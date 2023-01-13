МАГАТЭ направит инспекторов на все АЭС Украины на следующей неделе - 13.01.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230113/1042607076.html
МАГАТЭ направит инспекторов на все АЭС Украины на следующей неделе
МАГАТЭ направит инспекторов на все АЭС Украины на следующей неделе - 13.01.2023 Украина.ру
МАГАТЭ направит инспекторов на все АЭС Украины на следующей неделе
На следующей неделе МАГАТЭ планирует направить инспекторов на все атомные электростанции Украины: Ровенскую, Южноукраинскую, Хмельницкую и Чернобыльскую, сообщило 12 января издание The Wall Street Journal, ссылаясь на главу организации Рафаэля Гросси
2023-01-13T13:41
2023-01-13T13:41
новости
магатэ
энергетика
аэс
рафаэль гросси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102917/15/1029171545_0:179:1280:899_1920x0_80_0_0_ed8556e9292ed191853f2ff7e16a8b77.jpg.webp
По два или три инспектора будут оставаться на станциях до окончания боевых действий, сообщил Гросси.Накануне стало известно о том, что Гросси намерен в ходе предстоящей поездки на Украину обсудить с киевским режимом создание зоны безопасности на Запорожской АЭС. Генеральный директор МАГАТЭ также планирует поездку в Россию. В ходе визитов он намерен встретиться с президентами обеих стран, Владимиром Путиным и Владимиром, сообщил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
https://ukraina.ru/20221222/1042061199.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102917/15/1029171545_0:4:1280:964_1920x0_80_0_0_78091ed478fabe133ed42620476bb7ff.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, магатэ, энергетика, аэс, рафаэль гросси
Новости, МАГАТЭ, энергетика, АЭС, Рафаэль Гросси

МАГАТЭ направит инспекторов на все АЭС Украины на следующей неделе

13:41 13.01.2023
 
© commons.wikimedia.org / Victor KorniyenkoРовенская АЭС
Ровенская АЭС - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© commons.wikimedia.org / Victor Korniyenko
Читать в
На следующей неделе МАГАТЭ планирует направить инспекторов на все атомные электростанции Украины: Ровенскую, Южноукраинскую, Хмельницкую и Чернобыльскую, сообщило 12 января издание The Wall Street Journal, ссылаясь на главу организации Рафаэля Гросси
По два или три инспектора будут оставаться на станциях до окончания боевых действий, сообщил Гросси.
Они будут наблюдать за режимом безопасности в условиях войны и осматривать степень разрушений после ударов по энергосистеме Украины, которые влияют на работу АЭС.
Накануне стало известно о том, что Гросси намерен в ходе предстоящей поездки на Украину обсудить с киевским режимом создание зоны безопасности на Запорожской АЭС. Генеральный директор МАГАТЭ также планирует поездку в Россию. В ходе визитов он намерен встретиться с президентами обеих стран, Владимиром Путиным и Владимиром, сообщил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Что будет с Запорожской АЭС: видео со встречи глав Росатома и МАГАТЭ. Видео
22 декабря 2022, 17:39
Что будет с Запорожской АЭС: видео со встречи глав "Росатома" и МАГАТЭ. Видео
 
НовостиМАГАТЭэнергетикаАЭСРафаэль Гросси
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:25В Минобороны РФ рассказали подробности о применении высокотехнологичных вооружений в ходе штурма Соледара
14:05Суркиса и Шуфрича исключили из Национального олимпийского комитета Украины
13:59Бастрыкин предложил направлять бывших мигрантов, ставших гражданами РФ, в зону СВО в приоритетном порядке
13:55Евгений Норин: Россия мощно ударила по ВСУ и готовит адекватное наступление из Белоруссии
13:51Посол Украины в Израиле раскрыл причину, почему отложили телефонные переговоры глав МИД двух стран
13:46Путин рассказал о мотивации участников спецоперации
13:43Соледар полностью освобожден – Минобороны России
13:41МАГАТЭ направит инспекторов на все АЭС Украины на следующей неделе
13:33Иван Скориков о важности освобождения Соледара и роли ЧВК "Вагнер" в освобождении Донбасса
13:18Сергей Гончаров: Нельзя недооценивать силы врага
13:12"Гуляют в последний раз": к чему готовятся украинские элиты - Евстафьев. Видео
12:56Украинский дипломат был вынужден извиниться перед Филиппинами за критику президента Маркоса
12:44Российско-белорусские учения на Украине не расценивают как угрозу
12:35Именинница из Куршевеля объяснила, что вечеринка в военное время – "акт непокорности украинского народа"
12:31Министерство ВС Франции сообщило, когда на Украину поступят танки AMX-10 RC
12:30Актриса Яна Поплавская уезжает в Донбасс
12:20Чаще всего видят военные: Национальная разведка США насчитала более 500 случаев появления НЛО
12:05Химическое оружие ВСУ, обстрелы. Главное на Украине на 12:00 13 января
12:01"Мы облажались": премьер Венгрии указал на ошибочность санкционной политики ЕС
12:00Жители Нижнего Тагила добились отмены спектакля с участием Дмитрия Назарова из-за его позиции по СВО
Лента новостейМолния