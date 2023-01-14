Зеленский и закон о гражданстве - 14.01.2023 Украина.ру
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Зеленский и закон о гражданстве
Зеленский и закон о гражданстве - 14.01.2023 Украина.ру
Зеленский и закон о гражданстве
Владимир Зеленский развил бурную активность на ниве гражданства. Он лишил его 13 архиереев Украинской Православной церкви, а также четырёх известных политиков – Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина.
2023-01-14T11:43
2023-01-14T11:43
василий стоякин
эксклюзив
украина
владимир зеленский
закон
гражданство
геннадий труханов
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На достигнутом он останавливаться не собирается: в планах – лишение гражданства ещё четырёх десятков священнослужителей.11 января президент Украины заявил: "наша задача, чтобы все люди, имеющие двойное, тройное гражданство, включая гражданство РФ, имеющие духовное или политическое влияние на нашу страну, все эти люди обязательно должны оставаться только с одним гражданством, российским, и жить в соответствующем государстве".Двойное-тройное, но должны остаться гражданами России. Вот, например, Игорь Коломойский, имеющий гражданство Израиля и Швейцарии тоже должен остаться с российским гражданством? А откуда он его возьмёт?Ну ладно, это мы придираемся – оговорился человек. Речь идёт только о гражданстве "государства-агрессора".Ничего особенно нового тут нет – ещё 27 июля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил о необходимости сообщать о наличии двойного гражданства, "если ты занимаешься политикой, если ты занимаешься общественной деятельностью".Что во всём этом странного и нелогичного? Странно тут то, что законодательство Украины в принципе не предполагает двойного гражданства. И Зеленский с Даниловым, по идее, могли об этом где-то слышать. Если не слышали – можно спросить у специалистов.Ст. 4 Конституции Украины гласит: "на Украине существует единое гражданство. Основания приобретения и прекращения гражданства Украины определяются законом".Ст. 19 закона о гражданстве Украины: "основаниями для потери гражданства Украины являются: 1) добровольное приобретение гражданином Украины гражданства другого государства. (…) Датой прекращения гражданства Украины в случаях, предусмотренных настоящей статьёй, является дата издания соответствующего указа Президента Украины".Человек может отказаться от гражданства в рамках установленной процедуры (формально это требуется для получения гражданства России, например, но ФМС даже до упрощений последних двух лет относилась к этому требованию без фанатизма, что вообще для неё не типично). Процедура эта довольно длительная, требует пребывания на территории Украины на протяжении нескольких месяцев. Правда, её можно было ускорить (за бакшиш). АП эти заявления какое-то время коллекционирует, а потом включает всех в один указ. Указа можно ждать годами.Кстати, лишение гражданства не гарантирует, что человека уберут из всех реестров – автор знает потрясающий случай, когда человека попытались призвать в украинскую армию, не смотря на то, что он в установленном порядке отказался от украинского гражданства ещё в 1999 году и это обстоятельство было зафиксировано указом.Если человек получил иностранное гражданство, не отказавшись от украинского (многие государства этого не требуют), то в соответствии с законом это основание для прекращения гражданства. Прекращается оно указом президента по представлению государственной миграционной службы. Наличие паспорта, насколько можно понять, само по себе доказательством наличия гражданства не считается – ГМС запрашивает МВД соответствующей страны и в указ человек вносится уже на этом основании. Сейчас, конечно, МВД России не запрашивают и ориентируются на паспорт. Если он есть. Но, допустим, в отношении Медведчука СБУ сообщала, что паспорт был найден при обыске.Такая вот процедура. Но тут выходит такой Зеленский и говорит – конституционная норма и закон о гражданстве действуют только тогда, когда мне этого хочется. Вот если я решил, что у этого человека есть российское (не иностранное вообще, а именно российское) гражданство и он имеет "политическое или духовное влияние" (независимо от того, что имеется в виду) – тогда закон действует.В остальных случаях… МВД России подтвердило наличие российского гражданства у мэра Одессы Геннадия Труханова ещё в ноябре 2020 года. И таки что? Да ничего. Всех всё устраивает, ГМС видит десятый сон, Офис президента – тоже… Полагаем, Труханов знает секретный рецепт сонного зелья, на корню отбивающего интерес к его персоне у административных органов Украины. И даже то, что речь идёт о гражданстве "государства-агрессора" никого не возбуждает – эка невидаль, в самом-то деле.С другой стороны, выборочное применение законодательства нас удивлять не должно. В конечном итоге, если всех подряд лишать гражданства на таком смехотворном основании, то что будет с украинской политической элитой?
https://ukraina.ru/20201022/1029358218.html
https://ukraina.ru/20230113/1042614079.html
https://ukraina.ru/20201210/1029924883.html
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Василий Стоякин
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Василий Стоякин
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василий стоякин, эксклюзив, украина, владимир зеленский, закон, гражданство, геннадий труханов
Василий Стоякин, Эксклюзив, Украина, Владимир Зеленский, Закон, гражданство, Геннадий Труханов

Зеленский и закон о гражданстве

11:43 14.01.2023
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСитуация в Донецке накануне референдума
Ситуация в Донецке накануне референдума - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
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Владимир Зеленский развил бурную активность на ниве гражданства. Он лишил его 13 архиереев Украинской Православной церкви, а также четырёх известных политиков – Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина.
На достигнутом он останавливаться не собирается: в планах – лишение гражданства ещё четырёх десятков священнослужителей.
11 января президент Украины заявил: "наша задача, чтобы все люди, имеющие двойное, тройное гражданство, включая гражданство РФ, имеющие духовное или политическое влияние на нашу страну, все эти люди обязательно должны оставаться только с одним гражданством, российским, и жить в соответствующем государстве".
Двойное-тройное, но должны остаться гражданами России. Вот, например, Игорь Коломойский, имеющий гражданство Израиля и Швейцарии тоже должен остаться с российским гражданством? А откуда он его возьмёт?
Ну ладно, это мы придираемся – оговорился человек. Речь идёт только о гражданстве "государства-агрессора".
Ничего особенно нового тут нет – ещё 27 июля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил о необходимости сообщать о наличии двойного гражданства, "если ты занимаешься политикой, если ты занимаешься общественной деятельностью".
Василий Стоякин
22 октября 2020, 15:30
Василий Стоякин: кто онЖурналист, политолог, политтехнолог, социолог, публицист, автор сайта Украина.ру
Что во всём этом странного и нелогичного? Странно тут то, что законодательство Украины в принципе не предполагает двойного гражданства. И Зеленский с Даниловым, по идее, могли об этом где-то слышать. Если не слышали – можно спросить у специалистов.
Ст. 4 Конституции Украины гласит: "на Украине существует единое гражданство. Основания приобретения и прекращения гражданства Украины определяются законом".
Ст. 19 закона о гражданстве Украины: "основаниями для потери гражданства Украины являются: 1) добровольное приобретение гражданином Украины гражданства другого государства. (…) Датой прекращения гражданства Украины в случаях, предусмотренных настоящей статьёй, является дата издания соответствующего указа Президента Украины".
Человек может отказаться от гражданства в рамках установленной процедуры (формально это требуется для получения гражданства России, например, но ФМС даже до упрощений последних двух лет относилась к этому требованию без фанатизма, что вообще для неё не типично). Процедура эта довольно длительная, требует пребывания на территории Украины на протяжении нескольких месяцев. Правда, её можно было ускорить (за бакшиш). АП эти заявления какое-то время коллекционирует, а потом включает всех в один указ. Указа можно ждать годами.
Медведчук плен - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
Вчера, 15:54
Верховная Рада лишила депутатских мандатов Медведчука, Козака, Деркача и КузьминаВерховная Рада (ВР) Украины проголосовала за лишение мандатов депутатов от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рината Кузьмина, сообщил 13 января в своем Telegram-канале депутат ВР от "Голоса" Ярослав Железняк
Кстати, лишение гражданства не гарантирует, что человека уберут из всех реестров – автор знает потрясающий случай, когда человека попытались призвать в украинскую армию, не смотря на то, что он в установленном порядке отказался от украинского гражданства ещё в 1999 году и это обстоятельство было зафиксировано указом.
Если человек получил иностранное гражданство, не отказавшись от украинского (многие государства этого не требуют), то в соответствии с законом это основание для прекращения гражданства. Прекращается оно указом президента по представлению государственной миграционной службы. Наличие паспорта, насколько можно понять, само по себе доказательством наличия гражданства не считается – ГМС запрашивает МВД соответствующей страны и в указ человек вносится уже на этом основании. Сейчас, конечно, МВД России не запрашивают и ориентируются на паспорт. Если он есть. Но, допустим, в отношении Медведчука СБУ сообщала, что паспорт был найден при обыске.
Такая вот процедура. Но тут выходит такой Зеленский и говорит – конституционная норма и закон о гражданстве действуют только тогда, когда мне этого хочется. Вот если я решил, что у этого человека есть российское (не иностранное вообще, а именно российское) гражданство и он имеет "политическое или духовное влияние" (независимо от того, что имеется в виду) – тогда закон действует.
Геннадий Труханов мэр Одессы - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
10 декабря 2020, 13:26
Геннадий Труханов: кто онМэр Одессы с 27 мая 2014 года
В остальных случаях… МВД России подтвердило наличие российского гражданства у мэра Одессы Геннадия Труханова ещё в ноябре 2020 года. И таки что? Да ничего. Всех всё устраивает, ГМС видит десятый сон, Офис президента – тоже… Полагаем, Труханов знает секретный рецепт сонного зелья, на корню отбивающего интерес к его персоне у административных органов Украины. И даже то, что речь идёт о гражданстве "государства-агрессора" никого не возбуждает – эка невидаль, в самом-то деле.
С другой стороны, выборочное применение законодательства нас удивлять не должно. В конечном итоге, если всех подряд лишать гражданства на таком смехотворном основании, то что будет с украинской политической элитой?
 
Василий СтоякинЭксклюзивУкраинаВладимир ЗеленскийЗаконгражданствоГеннадий Труханов
 
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