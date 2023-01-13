https://ukraina.ru/20230113/1042607076.html
МАГАТЭ направит инспекторов на все АЭС Украины на следующей неделе
МАГАТЭ направит инспекторов на все АЭС Украины на следующей неделе - 13.01.2023 Украина.ру
МАГАТЭ направит инспекторов на все АЭС Украины на следующей неделе
На следующей неделе МАГАТЭ планирует направить инспекторов на все атомные электростанции Украины: Ровенскую, Южноукраинскую, Хмельницкую и Чернобыльскую, сообщило 12 января издание The Wall Street Journal, ссылаясь на главу организации Рафаэля Гросси
2023-01-13T13:41
2023-01-13T13:41
2023-01-13T13:41
новости
магатэ
энергетика
аэс
рафаэль гросси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102917/15/1029171545_0:179:1280:899_1920x0_80_0_0_ed8556e9292ed191853f2ff7e16a8b77.jpg.webp
По два или три инспектора будут оставаться на станциях до окончания боевых действий, сообщил Гросси.Накануне стало известно о том, что Гросси намерен в ходе предстоящей поездки на Украину обсудить с киевским режимом создание зоны безопасности на Запорожской АЭС. Генеральный директор МАГАТЭ также планирует поездку в Россию. В ходе визитов он намерен встретиться с президентами обеих стран, Владимиром Путиным и Владимиром, сообщил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
https://ukraina.ru/20221222/1042061199.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102917/15/1029171545_0:4:1280:964_1920x0_80_0_0_78091ed478fabe133ed42620476bb7ff.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, магатэ, энергетика, аэс, рафаэль гросси
Новости, МАГАТЭ, энергетика, АЭС, Рафаэль Гросси
МАГАТЭ направит инспекторов на все АЭС Украины на следующей неделе
На следующей неделе МАГАТЭ планирует направить инспекторов на все атомные электростанции Украины: Ровенскую, Южноукраинскую, Хмельницкую и Чернобыльскую, сообщило 12 января издание The Wall Street Journal, ссылаясь на главу организации Рафаэля Гросси
По два или три инспектора будут оставаться на станциях до окончания боевых действий, сообщил Гросси.
Они будут наблюдать за режимом безопасности в условиях войны и осматривать степень разрушений после ударов по энергосистеме Украины, которые влияют на работу АЭС.
Накануне стало известно о том, что Гросси намерен в ходе предстоящей поездки на Украину обсудить с киевским режимом создание зоны безопасности на Запорожской АЭС. Генеральный директор МАГАТЭ также планирует поездку в Россию. В ходе визитов он намерен встретиться с президентами обеих стран, Владимиром Путиным и Владимиром, сообщил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.