https://ukraina.ru/20230113/1042607076.html

МАГАТЭ направит инспекторов на все АЭС Украины на следующей неделе

МАГАТЭ направит инспекторов на все АЭС Украины на следующей неделе - 13.01.2023 Украина.ру

МАГАТЭ направит инспекторов на все АЭС Украины на следующей неделе

На следующей неделе МАГАТЭ планирует направить инспекторов на все атомные электростанции Украины: Ровенскую, Южноукраинскую, Хмельницкую и Чернобыльскую, сообщило 12 января издание The Wall Street Journal, ссылаясь на главу организации Рафаэля Гросси

2023-01-13T13:41

2023-01-13T13:41

2023-01-13T13:41

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По два или три инспектора будут оставаться на станциях до окончания боевых действий, сообщил Гросси.Накануне стало известно о том, что Гросси намерен в ходе предстоящей поездки на Украину обсудить с киевским режимом создание зоны безопасности на Запорожской АЭС. Генеральный директор МАГАТЭ также планирует поездку в Россию. В ходе визитов он намерен встретиться с президентами обеих стран, Владимиром Путиным и Владимиром, сообщил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

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2023

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новости, магатэ, энергетика, аэс, рафаэль гросси