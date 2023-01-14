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Китай потребовал от Киева немедленно прекратить обстрелы Запорожской АЭС

Китай потребовал от Киева немедленно прекратить обстрелы Запорожской АЭС - 14.01.2023 Украина.ру

Китай потребовал от Киева немедленно прекратить обстрелы Запорожской АЭС

Пекин требует немедленно прекратить обстрелы, угрожающие безопасности Запорожской атомной электростанции, заявил постоянный представитель Китая в ООН Чжан Цзюнь в ходе заседания Совбеза всемирной организации

2023-01-14T09:21

2023-01-14T09:21

2023-01-14T09:21

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"Обстрелы в районе Запорожской АЭС не прекратились. И ее безопасность вызывает тревогу. Согласно МАГАТЭ, все шесть реакторов выключены. И последняя ЛЭП, которая гарантирует безопасность АЭС, была повреждена в результате обстрела в конце декабря. Электропередача возобновилась лишь на прошлой неделе", – напомнил Чжан Цзюнь.Он подчеркнул, что "это не должно повториться" и добавил, что "все военные операции, которые могут повлиять на безопасность АЭС, должны немедленно прекратиться".

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