https://ukraina.ru/20230114/1042623447.html
Китай потребовал от Киева немедленно прекратить обстрелы Запорожской АЭС
Китай потребовал от Киева немедленно прекратить обстрелы Запорожской АЭС - 14.01.2023 Украина.ру
Китай потребовал от Киева немедленно прекратить обстрелы Запорожской АЭС
Пекин требует немедленно прекратить обстрелы, угрожающие безопасности Запорожской атомной электростанции, заявил постоянный представитель Китая в ООН Чжан Цзюнь в ходе заседания Совбеза всемирной организации
2023-01-14T09:21
2023-01-14T09:21
2023-01-14T09:21
запорожская аэс
китай
оон
совбез оон
новости
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/18/1041154576_0:0:2995:1685_1920x0_80_0_0_d36b53e3f947bbbaa47cd9d1befb7a6f.jpg
"Обстрелы в районе Запорожской АЭС не прекратились. И ее безопасность вызывает тревогу. Согласно МАГАТЭ, все шесть реакторов выключены. И последняя ЛЭП, которая гарантирует безопасность АЭС, была повреждена в результате обстрела в конце декабря. Электропередача возобновилась лишь на прошлой неделе", – напомнил Чжан Цзюнь.Он подчеркнул, что "это не должно повториться" и добавил, что "все военные операции, которые могут повлиять на безопасность АЭС, должны немедленно прекратиться".
https://ukraina.ru/20230113/1042607076.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/18/1041154576_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_7caae0296d373374950f52649ff31acd.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
запорожская аэс, китай, оон, совбез оон, новости, украина
Запорожская АЭС, Китай, ООН, Совбез ООН, Новости, Украина
Китай потребовал от Киева немедленно прекратить обстрелы Запорожской АЭС
Пекин требует немедленно прекратить обстрелы, угрожающие безопасности Запорожской атомной электростанции, заявил постоянный представитель Китая в ООН Чжан Цзюнь в ходе заседания Совбеза всемирной организации