские соглашения, "однако это не входило в планы ни Зеленского, ни его предшественников, ни, как мы теперь знаем благодаря откровениям зкс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель и бывшего президента Франции Франсуа Олланда, в планы гарантов "Минска" Франции и Германии».Их действия дали всем понять, что «минский процесс был для западных стран лишь ширмой, за которой они тайком вооружали Украину с тем, чтобы натравить ее на Россию», добавил Небензя.

https://ukraina.ru/20221220/1041950522.html

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