Китай потребовал от Киева немедленно прекратить обстрелы Запорожской АЭС - 14.01.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230114/1042623447.html
Китай потребовал от Киева немедленно прекратить обстрелы Запорожской АЭС
Китай потребовал от Киева немедленно прекратить обстрелы Запорожской АЭС - 14.01.2023 Украина.ру
Китай потребовал от Киева немедленно прекратить обстрелы Запорожской АЭС
Пекин требует немедленно прекратить обстрелы, угрожающие безопасности Запорожской атомной электростанции, заявил постоянный представитель Китая в ООН Чжан Цзюнь в ходе заседания Совбеза всемирной организации
2023-01-14T09:21
2023-01-14T09:21
запорожская аэс
китай
оон
совбез оон
новости
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/18/1041154576_0:0:2995:1685_1920x0_80_0_0_d36b53e3f947bbbaa47cd9d1befb7a6f.jpg
"Обстрелы в районе Запорожской АЭС не прекратились. И ее безопасность вызывает тревогу. Согласно МАГАТЭ, все шесть реакторов выключены. И последняя ЛЭП, которая гарантирует безопасность АЭС, была повреждена в результате обстрела в конце декабря. Электропередача возобновилась лишь на прошлой неделе", – напомнил Чжан Цзюнь.Он подчеркнул, что "это не должно повториться" и добавил, что "все военные операции, которые могут повлиять на безопасность АЭС, должны немедленно прекратиться".
https://ukraina.ru/20230113/1042607076.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/18/1041154576_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_7caae0296d373374950f52649ff31acd.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
запорожская аэс, китай, оон, совбез оон, новости, украина
Запорожская АЭС, Китай, ООН, Совбез ООН, Новости, Украина

Китай потребовал от Киева немедленно прекратить обстрелы Запорожской АЭС

09:21 14.01.2023
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПоследствия обстрелов Запорожской АЭС
Последствия обстрелов Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать в
Пекин требует немедленно прекратить обстрелы, угрожающие безопасности Запорожской атомной электростанции, заявил постоянный представитель Китая в ООН Чжан Цзюнь в ходе заседания Совбеза всемирной организации
"Обстрелы в районе Запорожской АЭС не прекратились. И ее безопасность вызывает тревогу. Согласно МАГАТЭ, все шесть реакторов выключены. И последняя ЛЭП, которая гарантирует безопасность АЭС, была повреждена в результате обстрела в конце декабря. Электропередача возобновилась лишь на прошлой неделе", – напомнил Чжан Цзюнь.
Он подчеркнул, что "это не должно повториться" и добавил, что "все военные операции, которые могут повлиять на безопасность АЭС, должны немедленно прекратиться".
Ровенская АЭС - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
Вчера, 13:41
МАГАТЭ направит инспекторов на все АЭС Украины на следующей неделеНа следующей неделе МАГАТЭ планирует направить инспекторов на все атомные электростанции Украины: Ровенскую, Южноукраинскую, Хмельницкую и Чернобыльскую, сообщило 12 января издание The Wall Street Journal, ссылаясь на главу организации Рафаэля Гросси
 
Запорожская АЭСКитайООНСовбез ООННовостиУкраина
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:33Еда будущего
12:33Интернационалисты — каратели, греческий газ, обстрелы. Главное на Украине на 12:00 14 января
12:25Тыкать палкой и закапывать. Военный эксперт о том, чем закончится новый поход России на Киев
12:16Всё забрать: у кого из русофобов конфисковать имущество - Гаспарян
12:07Хабенский уволил из МХТ им. Чехова народного артиста за антироссийскую пропаганду
12:04Михаил Йоффе: Киев пытается напугать Путина трибуналом и уходит от проблем на Украине
12:00Не Ровно и не Киев. Военный эксперт о том, где Россия из Белоруссии адекватно ударит по ВСУ
11:45Байдену в демпартии США предложили объявить импичмент за военные преступления на Украине
11:43Зеленский и закон о гражданстве
11:29Мир "Великого кольца": социология гетеры
11:23Американский военный рассказал о новых проблемах, которые ждут Киев из-за поставок вооружений США
11:12Военный эксперт рассказал, как Россия нанесла серьезный урон ВСУ тремя танками и одним генералом
10:54Украинские спецслужбы устроили теракт в Бердянске
10:47Небензя запросил заседание Совбеза ООН из-за гонений на Украинскую православную церковь
10:36Военный эксперт рассказал, как "вагнеровцы" устроят ВСУ в Артемовске впечатляющий перформанс
10:19Китай выступил в ООН против поставок оружия странами Запада на Украину и антироссийских санкций
10:08"Весьма гнилая инициатива": Небензя назвал предлагаемый Киевом "мирный саммит" пропагандистской пустышкой
09:50Не обольщайтесь? Военный эксперт о том, почему уничтожение ВСУ в Соледаре стало реально большой победой
09:44Украина начала получать тяжелую технику от союзников - глава офиса Зеленского
09:41"Киев и его спонсоры до сих пор ничего не поняли": Небензя в ООН доходчиво объяснил, когда закончится СВО
Лента новостейМолния